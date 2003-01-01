领英大数据助力高考生筛出未来最吃香专业

对于2017年中国的900多万考生而言，走出考场只是高考的开始——收到录取通知书的那一刻才算尘埃落定。志愿填报直接决定着考生能否进入心心念念的那座象牙塔，更关乎他们四年以后最有可能从事的行业和职业。

至顶网CIO与应用频道 06月23日 北京消息：对于2017年中国的900多万考生而言，走出考场只是高考的开始——收到录取通知书的那一刻才算尘埃落定。志愿填报直接决定着考生能否进入心心念念的那座象牙塔，更关乎他们四年以后最有可能从事的行业和职业。全球最大的职场社交平台LinkedIn(领英)的大数据显示：电商、新媒体营销、云计算和大数据持续包揽热门行业前三甲;而数据和互联网安全、数据分析、数据挖掘、云和分布式计算也成为当下十分受欢迎的技能。

从金融街到中关村：国内最高薪行业的改朝换代

中国国家统计局日前公布的数据显示，我国高薪行业已由金融业转向科技领域。2016年，信息传输、软件和信息技术的城镇单位平均工资首次超过金融业排名各行业收入首位，为122,478元，比上年增长9.3%;而银行、证券和保险去年平均工资为117,418元，比上年仅增长2.3%。如今，科技互联网公司已成为职场人眼中的新贵，吸引着越来越多的应届生和年轻职场人进入该行业。领英增长与国际业务数据科学负责人周洋认为，科技互联网之所以成为新人眼中的富庶之地，主要是该行业的创新基因使然。

一直以来，科技行业都是创新的代名词。不论是个人电脑还是智能手机，抑或社交媒体、共享经济、VR、大数据等，科技行业的一代代创新改变了全世界。近年，中国科技互联网企业呈爆发态势，在全球范围内引领了众多创新风口，如线下电子支付、共享单车、外卖平台等。值得注意的是，大街小巷随处可见的各色共享单车已经开始“出海”，并有“洋版本”出现在美国、加拿大、新加坡等地。可见，我国科技互联网公司已走在世界前列，腾讯、阿里巴巴、百度和京东更在全球互联网上市公司Top 15中名列前茅。此外，浓厚的双创氛围还孕育出小米、滴滴、大疆创新等高估值独角兽企业。

金钱还是梦想：科技行业凭什么吸引大波年轻职场人

拥抱创新赋予了科技行业更雄厚的实力。曾经辉煌一时的“华尔街”和今天的“中关村”，都是不少职场人对“高薪职业”的梦想之地，丰厚的薪酬也的确是科技互联网公司吸引大批年轻职场人的原因之一。除此之外，工作方式、企业文化与发展机遇也是其中举足轻重的影响因素。

就应届生而言，在国内科技互联网公司获得的平均薪酬高于金融行业。一方面，后者在经历2008年席卷全球的金融风暴后，行业内不论是收入抑或发展机遇都相对逊色;另一方面，科技互联网公司的筹码不止是丰厚的薪酬，不少公司将原始股票作为薪酬福利的一部分发放给员工，这对于年轻求职者充满诱惑——一旦公司上市，这些股票将带来一笔非常可观的财富，甚至实现财务自由。尽管这存在一定的失败风险，但这往往是年轻职场人愿意承受的风险与挑战。

其次，科技互联网公司拥有更为灵活的工作方式，相较其他高薪行业，其工作生活更为平衡。

同时，与年轻职场人更契合的企业文化与充满想象力的发展空间，对职场新鲜人无疑充满着巨大的吸引力。例如，许多科技互联网公司都以“make the world a better place”(让世界更美好)作为愿景，深入科技行业的双创文化所推崇的敢为精神，充分契合了年轻人不断实现目标、超越自我的个人追求。除此之外，借助此类企业丰富的发展机遇、导师培养制度等，职场新人能更快地成长和升迁。

填志愿选专业：看清行业、技能前景是关键

领英大数据显示，电商、新媒体营销、云计算和大数据是国内目前最热门的行业。无独有偶，从技能来看，与之相关的互联网安全、数据分析、数据挖掘、云和分布式计算一直是十分受企业欢迎的技能。

令人瞩目的是，电商持续在热门行业中位列第一，最受大众青睐。而长三角地区可谓是电商行业的摇篮。数据显示，30%的电商行业人才均毕业于为电商行业输送人才最多的前十所高校，其中5所位于长三角地区，浙江大学和上海交通大学拥有最大比例的电商人才，分别排名第一、二名。

领英认为，正在进行高考志愿填报的考生和家长应该以发展的眼光选择专业，综合考量最近和未来前景广阔的热门行业与专业技能，对于今后的职业发展大有裨益。周洋表示，“建议年轻人多了解虚拟现实、用户界面设计、微电影策划以及新媒体营销等有前景的行业。结合自身兴趣爱好和特长，尝试探索这些新兴行业可能会有意想不到的职场收获。”

关于LinkedIn领英(www.linkedin.com)

LinkedIn创建于 2003 年，总部位于美国加州硅谷，办公室遍及全球30多个城市。领英致力于连接全球职场人士，并协助他们事半功倍，发挥所长。作为全球最大的职场社交平台，LinkedIn用户数已超过5亿，覆盖全球200多个国家，每个《财富》世界 500 强公司均有高管加入，2016年被《财富》评为改变世界的50家公司之一。LinkedIn拥有多元化经营模式，主要收入来自于所提供的征才解决方案、营销解决方案、销售解决方案及高级订阅帐户。LinkedIn的愿景是为全球每一位劳动者创造经济机会，进而绘制世界第一幅经济图谱。

为了更好地连接中国职场人士，为其提供全球化平台，助力他们实现职业理想，2014年1月，领英宣布正式进入中国，并启用中文名称 – “领英”。领英在中国与红杉资本和宽带资本成立了合资公司，共同探索和开展在华业务，努力为中国用户提供更好的本地化产品和服务，并通过领英大数据和全球化平台帮助中国政府和企业与全球人才和商业机会相连，助力中国经济发展。自领英进入中国以来，中国用户数增长超过7倍，已逾3,200万;同时，有超过1,000家企业和政府客户携手领英招募优质人才，打造商业和雇主品牌。2015年6月，领英发布专为中国市场开发的职场分享App“赤兔”。“赤兔”邀请来自各行业的专家和职场精英，通过语音直播形式，为年轻职场人提供深度、有趣、便捷的职场知识分享，帮助中国的年轻职场人成长。