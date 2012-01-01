如果未来可以预见 ——华为云中国行系列活动首站在南京盛大举行

全球领先的信息与通信解决方案供应商华为，于6月21日在南京金陵饭店隆重举办“如果未来可以预见——华为云中国行”系列活动首站。来自各个领域的800多名嘉宾亲临现场，与华为共议云时代如何驱动行业变革和商业演进。

至顶网CIO与应用频道 06月22日 北京消息：全球领先的信息与通信解决方案供应商华为，于6月21日在南京举办了“如果未来可以预见——华为云中国行”系列活动首站，来自各领域的800多名嘉宾亲临现场，与华为共议云时代如何驱动行业变革和商业创新。这也是华为继今年3月宣布成立云BU、5月发布云渠道政策以后，“华为云”品牌在中国的首次亮相。

在数字化转型时代，云已成为万物智能的数字化大脑。云在塑造一切，所有行业都在因云而变；另一方面，一切又在塑造云，各行各业的关键业务对云的技术、平台、方案以及生态提出挑战。2025年，85%以上的企业应用会部署到云上，绝大多数企业信息技术解决方案都会云化。

可信、开放、线下服务的华为云支撑企业全面云化

在云2.0时代，企业上云需要重点考虑三大因素。华为云BU总裁、IT产品线总裁郑叶来在主题演讲中表示，“首先，数据主权和数据安全将是企业向云迁移需要考虑的非常重要的问题，这不仅是一个法律法规的问题，更是一个执行和操作上的问题。其次，公有云不能解决一切。针对系统应用的云迁移，大中型企业要综合考虑数据治理的边界、系统性能以及管控，他们需要一个综合解决方案。此外，服务也非常重要。华为将构建一个是专业化、全球化的团队，并构建强大的合作伙伴关系。”

华为云BU总裁、IT产品线总裁郑叶来

云将成为各行各业的基本能力。在企业走向云化的过程，其IT基础设施云化、生产系统的云化、业务流程的云化都不可能一蹴而就，每个企业都要根据自身情况选择云化路径和节奏。华为EBG中国区总裁蔡英华在“如果未来可以预见”主题演讲中表示，“衡量各个行业上云的关键标志有两点：第一，各行业中其开发、测试、生产、销售等核心业务系统上云；第二，企业上云后重构生产流程、大幅提升效率、创新商业模式、创造更大商业价值。”他说，华为作为一家制造企业，在信息技术领域有30年的积累和实践，华为将把这些积累逐步云化开放，为客户提供服务。

华为EBG中国区总裁 蔡英华

处于变革中的企业都渴望洞悉先机、预测未来。预见未来需要厚积薄发、勇于探索，更需要具有科技创新，商业践行和生态聚合的能力。华为是云计算的领先实践者，华为云具备可信、开放、线下服务的独特优势，与合作伙伴一起形成了对各行业的深度洞察，具备业界的领先技术，能够提供周到的服务，助力企业客户在云时代突破迷雾、辨清方向，获得商业成功。

预见制造 走向数据驱动的云化之路

进入云2.0时代，企业云化成为数字化转型的必然选择，同时也将成为云化的主角。华为云计算产品管理部部长匡华熙表示，智能化生产是要实现从单机器到车间，到单个流水线和整个工程的数字化转型，同时实现智能决策和实时优化，降低成本和提高效率。数字化和网络化是一个循序渐进的过程，华为公司跟合作伙伴一起，在研发设计领域推出了高性能解决方案，在生产制造领域提出了大数据和云的结合，在经营管理领域提供SAP HANA解决方案，还在智能服务领域推出IOT解决方案。

航天科工南京晨光集团副总经理袁勇表示，“晨光集团通过智能工厂、智慧企业的建设，努力达到了三个转变和一个目标。第一个转变是工艺设计周期的转变，降低原来的差错率。第二个是计划模式向订单拉动的生产转变，第三个是生产模式向自动化、数字化、网络化转变，最终的目标是实现达到生产过程的数据集成和流程集成。”

云服务数年增100% 智造云联合解决方案重磅发布

华为云全面发力，在此次活动中全新发布了安全、数据、应用开发在内的20款云服务，构建起了完善的云堆栈版图， 自2015年华为发布公有云服务以来，云服务数量每年都以100%的速度快速增长。

此次活动上，中软国际有限公司董事长陈宇红、中软国际高级副总裁马震、华为云BU总裁、IT产品线总裁郑叶来、华为云计算产品管理部部长匡华熙共同发布了华为&中软国际智造云解决方案。该方案包括五平台两中心，其中S.MES作为智能制造的引擎，支撑将传统流程驱动的生产转变为数据驱动的生产，让制造企业首次具备了制造价值变现能力，并通过众筹工业设计云服务助力企业创新能力的全面腾飞。中软国际采用迭代迁移模型，使用最合理的方法将适合的应用系统迁移上云，携手华为在云服务领域为企业、用户提供专业、便捷的服务解决方案。

联合江苏本地伙伴和客户 打造本地ICT生态圈 共享云生态成果

华为坚持开放、合作、共赢，通过产业联盟、商业联盟、开发者平台和开源社区做云生态的积极贡献者。华为已经面向中国区的合作伙伴推出了三大类云伙伴计划：转售类合作伙伴计划、云解决方案提供商计划和云服务合作伙伴计划，投入2亿激励来支持伙伴进行云业务拓展。

华为宣布将发展10家左右同舟共济型云生态合作伙伴，在营销、商机、技术等方面深度贡献，希望以此建立起愿意与华为长期发展的华为云合作伙伴队伍，一起以客户为中心，为客户创造价值，保持云生态的健康持续发展。华为还在活动中重点呈现与中软、广通、国泰新点、东方通、东华等生态伙伴共同打造的联合解决方案。

云2.0时代，人才是根本。大会现场，华为发布了针对江苏的云产业人才培养计划，充分发挥区位优势，推动江苏云计算、大数据等新兴技术人才聚合。未来五年，华为携手江苏合作伙伴、高等院校，为江苏全省培养35000+云化人才，包括10000+在校学生、20000+合作伙伴、5000+企业用户。

如果未来可以预见，“华为云”愿与您一起共担时代主角，共见时代未来！