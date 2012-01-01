数梦工场：立足行业 重新定义真正混合云

企业如何建立一个真正的混合云？CIO在部署和规划混合云时应该注意些什么？作为新型互联网的领军企业，数梦工场从业务视角出发，重新定义了混合云的商业模式和技术架构，提供基础架构层、数据服务层、应用层、安全能力等多层次的跨云混合能力。

至顶网CIO与应用频道 06月21日 北京消息（文/王聪彬）： “互联网女皇”玛丽·米克（Mary Meeker）在最近公布的2017年《互联网趋势》（Internet Trends）报告中提到，云基础设施迅速增长，份额正逐步接近传统数据中心。2016年，全球公有云与私有云基础设施建设支出达360亿美元，占IT基础设施建设总支出的37%，比2014年增长37%。

云计算在企业中早已不是一个陌生的话题，越来越多的企业基于业务需求自然的开始了混合云的部署，企业大多是将不同类型的需求放在专有云和公共云环境里，两者可以满足企业的不同需求，但业务上却没有任何交互。

混合云的方案商分为两个流派，公共云提供商更多的是强调VPC服务能力和专线接入能力；专有云提供商，主张设备和软件部署，这也造成了混合云只体现为其几个软件特性。

企业如何建立一个真正的混合云？在面对部署混合云的种种挑战下，CIO在部署和规划混合云时应该注意些什么？

作为新型互联网的领军企业，数梦工场从业务视角出发，重新定义了混合云的商业模式和技术架构，提供基础架构层、数据服务层、应用层、安全能力等多层次的跨云混合能力。

覆盖混合云7大场景

数梦工场在2015年成立不久就明确了“以云为基、数据环流、互联网+、安全可控”四大产品线方向。数梦工场混合云产品线总经理常慧锋说，不同企业有着不同的业务情况和监管要求，数梦工场以研发创新为导向，在实践中构建了面向计算、存储、数据分析、安全等各种需求的混合云业务能力和产品。

数梦工场混合云产品线总经理常慧锋

2017年6月8日，数梦工场战略暨A轮发布会上，数梦工场正式发布DTCube混合云解决方案。常慧锋在详述时，数梦工场混合云解决方案所具有的可满足新型互联网应用落地常见的7种场景，最为引人注目。也体现其该方案所谓的“全栈”能力，这7种场景包括：本地业务，云上弹性；云上云下，多地互通；应用云上，数据库云下；云下数据，云上备份；混合云大数据分析；混合云容器编排；云上情报，云下防护。

上述七种混合云能力主要通过数梦工场混合云平台实现，此平台包含了DTCube云基础平台、DTable应用服务平台和系列高级组件。

DTCube混合云基础平台：基于混合云框架理念设计，是一种可横向扩展的计算和存储超融合基础设施，不仅可提供计算虚拟化、分布式块存储、对象存储、VPC虚拟网络、云运维管控服务，实现云服务器服务（ECS）、对象存储服务（OSS）资源的一体化等，同时还可提供混合云备份、统一VDC等混合云功能。

DTable混合云应用服务平台：其是一套开放的云应用平台解决方案。基于众多业界开放的技术，提供软件设计、开发、验证、发布、运维及运营完整生命周期管理的云应用支撑平台，可以帮助企业建立统一的云应用架构与生态系统，为开发者、运营商、用户、服务提供者等提供端到端的服务，为企业和机构真正实现下一代的 IT 基础设施。作为混合云平台的重要组成部分，DTable使用了大量面向混合云优化的技术，有效的支撑了应用跨云发布、跨云弹性、跨云故障迁移等多种应用跨云需求。

DataBridge数据共享交换组件：DataBridge是一款基于分布式架构的数据交换工具。DataBridge支持大多数主流数据库及分布式文件系统作为数据源。数据交换以字段为最小单位，能够非常灵活的进行数据的抽取、转换、加载等操作，任务作业可以根据需要进行自动的周期性调度，用户全部操作均通过Web完成。其为用户提供数据目录功能。以数据目录的形式展示数据，每个部门有自己私有的数据目录，部门可以有选择的将可公开的数据发布到中心目录库，数据发布到中心目录库后其他部门才可以检索到该数据，并发起数据获取申请。

云盾·混合云：以阿里云互联网攻防技术为核心，能够为用户建设涵盖网络安全、应用安全、主机安全、安全态势感知的全方位互联网安全攻防体系。不同于以往以检测技术为主的边界防护方式，云盾.混合云防护以泛安全数据与云上安全情报联动分析为驱动，为用户提供全景的安全态势感知、攻击溯源回溯、基础安全防护等功能。

从政务走向各行各业

2016年国务院办公厅印发了“互联网+政务服务”技术体系建设指南，又称“108号文件”。各地政府都在积极建立“三中心、两平台”，即业务共享能力中心、数据共享能力中心、互联网能力中心、政务开放平台、数据交换平台。

这对于数梦工场在政务行业的混合云布局有着良好的促进作用，目前数梦工场已经辅助20多个省市部署了政务云。

浙江就是一个典型的例子，之前如果办一个准生证需要拿着身份证等各种证明去多个部门，几天下来可能还没有办下来。而现在浙江提出口号是“最多跑一次”，打造浙江政务网为社会公众提供综合性、一站式在线服务，让市民办事真的可以少跑几趟。

浙江政务服务网正是建立在浙江政务云之上，数梦工场协助浙江省政府集约化全省4000多 个政府机构网站，建设全国第一个省、 市、县政府一体化的网上政务服务平台，将40个厅局、11个地市、90个区县的政务服务事项，逐步迁移部署到一朵云上，目前已经完成600多个业务上云工作；量身打造打造云管控平台、提供云平台基础运维，保障云平台安全稳定可靠运行。通过简政放权、业务整合和数据环流，实现“四张清单一张网”；建设统一的政务数据服务平台，提供数据处理、管理、服务和运营开放等能力，在平台上沉淀的业务数据，可以为城市信用、智慧养老等综合服务提供支撑。

浙江省政务云打通了省市级基础资源、实现数据跨云交换，通过混合云的应用服务平台实现大量业务的快速部署及发布。在常慧锋看来，最终要让数据跑路而不是人去跑路，同时政府也实现了成本集约，推动了政府转型，甚至是经济转型。

像这样的案例还有很多，其实现如今企业也正在从专有云过渡到混合云，而公共云和互联网+是天生的搭档，所以在金融、医疗、能源、制造、电子商务等行业数梦工场也在积极布局。未来通过生态的建设，扩展更多的ISV和合作伙伴，发展更多企业客户，把混合云的能力提供给百行百业。