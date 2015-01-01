京东JData算法大赛决赛圆满完成 30万冠军巨奖花落“鲁班七号”

6月6日，由京东集团和英特尔联合主办，创造算法大赛单体赛参赛人数世界纪录的京东JData算法大赛举行了线下决赛。针对“高潜用户购买意向预测”的命题，参赛队伍“鲁班七号”凭借高效的算法、精准的预测结果获得冠军，独揽30万元巨奖。

6月6日，由京东集团和英特尔联合主办，创造算法大赛单体赛参赛人数世界纪录的京东JData算法大赛举行了线下决赛，60万元大奖和Special offer均已名花有主，针对“高潜用户购买意向预测”的命题，参赛队伍“鲁班七号”凭借高效的算法、精准的预测结果获得冠军，独揽30万元巨奖。本次大赛不仅促进了算法、人工智能等技术精英人才的成长，同时京东还透露，其中优秀的算法模型还将在618期间应用于实际项目，预计将提升销量预测准确率10%以上，帮助品牌商实现更加精准的营销，也让消费者获得更好的购物体验。

京东集团招聘负责人、大赛主席李庆庆表示：“能够进入京东JData算法大赛线下决赛的队伍都是在超过7000人参赛选手中获得TOP10的算法精英。他们在算法的专长能力上都表现出了极高的素质。对于优胜选手，我们不仅提供了优厚的奖金，也有特殊入职邀请、技术岗终面直通车、免笔试绿色通道、jd run夏令营资格等福利。京东集团非常欢迎有志于在电商领域施展才华的选手加入我们。”

京东集团副总裁、商城研发体系负责人马松也谈到：“本次大赛有两个特色：脱敏后的真实交易数据以及真实的算法应用场景。京东希望和广大算法专家一起，用科技的力量为消费者提供更好的用户体验。大赛的成功举办，让更多算法精英脱颖而出，为电商、为中国互联网的未来发展贡献出更多力量。”

优秀算法让电商更懂你

张女士最近购物时发现，每次上京东，都遏制不住购物的冲动，不仅购买流程越来越顺，页面上的每件商品都是自己喜欢的品牌和风格。原来，京东现在通过大数据分析和人工智能算法模型计算，在她进入京东商城时，就迅速通过她的购物偏好和历史购物行为做深度地挖掘，分分钟把适合她的商品呈现在页面上。当她尝试进行分类检索或搜索时，京东会自动判断出她更感兴趣的品类和活动，呈现更贴心的推荐。她想看看其他用户对她关注的某个商品的评价时，京东会根据她对商品的关注点，将她最想看到的一些商品评价，拖到她眼前。在她将喜欢的商品添加到购物车之后，智慧的京东还会根据她当前购物车里选购的所有商品，分析她的凑单意向和阶段性的购买意向等，为她推荐最优的搭配组合，让她一键轻松下单，免去纠结和烦恼。哪怕是最后结算时，京东也会通过算法来评估她当前倾向的收货地址意向，打算选用的支付方式和配送方式等，让她能更加便捷地完成一次购物体验。

“大数据与人工智能相结合，将带动零售行业深度改革，实现更大的商业价值。我们正在将机器学习特别是深度学习应用到信息合规检测、个性化营销、搜索与推荐、商品图片理解、知识图谱构建、智能对话系统等一系列核心业务。”京东JData算法大赛发起人、京东商城总架构师刘海锋表示。

京东拥有中国电商领域最完整、最精准、价值链最长的数据，并且京东拥有丰富的实际应用场景。首届京东JData算法大赛为行业中优秀的技术人才提供了肥沃的土壤，让其可以借助真实数据，利用人工智能技术大幅提升真实场景中应用的深度及广度，反哺激发更多的技术创新，培养更多高端的大数据和人工智能人才。

“京东将把本次大赛中的一些优秀算法，应用到618大促中。和传统算法相比，预计将提升销量预测准确率10%以上，此举不仅将降低运营成本，也提升了用户体验。”刘海锋透露。

鉴于京东JData算法大赛将举办成系列赛，京东商城研发体系还专门搭建了机器学习模型管理平台。通过标准化的机器学习建模流程、模型评分、版本管理、风险控制、商业价值评估等核心模块，提升机器学习建模效率，让未来算法比赛平台可评估、可管理，更加方便选手参赛。

实际上，这次大赛题目诞生的应用场景就是京东人工智能发挥价值的热土——基于大数据及人工智能的京东智慧营销平台，目前已推出京东专享、京东倾听、促销效果分析等系列产品，旨在帮助商家更了解消费者需求，打造极致用户体验。其中，京东倾听推出后，已获得商家和消费者的一致认可，荣耀V8首发使用了其中的预约模块，取得了预约量突破600万的骄人成绩;Mate 9首发使用了其中的预售功能，开售一分钟实现销售额破亿。

参赛人数创纪录60万奖金名花有主

本次京东JData算法大赛线下决赛共有10支队伍入围，分别是“鲁班七号”、“蓝鲸”、“MOMO”、“我很难受”、“简单的电脑”、“rm-rf”、“Air Force”、“国服第一预言家”、“ymyd”、“逆风的飞翔”，每支队伍均由4-5人组成，参赛队员多是出自国内著名大学和业内知名企业，其中还有来自早稻田大学的博士留学生。

每支队伍在决赛现场均有15分钟答辩时间，在所有队伍完成答辩之后，8位评委综合线上赛成绩和现场答辩表现，评选出最终的获奖队伍。

参赛队伍“鲁班七号”获得冠军，独揽30万元巨奖，其他两支队伍“蓝鲸”和“MOMO”分别获得亚军和季军，各有10万元和5万元奖金入账。除此之外，还有两支队伍获得最佳潜力奖，一支队伍获得最佳创意奖，奖金3万元，其余四支队伍获得了决赛入围奖。除了奖金之外，根据奖项不同，各支队伍队员还将获得京东集团特殊入职邀请、技术岗终面直通车、免笔试绿色通道、jd run夏令营资格等福利，参加决赛的选手均有优先加入京东的资格。

参赛队伍“鲁班七号”获得冠军，荣获30万元奖金

本次大赛共有7346人参加了比赛，这一数字已经超过了2015年7月阿里巴巴举行的“阿里移动推荐算法” 7186人(1人1队)参赛纪录，创造了单体算法大赛的参赛人数新世界纪录。

算法人才属于软件工程师中的高端人才，和庞大的程序员群体相比，属于绝对的“小众”。某知名专注于互联网招聘的网站，其简历库中和算法相关的人才仅为1.5万人。和这一数字相比较，本次大赛超过7000人的参赛人数显得更加耀眼。

业界人士认为，本次算法大赛之所以达到如此大的影响力，首先源于算法领域对于电商领域和京东的关注与认可，。其次，京东从众多备选赛题中选出和消费者购买决策直接相关的“高潜用户购买意向预测”作为大赛赛题。这一典型的精准营销推荐场景，极具行业代表性，给参赛选手提供巨大的发挥空间，无论是传统机器学习算法还是深度神经网络算法专长都可以应用其中。

李庆庆透露，京东JData算法大赛将办成系列赛，同时还将在每年穿插举行多场小型算法赛事，让算法爱好者可以和世界顶级算法高手有更多同场竞技的机会。