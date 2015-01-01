构建云生态，深化云应用 ——第九届中国云计算大会启幕

2017年6月14，为期三天的第九届中国云计算大会在北京国家会议中心拉开序幕。本届大会以“生态构建 深化应用”为主题，重点围绕云计算大数据的产业生态完善、技术与传统产业的深度融合，以及云计算大数据技术与物联网、人工智能等最新技术的结合展开。

至顶网CIO与应用频道 06月15日 北京消息： 2017年6月14，为期三天的第九届中国云计算大会在北京国家会议中心拉开序幕。本届大会以“生态构建 深化应用”为主题，重点围绕云计算大数据的产业生态完善、技术与传统产业的深度融合，以及云计算大数据技术与物联网、人工智能等最新技术的结合展开。

中国电子学会名誉理事长、原邮电部、信息产业部部长吴基传、工业和信息化部副部长陈肇雄亲临大会现场致辞，北京理工大学副校长、中国科学院院士、中国电子学会副理事长、中国大数据专家委员会副主任委员、中国电子学会云计算专家委员会副主任委员梅宏，中国工程院院士、中国电子学会云计算专委会副主任委员、中国大数据专家委员会顾问李伯虎，中国科学院院士郭华东、中国科学院院士郭光灿、中国工程院院士、中国电子学会云计算专家委员会副主任委员、中国大数据专家委员会顾问倪光南等多位领导、专家、院士，还有陕西省西咸新区党工委委员、陕西省西咸新区沣西新城党委书记、管委会主任刘宇斌、福州市人民政府副市长李春，中移动、中国电信、中国联通三大运营商以及众多厂商和用户代表发表了精彩演讲，话题涉及软件定义信息化、智慧云计算、空间大数据、云计算大数据工程创新、云计算安全等前瞻和热点内容。

还有来自“一带一路”沿线国家相关云计算机构主席及相关国家云计算负责人或专家20多人参加了大会，其中亚洲云计算联合会主席Bernie Trudel、欧洲云计算联盟主席Tobias Höllwarth、保加利亚信息协会董事Elena Marinova等将亲临大会现场分享其全球视野和前瞻洞察。

此次大会由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国科学技术协会、北京市人民政府指导，中国电子学会主办，世界工程组织联合会创新专委会（WFEO-CEIT）协办，中国云计算技术与产业联盟、中国电子学会云计算专家委员会、中国大数据专家委员会承办，至顶网、计世资讯、锦囊专家协办，大会由全国政协委员、中国电子学会副理事长兼秘书长徐晓兰女士和中国电子学会副秘书长刘明亮担任主持。

云计算成为各种新技术的支撑技术

当前，科技革命进入高速发展态势，云计算、大数据、物联网、机器学习、移动化等新技术不断涌现，并相互融合，构建了一种全新的生态，推动着整个社会向智能化方向发展。

“在科技不断变革、快速发展的过程中，我们必须抢占战略制高点，才能引领科技创新，推动中国经济整体做大做强。”全国政协委员、中国电子学会副理事长兼秘书长徐晓兰女士表示。

在科技革命告诉发展的过程中，云计算始终扮演着非常重要的支撑性角色，成为各种新技术发展和普及的基础和前提。正如中国云计算技术与产业联盟理事长，中国电子学会名誉理事长，原邮电部、信息产业部部长吴基传在大会开幕致辞中所述：“云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能为代表的新一代信息技术迅猛地发展，正在广泛地深入、影响到生产、生活、社会管理等方方面面，正在成为促进社会经济发展的重要动力。”

工业和信息化部副部长陈肇雄在大会开幕致辞中也表达了同样的观点：“当前，信息技术产业正在加速向云计算、移动互联网、人工智能等方向转型发展，云计算作为重要的网络计算模式和关键应用基础设施，以信息流带动技术流、资金流、人才流、物资流，促进资源优化配置，加速信息技术与社会各领域的交叉融合，催生了诸多新业态、新模式，提升社会信息化水平，培育壮大新兴产业，推动数字经济发展的重要驱动力量。”

实际上，正是得益于中国经济的高速成长以及各种物联网、人工智能等新技术的快速发展带来的对云计算的强劲需求，云计算市场已经进入快速成长阶段。据统计，2015年，我国云计算产业规模约1500亿元，同比增长超过30%。2016年，云计算骨干企业收入均实现翻番。SaaS、PaaS占比不断增加，产业结构持续优化，产业链条趋于完整。而工信部近日印发《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》，已经提出到2019年我国云计算产业规模要达到4300亿元人民币的发展目标，同时指出要建立云计算公共服务平台，支持软件企业向云计算加速转型，加大力度培育云计算骨干企业，建立产业生态体系。

推动云计算应用的深化和技术融合

作为云计算大数据领域最富盛名的行业盛会，中国云计算大会至今已经进入第九个年头，9年来中国云计算大会在技术、产业、应用等都各方面都形成了巨大影响力，堪称国内外云计算大数据领域极具权威性的政、产、学、研、用、融多方融合的高端大会之一。而今年更是特别突出了云计算技术与人工智能等新技术的融合，以及与各种行业的融合。

“我们要深入推进行业应用，支持搭建面向制造业特色领域的工业云平台，大力培育云制造新模式，助力制造业转型升级和提质增效，鼓励中小企业基于云计算平台开展大数据、物联网、人工智能、区块链等新技术研发和产业化，培育新业态、新模式。”陈肇雄部长在演讲时说。

而推动各种技术和应用的深度融合正是中国云计算大会的重要使命。实际上，随着人类社会进入以数据的深度挖掘与融合应用为特征的智慧阶段，大数据、人工智能与作为基础网络条件支持的云计算正在越来越紧密地结合在一起，在它们的推动下，云计算技术也将进入一个新的发展阶段。

“随着人工智能的广泛应用，云计算将进入一个深度发展的新阶段。今后人工智能会促进云计算的智能化，同时云计算、大数据又为人工智能的发展提供了坚实的基础，人工智能服务的云平台，即智能云服务将成为未来的主要发展趋势。”梅宏院士在主题演讲中表示。

除了融合之外，推动产业合作是中国云计算大会主要工作之一，这也是中国云计算大会的最大亮点之一。今年的中国云计算大会把产业联合的范围扩展到国门之外，配合国家“一带一路”战略，大会特别设立了云计算大数据“一带一路”合作论坛。论坛邀请了“一带一路”沿线国家数十位云计算、大数据领域的专家学者和行业组织负责人共商国际合作事宜，来加强“一带一路”沿线国家IT基础设施的建设，促进“一带一路沿线国家在数据、信息通信等领域的互联互通，共同推进云计算技术的普及和发展。同时，也促进中国的云计算企业走出国门，将我们已经成熟的云计算、大数据等产品服务和标准，以及管理模式带给世界，从而提升我们在世界科技领域的影响力。

干货满满，不虚此行

除了专家学者的演讲，来自云计算、大数据、安全等各个领域的数十行业领军企业高管也将在第九届中国云计算大会上进行精彩演讲，这些嘉宾包括中国电信股份有限公司云计算分公司副总经理徐守峰、中国移动苏州研发中心副总经理、中国电子学会云计算专委会委员孙少陵、中国联通云数据有限公司总经理、中国大数据专家委员会委焦刚、微软公司资深副总裁、微软大中华区董事长兼首席执行官柯睿杰 （Alain Crozier）、百度副总裁、百度云总经理尹世明、新华三集团总裁兼首席执行官于英涛、浪潮集团执行总裁王洪添、京东云副总裁刘子豪、英特尔数据中心销售部、云服务提供商销售总监Terry Thorn （特里?索恩）、华云集团副董事长、首席技术官郑军等，这些高管们将从技术、产业、生态等多个角度全面阐述构建云计算大数据生态的最新的技术趋势和产业洞察。

此外，来自金融、制造、交通、政务、教育、能源、医疗等众多行业的CIO们，将会分享各自在IaaS、PaaS、SaaS领域的应用体会，展示国内企业如何运用云计算大数据技术来提升变革创新能力，以及探讨云计算大数据如何支持IT技术融合和发展。

今年的中国云计算大会还有内容丰富的展览展示以及14个专题论坛，内容涉及技术、行业标准、生态、国际合作等多方面。14个专题论坛分别包括云计算核心技术架构论坛、云计算IT基础设施与自动化运维论坛、云计算平台构建与实践论坛、云计算大数据安全论坛、数据中心与存储解决方案论坛、大数据与人工智能应用大会、云计算大数据青年科学家专题论坛、云计算大数据与精准医疗论坛、云计算大数据与智能制造论坛、跨境出海，稳健落地——企业业务全球化论坛等。此外还设有云计算大数据“一带一路”合作论坛、第四届国际云计算标准化论坛、第八届海峡两岸云计算合作论坛、2017超融合产业联盟论坛等闭门论坛等。

第九届中国云计算大会第一天参会人次达5000人，三天参会者预计过万，本次会议承续前八届大会的成功经验，采用全体大会、专题论坛、展览展示等形式，突出行业应用，推动云计算大数据落地生根；聚焦技术创新，同步国内外创新成果，构建产业平台，加速云计算大数据应用落地；持续打造云计算大数据技术、产业和应用等领域最有影响力的交流平台。相信第九届中国云计算大会将继续成为业界最有影响力的一个云计算大数据技术、产业和应用的交流和传播平台。