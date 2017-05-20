IDC：抓住数字化转型经济时代增量商机 趋动企业未来发展

2017年5月18日，IDC中国在上海举办了一年一度的趋势论坛，本次论坛的主题是：重新定义技术产业：数字化转型经济的崛起。

至顶网CIO与应用频道 06月14日 北京消息：2017年5月18日，IDC中国在上海举办了一年一度的趋势论坛，本次论坛的主题是：重新定义技术产业：数字化转型经济的崛起。

"数字化原生代"已成为市场消费的主流，为了应对市场竞争和用户的个性化需求，未来所有组织都将变成"数字化原生"企业：即在一个组织中，它的管理层和员工像"数字化原生代"一样思考和行动，而数字化转型则是成为数字化原生企业的必备战略。67%的全球Top 1000大企业和50%的中国1000大企业都已把数字化转型做为其核心战略。在数字化转型背景下，技术产业将被重新定义。

IDC中国区总裁霍锦洁认为："中国经济进入调整期，政府和企业迫切需要找到新的增长方式，而依托最新ICT技术支持的业务数字化转型则给出了答案。IDC的预测，到2020年，中国GDP的20%将来自业务数字化转型的增加值，数字化转型将上升到宏观经济层面，从而在改变企业运营方式的同时重塑经济面貌。ICT厂商、行业用户、开发者、互联网创业公司、政府及科研机构等应该建立新的网状生态系统，捕获数字化转型经济时代的增量商机。"

IDC中国区总裁霍锦洁

中国经济稳步增长依然是IT市场发展的基石

IDC预计，2017-2020年中国经济仍将稳步增长，GDP的增长率将超过6%。十三五的四大发展目标是中国经济稳增长的基础——服务业与智慧制造驱动经济增长，创新创业成为社会发展的新常态，走向全球化是政府和企业的方向，环保与民生是可持续发展的保障。

中国狭义的IT市场进入调整期，2017和2018年增长率分别为5.4%和5.2%，总体低于GDP的增长，这主要是由于个人设备市场增长率降低所致，而企业级IT基础架构、软件和服务仍将保持相对高速增长 。

技术产业将被重新定义

新技术不断涌现：云计算、大数据、移动、社交4项第三平台技术已经开始广泛应用于企业。人工智能和认知、增强和虚拟现实、区块链、3D打印、5G等新技术的应用也已经起步。IDC预计，到2019年，中国30%的数字化转型举措将由认知/人工智能来支持。在第四平台时代，技术将与人体紧密集成，技术的组合应用将成为数字化转型的关键。

各类技术不断融合：IT、CT和OT将进一步融合，基于API的各类行业微服务将不断涌现，如虚拟制造、预测性维护、人机协同、物流自动化、智慧产品、智能客服等。到2020年，中国5%的收入将来自与客户的数字助理之间的交互。

技术的角色发生变化：技术从以前的工具与支持角色发展到引领角色，基于信息的产品和服务大行其道。到2018年，四分之一的中国1000强企业将实现基于信息的产品收入。到2019年，中国20%的IT项目将会创造新的数字化服务与收入，实现数据的变现。

技术的生态发生变化：行业云与开发者将重塑技术生态，技术型CXO将大量涌现。云将向分布式、安全、智能、行业聚焦以及依据渠道调节的方向逐步转变。到2018年，中国行业云的数量超过40个；至2020年，超过50%的中国100强企业将成为通过行业云提供数字化服务的供应商。未来大型行业用户IT部门成立公司或并购市场上的创新技术公司将成为新常态。

聚焦数字化转型经济时代的增量商机

狭义的传统IT市场已经变成一片红海，其增长已经低于GDP的增长，因此，维持存量商机的同时，必须聚焦增量商机。

新技术的增量商机：6项行业创新加速器技术是重点：3D打印、机器人、认知系统、物联网、增强和虚拟现实、下一代安全。IDC预计，到2018年，中国这6项技术总的市场规模将达到3,849亿美元，超过美国占到全球第一位。

区域增量商机："一带一路"和"雄安新区"是未来的的区域重点。IDC预计，一带一路沿线的64个国家（不含中国）每年的ICT商机将超过2,000亿美元。雄安新区未来10年的ICT商机也将超过1,000亿元人民币。

行业数字化转型经济增加值商机：中国未来最具增长潜力的行业包括医疗与健康、教育、互联网、能源、智能制造等，这些行业ICT花费增长较高，但这些行业本身的ICT市场总量并不大，并且很分散。如2016年医疗行业IT市场规模是290亿元人民币，仅占中国IT市场总体的1.9%。但2016年医疗行业总体花费则占到中国GDP的6%，达到4.4万亿元人民币。数字化转型的经济增加值则意味着ICT支持的行业GDP。IDC研究，2016年数字化转型支持的总体行业增加值占到中国GDP的13%，达到1.5万亿美元，大约是中国总体ICT市场总量的3.6倍。IDC预计，到2020年，这一数字将达到2.8万亿美元，占中国GDP总量的近20%。这也是为什么很多互联网创业公司纷纷进入传统行业的缘故，这是未来的巨大增量市场。

IDC中国副总裁兼首席分析师武连峰总结道:"ICT厂商为了获取数字化转型经济时代的增量商机，行业用户利用新技术实现转型、创新、增长，实现真正的数字化转型，您的组织必须变成数字化原生企业，满足数字化原生代的消费需求——数字化、智能化、个性化、快速化。其次，利用最新技术的组合，重新定义您的业务、生态系统和商业模式，给数字化原生代消费者提供最好的支撑。最后聚焦增量商机——聚焦新技术、数字化转型、政府政策影响所带来的增量商机，这里的商机将是您当前业务市场的3倍以上。"

IDC中国副总裁兼首席分析师武连峰