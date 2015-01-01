京东云刘子豪：京东从电商到泛零售基础设施服务商 云功不可没

京东在未来的十二年要进行技术转型，用技术驱动京东从一个被中国消费者认知认可的电商成为中国泛零售基础设施的提供商和服务商，离不开技术，包括云计算技术的投入和创新。

至顶网CIO与应用频道 06月14日 北京消息：2017年6月14－16日，中国电子学会主办、至顶网等协办的“第九届中国云计算大会”在北京国家会议中心拉开大幕，本届大会主题为“生态构建 深化应用”。

京东云副总裁刘子豪表示，京东在未来的十二年要进行技术转型，用技术驱动京东从一个被中国消费者认知认可的电商成为中国泛零售基础设施的提供商和服务商，离不开技术，包括云计算技术的投入和创新。我们的目标是在接下来的十二年里面，把京东打造成一个智能的商业体，包括智能商业，智能保险，智能金融。

京东云副总裁刘子豪

以下为演讲实录：

说到京东大家并不陌生，京东应该是大家信赖的线上购物平台，京东集团在接下来的十二年会进行技术转型，包括我们的金融、技术的板块，说到我们在电商板块的布局，大家应该不陌生，截至2017年第一季度，京东已经有超过2.2亿的活跃用户，去年的交易额已经超过了九千亿人民币。今天我们这个大会的主题是生态构建，深化应用。京东在生态上有哪些布局呢？

首先，很多中国消费者用过京东购物体验就知道，京东的优势是降低成本，提高效率，提升用户体验。怎么提升用户体验？每少搬一次箱子都可以提高效率，每早一分钟把货物送到消费者手里，都可以提升用户体验。京东布局非常重要的地方，就是我们在全国非常深入的物流网络。比如说亚洲一号，现在是目前自动化程度最高的仓库，同时京东在全国有263个大型的仓库，和众多的站点和配送点。

我跟大家分享一个故事。京东是怎么样从上到下，让每个员工都把用户体验放在第一位。2015年一个很寒冷的春天，刘强东先生把京东的高管拉到北京一个国家级的著名贫困县，在那儿待了两天，在著名的贫困县里，他让我们分成几个小组，去村里了解中国的农村是什么样子的，中国贫困的农村消费者需要什么，他们面临的困难是什么，让我们到第一线感受。我们渡过了非常有收获的两天，让我们了解中国不单单有北京、上海、广州这样全世界一流城市，也有像贫困村那样的城市，我们京东服务的是中国人民，不单单是一线城市的中国人，也包括在三线、四线城市的农村消费者。

京东在接下来的十二年要进行技术转型，用技术驱动京东从一个被中国消费者认知认可的电商成为中国泛零售基础设施的提供商和服务商。这离不开我们在技术，包括云计算技术方面的投入和创新。我们的目标是在接下来的十二年里面，把京东打造成一个智能的商业体，包括智能商业，智能保险，智能金融。

大家看到我刚刚说到的三个点，过去的十二年，京东强调的是降低成本、提高效率，提高用户体验。接下来的十二年，我们将专注于用技术驱动，在这张图里跟大家分享，我们会把京东在过去十二年积累下来的，对行业的理解，技术方面的积累，通过我们的智慧营销、智慧物流、供应链、金融、大数据等服务，输出给我们在行业中的伙伴。在这个输出的过程中，京东云、京东的大数据服务将是这个能力输出的重要平台和窗口。

京东积累的营销能力、供应链能力、大数据能力等等，我们会通过京东云的技术平台、数据平台、开放平台，输出给我们行业的伙伴们。接下来我就讲一讲细节，京东有哪些能力。

首先，很多行业伙伴、政府、业界的朋友们找到我们京东云的时候，看到的是云计算已经从提供最基础的云存储，在云端的计算能力、托管能力，这些基础的IaaS层面能力，慢慢地向行业的上游发展，也就是说在云计算领域，它的价值点正在从传统的云计算领域，也就是IaaS这一层往更高的方向发展。我们回答一个问题，云计算能够给我的企业、我的消费者、我管理的地区带来什么样的产业价值。想到京东首先是电商，第一我们会提供我们的电商解决方案，大家知道电商的平台，去年的交易额是超过九千亿人民币的，我们把这方面的基础能力、经验开放出来，这就有了电商云解决方案。不但是在电商方面，我们还有在基础的物流、金融方面，我们也会把相应的能力进行开放。

当然稳定可靠的解决方案离不开非常值得信赖的基础，这些基础我们京东云和京东集团是不遗余力地打造，包括弹性计算、存储、CDN、云安全，我们希望有一天我们能够打造让消费者都信赖的基础云服务，让大家在做泛零售生意的时候，把京东当成一个可以信赖的泛零售基础服务商。

接下来分享一下京东云能力输出的例子。第一、我们京东云的区块链技术，应用到智慧物流方面。第二、6月8号，京东协同行业伙伴成立了京东防伪溯源联盟，实现正品行货的追踪。第三、京东还在全力地和各地地政府打造京东云的新新城市，两个新，第一个是打造新动能，第二个是成就新经济。因为很多时候地方政府在各地起着非常重要的主导作用，政府经常面临的一个问题就是怎么样帮助当地的企业实现产业的升级，创新创业。

京东云正在跟各地政府合作，把京东的能力和政府一起输出给各地的企业，实现聚能、创新、突破。举几个简单的例子，我们在近期已经和安徽的滁州，山东的滨州开展了合作，特别要提一下的前段时间全球物流总部落地西安，落地的同时就是全球物流总部加京东云、大数据运营中心落地在西安，这只是我们刚刚开始，接下来我们愿意和各地的政府，和今天在座的嘉宾们，和行业的伙伴们一起用京东的红色力量助力大家成功。

十二年前，京东还只是个中关村一个小小的卖光碟的柜台，今天京东已经成为世界五百强企业，也是中国第一家进入世界五百强企业的互联网企业。京东过去十二年的成功离不开各位，还有中国消费者的信赖，接下来京东十二年的技术突破，更离不开大家的参与和支持。最后我还是要提醒一下大家，因为现在正值618，京东618好物不贵，买点好的上京东，谢谢大家！