工信部信息化和软件服务业司巡视员李颖：云计算已经从计算时代向云商业模式时代转变

2017年6月14－16日，中国电子学会主办、至顶网等协办的“第九届中国云计算大会”在北京国家会议中心拉开大幕。工业和信息化部信息化和软件服务业司巡视员李颖解读了《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》。

至顶网CIO与应用频道 06月14日 北京消息：2017年6月14－16日，中国电子学会主办、至顶网等协办的“第九届中国云计算大会”在北京国家会议中心拉开大幕，本届大会主题为“生态构建 深化应用”。工业和信息化部信息化和软件服务业司巡视员李颖解读了《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》。

“现在云计算已经从计算的时代向云商业模式的时代转变，这已经是客观的现实。”工业和信息化部信息化和软件服务业司巡视员李颖提到，在数字经济时代，云计算与信息流带动资金流、人才流、物资流，促进资源配置优化，加快了信息技术与各行业的交叉融合，培育形成了新业态、新模式，为双创提供了重要的平台，是经济发展新动能的重要支撑，也是推动制造业与互联网融合发展的重要力量。

工业和信息化部信息化和软件服务业司巡视员李颖

以下为演讲实录：（内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载）

尊敬的徐秘书长、各位来宾、各位朋友，大家下午好！首先非常高兴参加今天的大会，在此我仅代表工业和信息化部、信息化和软件服务业司，对于会议的召开，和大家长期以来对云计算产业发展所作出的努力、付出的贡献表示感谢。

为了促进云计算进一步健康快速的发展，工信部于今年3月30日通知印发了《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》。下面我就按照会议的安排主要从三个方面就行动计划的起草背景、主要内容、下一步工作推进的思路向大家做一个简要的报告。

工业信息化部和信息化和软件服务业司在部里是一个综合性的专业司局，也是专业性的综合司局，服务范围非常宽，原名软件服务业司主要是从供给侧对于软件业和服务业整个的发展进行服务管理和指导。

前年网信办成立以后我们部里原来的信息化司和信息安全协调司其中一部分职能调整到网信办，但是还有相当一部分职能在我们部，那两个司留下来的职能就合并到我们司。一方面从供给侧推动软件和信息服务业的发展，另一方面从需求侧，特别是两化融合，制造业和互联网的融合发展，服务于整个信息化和工业化的发展，另外还有工业信息系统安全也是我们司的重要职能，云计算、大数据，整个信息技术战略发展方向的主要产业都是在我们司的服务和牵头管理范围，前年5号文，云计算发展的指导意见，今年我们在这个基础之上按照整个云计算的发展的目前发展需要又印发了三年行动计划。

党中央国务院高度重视以云计算为代表的新一代信息技术产业的发展，近年来出台了促进云计算创新发展、培育信息产业新业态的意见，促进大数据发展的行动纲要，深化制造业与互联网融合发展的指导性文件，这一系列的政策措施，另外大家也知道，我们国家整个工业和信息化部作为国家工业的主管部门，前年印发了一个非常重要的国务院的中国制造2025，这是我们国家新型工业化发展的重要指导文件，制造2025核心是智能制造。我们司去年推动出台了制造业和互联网融合发展的指导意见，这个指导意见实现制造2025实施智能制造的重要切入点，也是重要的发展路径。

在政策和企业的部署下，通过近十年的发展，云计算已从最初的概念导入，进入到了广泛的普及，应用繁荣的新阶段。已成为提升信息化发展水平，打造数字经济新动能的重要支撑。我国云计算发展进展可以概括为以下几个方面：

一、产业规模迅速扩大。云计算呈现爆发式的增长态势，十二五末期我国云计算产业规模已达1500亿，刚刚过去的2015年，骨干企业收入均实现了翻翻，阿里云连续八个季度实现增速超过100%。从细分市场看，IaaS得到了广泛的认可，云存储、云主机成为主要的应用形态。PaaS成为支撑双创的重要平台。SaaS领域使用ERP、CRM的用户大幅增长。产业结构持续优化，产业链条趋于完整。

二、关键技术实现突破。我国在大规模并发处理，海量数据存储，数据中心节能等云计算关键技术领域不断取得新的突破，部分指标已达到国际的先进水平。在12306、双十一这样复杂的应用场景下，能够满足海量用户的并发支付需求，在主流开源社区和国际标准化组织中的作用日益重要。面向人工智能、区块链等新兴领域也在加快布局。

三、骨干企业加速形成。云计算的广泛发展前景和对产业生态的战略地位，吸引着云计算的骨干企业加快战略布局，加快丰富业务的种类，围绕咨询设计、应用开发、运维服务、人才培训等环节，培育合作伙伴，构建生态体系。阿里、腾讯、华为、百度、京东、网易等多家骨干企业近期纷纷依托资深的行业优势，发布云计算战略和产品，加速布局云计算领域的整体服务体系。

四、应用范畴不断拓展。伴随着技术的日益成熟，成功案例不断积累，云计算用户群体正在由中小企业向大型企业、政府机构、金融机构快速地延伸拓展。企业级应用市场成为云计算发展的新蓝海，云计算正在从游戏、电商、视频向制造、政务、金融、教育、医疗等领域拓展。多地政府通过与骨干厂商开展合作加快云政务平台、智慧城市建设。视频直播也成为互联网领域的又一爆发增长点，带动对云服务的需求快速增长。

五、支撑双创快速法国。云计算降低了创业创新的门槛，汇聚了数以百万计的开发者，催生了平台经济、分享经济等新模式，进一步丰富了数字经济的内涵。据统计，中小微企业通过采用云服务，平均节省信息化成本达到40%，在云计算的支撑下O2O、共享单车、众筹平台等各类新模式也得到了快速的发展。最近共享经济，除了共享单车，共享充电、共享雨伞，最近共享的服务非常的丰富。

六、工业云发展迅猛。工业云融合了新一代信息技术，向下整合资源，向上承载各类软件的应用，已经成为构建智能制造生态的核心要素，信软司前期在北京等十六个省市积极开展工业云创新的服务试点，探索创新两化融合的新模式，目前注册的用户已超过1300多万，取得了良好的成效，海尔、三一、徐工等大企业利用云计算转型升级。

虽然我国云计算发展迅猛，但是依然面临诸多的挑战。

一、市场需求尚未完全释放，重点行业的企业仍习惯于通过自建方式进行信息化建设，对云计算的安全性、可靠性、可迁移性仍存在相当的顾虑。二是产业供给能力有待加强。我国云计算、云服务骨干企业数量偏少，与跨国公司相比实力比较少。三是数据中心建设存在一定过热现象。部分地区在推动云计算、大数据发展中存在着认识的偏差，造成了重复建设和资源浪费。四是产业支撑条件有待完善。标准和测评认证体系尚不完备，技术合作和应用的机制急需健全，人才队伍有待加强。因此需要继续做好引导工作，加强支持力度，进一步推动我国云计算的发展与应用。

二、加快推进云计算发展的重要性。未来云计算蕴含着巨大的发展机遇，市场前景广阔，作为软件定义的代表，云计算将为互联网环境下的各类应用提供共性的支撑，成为承载各类应用的高速铁路，也将为大数据、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供重要的支撑保障。日益成为产业竞争的重点。云计算的发展带来了软件开发部署模式的革新，依托云计算平台向客户提供软件和信息技术服务，是未来软件企业重要的业务模式。现在云计算已经从计算的时代向云商业模式的时代转变，这已经是客观的现实。

在数字经济时代，云计算与信息流带动资金流、人才流、物资流，促进资源配置优化，加快了信息技术与各行业的交叉融合，培育形成了新业态、新模式，为双创提供了重要的平台，是经济发展新动能的重要支撑。云计算也是推动制造业与互联网融合发展的重要力量。工业云推动了制造企业的创新模式、产业组织模式的变革，帮助企业加快完成从要素驱动向创新驱动的转变。

总体来看我国云计算发展已经取得了显著的成果，并面临新的战略机遇和发展的挑战，为进一步优化产业发展环境，促进云计算健康发展，支撑制造强国和网络强国的战略部署建设，我们组织编制了《云计算的三年行动计划》，就是我们今天给大家报告的主要内容。

《三年行动计划》总体思路：结合现有的基础，以及面临的问题和挑战，行动计划提出要从提升技术水平，增强产业能力，推动行业应用，保障网络安全，营造产业环境等多个方面加以推动。

提升技术水平方面，通过建立制造业创新中心，加快标准体系建设，开展服务能力测评，加强知识产权保护利用等手段，引导企业加速提升服务水平，鼓励骨干云计算企业积极参与国际竞争，吸收开源社区的成果，实现国际化的发展。今天上午在两位部长的报告里都做了非常重要的指导，目前云计算骨干企业不仅局限于原来的IT企业，也包括通过消费互联网发展起来企业，也包括制造业的一些龙头骨干企业，现在云计算发展的骨干企业范围非常的宽、非常丰富。

增强产业能力方面。支持地方主管部门联合骨干云计算企业，构建公共服务平台，引导软件企业开发各类SaaS应用，积极培育新业态、新模式，加快面向云计算的转型升级，支持骨干云企业，构建产业生态体系，加快做大、做强的步伐。

推动行业应用方面。工业云、政务云为切入点，加快信息系统向云平台的迁移。在保障网络安全方面，制定完善相关的安全管理制度，组织开展公有云网络安全的防护检测，督促企业落实安全责任。在营造产业环境方面，积极推进宽待网络基础设施建设。

《三年行动计划》主要内容：行动计划提出了未来三年我国云计算发展的指导思想、基本原则、发展目标和重点任务、保障措施。

针对发展目标，主要从产业规模、行业应用、绿色节能、标准制定、企业发展、安全保障等方面提出未来三年总体目标。其中包括提出到2019年，我国云计算产业规模将达到4300亿元，云计算的技术服务能力达到国际先进水平，涌现出两到三家在全球云计算市场中具有较大份额的领军企业。网络安全的保障能力明显提高，云计算成为信息化建设的主要形态，在制造、政务等领域的应用水平显著提高。

行动计划提出了五项重点任务：一是技术增强行动，二是产业发展行动，三是应用促进行动，四是安全保障行动，五是环境优化行动。

工作推进思路：

一、做好行动计划的解读和宣传。行动计划是十三五时期因云计算发展的重要纲领性文件，对于促进云计算健康发展有重要的意义，这是我们重点要做好宣传。

二、持续提升关键的核心技术能力。构建制造业的创新中心是我部近年来积聚行业优势资源，支持企业的重要措施。

三、建设应用云计算的公共服务平台。

四、在现代制造业等重点领域推进云计算的应用。

五、构建完善产业生态体系。

各位来宾，推进云计算发展，对促进网络强国的意义重大，后续新软司将继续加强与业界的沟通与交流，加快推进云计算创新发展，也希望大家在工作中取得的进展和经验，发展的问题，及时跟我们进行交流，共同促进云计算迈向一个新的发展台阶，能够为我们整个产业的发展作出更多的贡献，在这个过程中，我们的个政产学研能够更好的合作，企业能够取得更好的发展。