阿里钉钉推出“样板房” 最优工作方式实现垂直共享

6月11日，在深圳卫视直播的“钉钉|中国酷公司”发布会现场，阿里钉钉宣布正式推出行业定制解决方案——“样板房”，企业用户在注册钉钉时可以享受到行业定制化服务，此举标志着钉钉迈出了垂直行业细分服务的关键一步。

至顶网CIO与应用频道 06月12日 北京消息：6月11日，在深圳卫视直播的“钉钉|中国酷公司”发布会现场，阿里钉钉宣布正式推出行业定制解决方案——“样板房”，企业用户在注册钉钉时可以享受到行业定制化服务，此举标志着钉钉迈出了垂直行业细分服务的关键一步。



从1.0版本专注沟通，到2.0版本专注协同，再到3.0版本推出平台，钉钉上已经入驻了超过300万家企业组织用户。此次推出定制化服务，意味着钉钉正在推动垂直行业细分服务，把各行业优秀的工作方式“共享”给中国广大企业。

钉钉负责人发布钉钉3.5版本的样板房

钉钉负责人陈航(花名无招)表示，钉钉从诞生之日起，就确定了把云和移动办公方式带给中国4300万企业的目标。此次推出“样板房”，是为践行这一目标所做的最新努力。

将“共享最优秀工作方式”进行到底



共享单车、共享汽车、共享房屋、共享物流、共享充电宝、共享雨伞，若用两个字来形容近几年的资本市场热点，那就是“共享”。有分析指出，当前的“共享经济”主要还是针对人们在物质层面的某种需求，且主要集中在to C端市场。



而在to B端，专注于企业级市场的钉钉推出“样板房”功能，是为了让更多企业分享到先进的管理理念和办公方式，实现最优秀工作方式的“共享”，引领企业级市场的未来趋势。



“共享最优秀工作方式”，是对企业管理需求的一种回应。对企业而言，思维方式、管理理念的共享，有助于扩展视野、开拓想象力，提升整体竞争力。



钉钉“样板房”，总有一款适合你



根据6月11日第一财经商业数据中心和钉钉联合发布的《2017智能移动办公行业趋势报告》，不同行业对于智能移动办公的需求和呈现出的趋势各不相同。



例如，互联网行业：追求沟通直接高效，对即时沟通类的办公电话和DING功能偏好度高;由于行业多实行弹性上班制，对考勤和签到的偏好度较低。



制造业：办公智能移动化已成为制造业刚需，2017年3月同比增幅超过300%，居行业第一;从功能偏好看，灵活类智能考勤功能对制造业酷公司最具吸引力。



建筑业：建筑类酷公司的高偏好功能排名中，沟通类是最爱，数量规模高于考勤类和流程类;沟通类功能中，对公告偏好高于办公电话，体现出建筑行业对工作沟通的核心诉求：正式、低成本但高效。

如在报告中所呈现，每一个行业都有它的特点与共性。钉钉按照行业分类，把代表行业的最优秀工作方式提炼出来，就像是为企业量身定制了“行业解决方案”。



钉钉首批“样板房”涵盖了计算机软硬件、电子商务、日用品、连锁餐饮、食品饮料、服装服饰、家电数码、专用设备制造、房地产中介、初等教育等。未来还会有更多的细分分类纳入到“样板房”中来。

像行业龙头一样管理企业



优秀企业获得成功，必有其管理之道。陈航介绍说，与市面上的管理学理论书籍不同，钉钉上的“样板房”，都是优秀企业实践过的“真知灼见”，是经过实践验证的第一手鲜活经验。这就像是钉钉上开了一个MBA培训班，企业可以免费上。



企业可以根据所属行业，选择适合自身的分类。例如，用户选择了制造行业，就可以看到“远大集团”、“朝阳橡胶”等行业内优秀企业的管理和办公方式。

以餐饮行业为例，用户在钉钉上创建团队时，可以看到钉钉为之推荐的西贝餐饮、绿茵阁、锅内锅外等知名连锁餐饮企业的优秀工作方式。再具体而言，用户可以看到西贝在使用钉钉过程中的常用功能、使用细节，可以听到西贝信息化负责人的经验传授，还可以通过一个短视频直观地看到西贝是如何使用钉钉的。之后，用户可以选择开启进入西贝工作方式，钉钉会为之生成一个工作台，西贝的工作方式全部在上面。

如果你没有完全学会，没关系，钉钉会安排一位人工服务专属客服为你进行一对一的服务，会全程免费帮助你学习“样板房”的工作方式。



分行业解决方案适合中国国情



与发达国家相比，我国企业普遍存在信息化程度较低、整体效率较低的问题，一些行业甚至因为成本上升而面临洗牌。如何降低日渐高企的办公成本和沟通成本，是企业摆脱困境的当务之急。针对这种情况，钉钉从不同行业的痛点出发，推出契合各行业需求的专属解决方案，真正做到因地制宜、量体裁衣。钉钉“样板房”属于垂直领域的细分服务，目的是结合各行各业的真实工作场景进行定制化服务，帮助企业降低成本、提高收益，达到“三百六十行，行行皆不同”。



“让天下没有难做的管理”，钉钉所倡导的云和移动办公方式，正在悄然改变着中国各个行业的面貌。