深入制造 云计算大数据与智能制造论坛将于6月16日召开

6月16日也将召开云计算大数据与智能制造论坛，该论坛是第四次亮相中国云计算大会。云计算大数据与智能制造论坛，将深入探讨云计算、大数据在制造业领域的发展情况及趋势，以及创新应用带了的新型商业模式，推动工业智能化发展。

至顶网CIO与应用频道 06月09日 北京消息：2017年6月14日-16日，“生态构建 云化应用”为主题的第九届中国云计算大会（www.ciecloud.org）将在北京国家会议中心拉开大幕。届时多位院士、专家、云计算大数据领域意见领袖、行业的产业界权威人士将带来自己的真知灼见。

会议同期6月16日也将召开云计算大数据与智能制造论坛，该论坛是第四次亮相中国云计算大会。云计算大数据与智能制造论坛，将深入探讨云计算、大数据在制造业领域的发展情况及趋势，以及创新应用带了的新型商业模式，推动工业智能化发展。

中国制造2025战略正进入深化阶段，制造业转型的效果已经有目共睹，尤其在技术创新上有很大的进步，这得益于云计算与大数据在制造行业的深化应用。云计算不仅可以提供基础的计算等资源，还可以构建生态，让产业链的伙伴共同成长；大数据也已经成为制造业发展的新型原动力，通过工业数据全周期的感知、采集和集成应用。

届时工业和信息化部国际经济技术合作中心中国智造与工业4.0研究所所长王喜文、树根互联技术有限公司副总裁黄路川、华云集团CTO研发中心VP庄耀任、通用电气数字集团（GE Digital）副总裁，GE Digital中国咨询服务部总经理顾国栋、中国中钢集团公司信息管理部总经理李红将出席论坛并发表演讲。

工业4.0、智能制造等话题是制造业目前最热的话题，论坛议题也将从理论到实践全方位的解析云计算和大数据等制造业目前最受关注的技术带来的提升，给听众以启发，构建出适用于本企业的应用路径和方法。

更多大会信息欢迎访问大会官网：http://www.ciecloud.org