 世界智能大会将亮相天津 引领全球智能科技新发展

由天津市人民政府、国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院共同主办的首届世界智能大会将于6月29日—30日在天津梅江会展中心举行。

至顶网CIO与应用频道 06月07日 北京消息：由天津市人民政府、国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院共同主办的首届世界智能大会将于6月29日—30日在天津梅江会展中心举行。6日，大会新闻发布会在北京召开，市委副书记、大会筹委会主任怀进鹏介绍了大会举办的背景、意义及目标，市委常委、滨海新区区委书记、筹委会副主任张玉卓介绍了滨海新区有关承办进展及智能产业发展情况，副市长、筹委会副主任赵海山主持发布会。

世界智能大会新闻发布会

为深入贯彻中央创新驱动发展战略和习近平总书记关于科技创新的重要要求，推动落实京津冀协同发展重大国家战略、服务雄安新区规划建设，落实中央对天津“一基地三区”功能定位，围绕世界智能科技新发展，加强交流合作，提出中国方案，展现天津行动，经中央批准，将在天津举办世界智能大会。此次大会以“迈向大智能时代”为主题，坚持“高起点、入主流、国际化、有特色”的总体定位，将举办“一会一展一赛”即世界智能大会、世界智能科技展、世界智能驾驶挑战赛等系列活动。

怀进鹏说，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央开启了实现中华民族伟大复兴中国梦的新征程，未来五年，我们国家将实现第一个百年向第二个百年奋斗目标的历史性跨越，特别是习近平总书记亲自谋划推动的京津冀协同发展战略，为天津发展提供了难得历史性机遇。综观国内外发展大势，新一轮科技革命和产业变革的战略判断正在变为现实，全球正进入以智能产业为主导的新经济发展时期。刚闭幕的市第十一次党代会，明确提出要积极谋划智能科技产业战略布局，打造“天津智港”。天津将举全市之力，顺应国内外发展大势，与各主办单位共同携手，打造世界级先进智能科技成果发布平台、创新合作平台、产业聚集平台和投融资对接平台，树立起中国在全球智能科技领域的旗帜。

天津市委副书记、大会筹委会主任怀进鹏

张玉卓介绍，目前大会各项筹备工作基本就绪，已邀请两院院士、“千人计划”专家、跨国企业高管、智能科技领域公司、科研学术机构、创投机构负责人等众多嘉宾参会。滨海新区将以大会举办为契机，抢占战略地位、抓实合作项目、优化产业环境，为加速迈向大智能时代探索新路径、积累新经验、作出新贡献。

天津市委常委、滨海新区区委书记、筹委会副主任张玉卓

怀进鹏、张玉卓还就未来智能产业发展方向、推动落实智能科技成果等回答了记者提问。参会各部委和两院有关方面的主管领导从各自角度，分别介绍了参与主办大会的情况。中央主要新闻单位、市属新闻单位、部分香港驻津媒体、知名门户网站和专业媒体等70多家媒体参加了发布会。

天津市副市长、筹委会副主任赵海山

世界智能大会官网：www.wicongress.org