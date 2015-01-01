神兔侠儿童安全预警平台正式发布，互联网将为保护儿童安全提供新思路

6月3日，以“让家庭不再失孤、让爱回家”为主题的神兔侠APP儿童安全预警平台在北京公安部瑞安宾馆正式发布。

至顶网CIO与应用频道 06月05日 北京消息： 2017年6月3日，以“让家庭不再失孤、让爱回家”为主题的神兔侠APP儿童安全预警平台在北京公安部瑞安宾馆正式发布。政府公安部门、中国人民公安大学专家教授、著名社会学者、法律服务专家、心理学家、福利院、社会主流媒体和众多社会志愿者共聚一堂，共同探讨儿童安全的新机制。

神兔侠APP儿童安全预警平台发布

近年来，中国失踪儿童事件时有发生，走失之后转变为拐卖等恶劣刑事案件又占据一定的比例，据社会数据显示，每年约有数万儿童失踪，但找到的概率又非常低，公安部门一直持续加大打击防范力度，但仍有不法份子铤而走险，给无数家庭造成了巨大伤痛。如何减少发生或者不发生儿童走失事件已经成为亟待解决的社会问题。

失孤家长跪求帮助，场面触目惊心

在发布会现场，神兔侠通过不同的互动形式，展示了其利用移动互联网方式为防范儿童走失、走失之后紧急预警搜寻等寻找到的新思路！神兔侠APP基于手机5公里定位预警系统、微型定位器以及“百城千县爱心驿站”、“天网计划”等建立起了一整套儿童走失的事前智能监护、事中紧急预警、事后全面帮扶的完整解决机制，为中国儿童安防走失提供了更为高效的解决方案。

现场模拟互动体验神兔侠APP安全预警和打赏功能

据与会嘉宾中国人民公安大学教授王明生表示，打击拐卖儿童犯罪与防范儿童走失工作与中国千万家庭的幸福和社会安定息息相关，公安机关对拐卖犯罪始终坚持零容忍政策，坚决遏制拐卖儿童违法犯罪活动。但是在事件发生过程中，由于线索、时间、警力等各方面的影响因素，打拐工作面临着很多困难。移动互联网技术的飞速发展以及社会机构的积极参与，为被拐儿童早日回家提供了更多可能性。

中国人民公安大学教授王明生介绍打拐工作

据神兔侠创始人李安介绍，神兔侠APP通过线上紧急预警、线下“天网”搜寻体系以及事后《中国儿童走失数据库》和《中国可疑儿童数据库》等互联网大数据完美结合，当事件发生时，家长可自主将儿童走失信息进行事发地5公里范围内紧急预警推送，与周边用户快速联动响应，并充分发挥其线下志愿者团体、遍布全国各城市的办事处等众多机构联动协作，在儿童走失的第一时间聚焦儿童走失地，从而实现将找回控制在黄金时间。“5公里联动”李安给出了他的解释：“有人指出，5公里预警范围太小，我认为不小，甚至还大，因为当事件发生时距离越近的人越能发挥出真正作用，比如你在北京发生走失，把信息推给石家庄是没有意义的，即便收到信息也只能观望而帮不上忙，所以我们认为5公里是合适的，5公里外我们不打扰用户，5公里内我们需要做的就是如何“绝对性调动”用户参与积极性才是神兔侠的核心价值”，比如打赏，通过平台向提供线索的爱心人士发送红包进行感谢。

神兔侠APP对保护孩子安全的事前、事中、事后功能

活动现场神兔侠还展示了其自主研发的S2微型定位器，体积小到2厘米，外观可爱，还可定制成如发卡、项链等多种佩带形式，体积小主要在于让人贩子不易发现，为家长保护孩子提供了更多选择，同时为紧急搜寻时提供更多可能。

宝贝展示史上最小儿童定位器—神兔侠S2微型定位器

与会嘉宾北京融一律师事务所主任律师朱文平表示，中国是人口大国，又随着二胎政策放开，孩子安全至关重要，社会非常需要神兔侠以及更多的社会力量将社会资源进行力量联动，我们的各种社会组织也都在积极关注儿童安全事业，但以前我们社会组织寻找走失儿童是一种传统方式并且各地市、各省各自为战，神兔侠能将这些资源进行信息共享、力量进行统筹是一种很好的尝试，再借助移动互联网技术为公益爱心事业提供了更多思考，对改善儿童走失、拐卖等问题是一种积极推动。

北京融一律师事务所主任律师朱文平提出对改善儿童走失、拐卖的思考

与会嘉宾中央电视台韩鹏先生表示，神兔侠将传统方法与移动互联网相结合，没有发生走失时提供线上防护、监护、娱乐、互动，调动家长使用积极性，当事件不幸发生时又能够让家长自主紧急发布预警快速找回，这是一个伟大创举。又建立了包括各城市办事处、律师事务所和志愿者机构组成的近200“天网”线下服务体系，预警20分钟内专业人员紧急到达现场，这也是一个非常庞大的工作量，让我们坚信为改善中国儿童安全现状神兔侠将是一支不可或缺的重要力量。

中央电视台韩鹏先生指出神兔侠互联网平台对中国儿童安全的意义

李安透露，紧急预警、天网等都是为“事中”服务的，那针对多年前已经走失的失孤家庭我们也要给予帮助，比如由神兔侠牵头成立的“爱心驿站”也将在9月份全面启动。通过与广大社会机构、商家、酒店等合作，为平台上经过认证的失孤家庭提供“免费吃住行”帮扶，这是全社会共同协作努力的积极成果。

神兔侠天网计划地区负责人代表发表观点

首批爱心驿站合作伙伴代表北京邯钢宾馆总经理秦现军表示，这件事情意义重大，我们积极参与了相关发起工作，失孤家庭是一个社会弱势群体，有的孩子走失了十几年，家长们从来没有间断过寻找，同样为人父母我们深切体会，这是一种割心的痛，作为企业我们应该肩负企业的社会责任为他们提供力所能及的帮助。多年寻子路上的吃住行开销对一个失孤家庭来说确实是一件大事，但作为企业我们联合起来共同帮助那就是一件小事。

另外，在神兔侠的倡导下，与会嘉宾、合作伙伴、媒体一致倡议将本次活动日即6月3日定为“全民打拐日”，以此呼吁全民保护儿童安全和打击儿童犯罪的决心。

神兔侠倡导每年6月3日为“全民打拐日”

我们相信，中国儿童安全服务事业虽任重道远，但神兔侠等平台的出现，或将为这一爱心公益事业带来星星燎原之势，对推动中国“互联网+公益”的儿童安全模式起到了极具价值的示范作用。