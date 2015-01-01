揭密出席第九届中国云计算大会的专家——多位院士领衔、近20个国家的学者共聚、多个行业专家参与，共话云计算大数据生态、应用

2017年6月14日-16日，一年一度的第九届中国云计算大会将在北京国家会议中心拉开大幕。中国云计算大会迄今已经成功召开八届，历届大会都受到云计算大数据领域院士、专家、产业高管、技术大咖以及其他各界人士的关注、支持和参与。

作者：邹大斌 来源：至顶网CIO与应用频道 【原创】 2017年5月31日

至顶网CIO与应用频道 05月31日 北京消息：2017年6月14日-16日，一年一度的第九届中国云计算大会（www.ciecloud.org）将在北京国家会议中心拉开大幕。中国云计算大会迄今已经成功召开八届，历届大会都受到云计算大数据领域院士、专家、产业高管、技术大咖以及其他各界人士的关注、支持和参与。

那么，今年围绕“生态构建 云化应用”的主题，又有哪些院士、专家、大腕将坐镇现场，共同为大家呈现一场云计算、大数据的科技盛宴呢？

近日，大会主办方透露，多位院士（拟）将出席本届大会，为大家带来具有权威性、前瞻性的主题分享，其中包括中国科学院院士、中国电子学会云计算专家委员会副主任委员、北京理工大学副校长梅宏；中国工程院院士、中国电子学会云计算专家委员会副主任委员、计算机仿真与计算机集成制造专家李伯虎；中国工程院院士邬贺铨；中国科学院院士著名物理学家潘建伟等与会者。

中国云计算大会是一场国际性的盛会，今年的大会将有近20个国家的专家出席，除了我国云计算大数据领域的一线专家外，还包括众多来自欧美等发达国家和“一带一路”沿线国家的专家学者。

这些外国专家学者包括DMTF 主席Jeff Hilland、 印度计算机协会主席Dr.Anirban Basu、 亚洲云计算联合会主席Bernie Trudel、 澳大利亚计算机协会副主席&东南亚区域计算机联合会秘书长Yohan Ramasundara、 吉尔吉斯斯坦国家信息中心主任Almaz Bakenov、立陶宛Vilnius大学数学与信息学研究所研究员、立陶宛信息学会云计算项目负责人Viktor Medvedev、保加利亚Musala Soft总裁、保加利亚信息技术协会董事会成员Elena Marinova 、斯里兰卡计算机协会主席YASAS VISHUDDHI ABEYWICKRAMA 以及乌克兰Kharkiv国立无线电电子大学（KNURE）计算机科学系系统工程系主任Igor Grebennik 、塞尔维亚贝尔格莱德大学组织科学学院 教授Boris Delibašić 、斯洛文尼亚马里博尔大学副院长兼副教授Uroš Rajkovič 、尼泊尔加德满都大学计算机科学与工程系助理教授MANOJ SHAKYA、老挝科学技术部 信息技术司副司长Souliya Sengdalavong 等多个国家专家出席大会。

近年来，随着我国云计算大数据生态构建的逐步完善，在该领域涌现出多名知名专家，中国电子学会云计算专家委员会已经有了100+位该领域的专家，他们将继续扮大会讲师团的主力。此外，出席此次大会的专家还有各高校、企业和研究机构等的专家学者。包括中国科学技术大学计算机科学与技术学院副院长陈恩红、国防科技大学教授王怀民、 万达集团的首席技术官冯中茜、量化派创始人兼CEO周灏、北京大学教授黄罡、清华大学教授徐恪、西安交通大学信息安全法律研究中心主任马民虎、中国电子技术标准化研究院软件工程与评估中心、云计算研究室主任王志鹏、中国银联电子支付研究院技术专家祖立军、 万达金融网络科技集团高级总裁助理和首席架构师蔡栋 、北京华宇时尚购物中心总经理刘文涛、中科院计算所研究员张云泉以及CloudStack之父、Racher Lab CEO梁胜、中国云体系联盟秘书长、中国电子学会云计算专家委员会委员沈寓实、中国中钢集团公司信息管理中心总经理李红等。

为充分交流思想、碰撞观点，大会组委将会设置多个圆桌论坛交流环节，使嘉宾与用户进行充分地互动。更多专家正在就绪，敬请期待。

这样一场技术界的饕餮盛宴，还不快来与我们一同“享用”？6月14日，我们相约在第九届中国云计算大会。

更多大会信息欢迎访问大会官网：http://www.ciecloud.org

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