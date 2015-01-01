论答教育联合中国人民大学成立论答教育大数据研究中心

5月23日，中国人民大学论答教育大数据研究中心在中国人民大学统计与大数据研究院挂牌成立，共同解决大数据在教育行业中的问题。

至顶网CIO与应用频道 05月25日 北京消息：“此次成立的目的是想解决大数据在教育行业中的问题，共同推动教育大数据以及自适应学习的发展。”5月23日，中国人民大学论答教育大数据研究中心在中国人民大学统计与大数据研究院挂牌成立。此次双方将建立全面的产学研战略合作关系，集成各类资源，优势互补，将科研与实践相结合，加速大数据技术在教育行业的落地。

作为国内知名高校，中国人民大学统计与大数据研究院在统计学、大数据分析、自适应设计等方面具有人才培养和科学研究优势。论答公司（Learnta Inc.）则是一家在2016年同时成立于纽约和上海，专注于 “人工智能 + 教育”的初创企业。具有教育大数据与自适应学习等领域的产品研发、市场开拓等方面优势。

据论答公司创始人兼CEO王枫介绍，此前论答公司的创始团队成功领导开发了国内第一个以国际顶尖水平算法为核心的人工智能学习系统，并主持了国内教育领域第一个有关人工智能技术有效性的实证研究项目。在针对国内中小学课程体系方面，论答PRISM人工智能算法引擎，以国际顶尖算法技术为核心，从百亿级知识状态中，精准定位每一位学生的知识薄弱点。论答人工智能学习系统，为每一位学生量身定制循序渐进的学习路径，同时匹配教学视频、练习题等课程内容。论答PERSONA教学模式，通过最合适的教学方法，实现学生、老师、系统之间的高度互动，从而提升学习效率，确保学习效果。

王枫认为，人工智能与大数据技术已经落地很多行业，比如百度、滴滴、淘宝，而在教育行业，论答在中国国内首先实现落地。“优质的教育不应该只属于少数人，我们的目标是‘让每一个孩子的学习都更有效。”王枫强调，教育是每一个孩子的权利，他希望通过论答的努力，让中国的孩子们都享受到更优质的教育。