银盾云NAT64：简化苹果软件商店IPV6审核问题

5月19日，银盾云发布了NAT64产品。面向不同行业需求和应用场景研发的解决方案，简化苹果软件商店IPV6审核问题，为APP开发者解除困扰，以满足客户在互联网时代对于效率和灵活性的更高需求。

至顶网CIO与应用频道 05月22日 北京消息：5月18日，由国家商务部和河北省人民政府主办的2017中国·廊坊国际经济贸易洽谈会（简称“518”经洽会），在京津冀大数据创新应用中心开幕。本届“518”经洽会，廊坊市组织京津冀大气污染防治高峰论坛、"中国创新与全球融合:走出硅谷"、维特根中国技术创新日、廊坊中关村软件园人才与产业创新基地启用仪式等多项自办活动。围绕战略性新兴产业、现代服务业发展及传统产业转型升级，并谋划了200个对外发布项目。

5月19日，在本届经洽会上，银盾云发布了NAT64产品。面向不同行业需求和应用场景研发的解决方案，简化苹果软件商店IPV6审核问题，为APP开发者解除困扰，以满足客户在互联网时代对于效率和灵活性的更高需求。

银盾云CTO刘坤介绍了银盾云在市场的发展趋势，并对此次的新产品NAT64做了详细的介绍，包含NAT64的人性化设计、创新性、无缝体验以及安全、可靠、易于管理的特性。

银盾CTO刘坤

赛尔新技术总经理赵肃波从用户需求、用户满意度等多个方面对银盾云所作出的创新表示了肯定。并解析了与NAT64息息相关的IPV6现状与未来。

赛尔新技术总经理赵肃波

大会特别邀请到盛科CTO张卫峰、天天网联CTO李占国、迪普总裁周顺林莅临指导。

盛科CTO张卫峰就携手银盾云SDN实践上进行深度解析，解读SDN发展历史、技术细节、行业发展和未来趋势。与银盾云共同推进SDN在中国的发展。

盛科CTO张卫峰

天天网联CTO李占国发表了关于互联网基础设施服务的演讲，探讨企业如何全面提升其互联网基础设施的性能及可用性和安全性，与银盾云共同为用户提供最优质的网络资源及服务。

天天网联CTO李占国

迪普总裁周顺林对云安全技术及云安全问题进行深入探讨。周顺林指出，云时代的中国后发优势在信息安全上的体现与机会。迪普与银盾云将继续在网络、安全及应用交付领域进行持续投入，进一步完善产品与解决方案，为客户创造更大价值。

迪普总裁周顺林

2016年苹果宣布调整AppStore应用商店的政策，规定开发者提交的iOS应用均需要支持IPv6-only协议。通过新技术NAT64, 使网络地址转换（NAT）形式促成IPv6与IPv4主机之间的通信。NAT64网关翻译IPv4与IPv6协议，为此它需要至少一个IPv4地址和一个包含32位地址空间的IPv6网段。IPv6客户端将希望与之通信的IPv4地址嵌入在IPv6网络段的主机部分，构成一个嵌入在IPv6地址中的IPv4，并向生成的地址发送数据包。NAT64网关创建IPv6与IPv4地址的映射，这可以手动配置或自动确定。NAT64技术将帮助用户轻松通过AppStore IOS应用审核。

此外，银盾云技术主管于翌炜还分享了容器服务。探讨如何跨越开发和运维间巨大沟通障碍、如何解决使用容器技术的学习成本问题，如何真正打造出面向生产的高效率平台等问题。银盾云平台台提供了，灰度升级，弹性伸缩等服务， 提供了一个高速且免费的镜像托管仓库，可以镜像任意上传到我们的仓库，同时支持私有化。提供非常完善的日志采集系统语非常方便的域名解析入口。

银盾云技术主管