鑫泰水处理用条码构建企业物联网的全连接

为了更好地获取市场水处理行业也正在积极地使用物联网技术，像借助条码管理智能识别快速采集物料信息，建成企业内部物联网，提升效率，减少差错，更好地为客户服务。

至顶网CIO与应用频道 05月15日 人物访谈（文/王聪彬）：水是万物之源，也是一切生物生存的物质基础，但中国水环境已经到了非常严峻的态势！随着中国工业化和城市化的快速推进，废水的种类和数量正在迅速增加，治理难度也进一步加大。

水处理狭义一般指污水处理，广义上可以外延至给水处理、水务运营、污泥处理、中水回用、膜法水处理、海水淡化、黑臭水体治理、城市给排水规划、海绵城市等诸多概念。在水环境治理形势严峻等多种因素的作用下，水处理行业也催生出大量的需求。

为了更好地获取市场水处理行业也正在积极地使用物联网技术，像借助条码管理智能识别快速采集物料信息，建成企业内部物联网，提升效率，减少差错，更好地为客户服务。

朝阳的水处理行业机会巨大

2015年国务院印发了《水污染防治行动计划》也被称为“水十条”。据测算，“水十条”投资将达两万亿元，体现了国家对于水处理的重视程度。但中国的环保产业起步较晚，目前的水处理行业还是一个朝阳产业。

山东鑫泰水处理技术股份有限公司（以下简称“鑫泰”）成立于2007年，是中国较大的水处理化学品专业生产商和供应商之一，实现了水处理剂产品的研发、生产、销售一条龙，并提供水处理工程解决方案等系列服务，广泛应用于电力、化工、冶金、纺织、印染、造纸、洗涤、建材等领域。

鑫泰还提供一系特色服务包括：水质分析、配方筛选、运行方案制定、水处理工程设计等技术支持；提供产品研发、定制、来样加工、免费复配所有环节。

由于环保产业的特殊属性，水处理行业是一个技术性非常强的行业，水处理相关专利也成为企业的一个核心竞争力。鑫泰与天津化工研究院、南京工业大学等多所高校及科研院所保持密切的合作关系，公司设有化学合成实验室和应用实验室，拥有五项发明专利、九项实用新型专利、五项软件著作权。

ERP改造带来的价值提升

鑫泰的信息化在2015年之前已经部署了财务软件、ERP等系统，但基于业务管控出现的一些问题。2015年6月鑫泰决定对ERP进行切换，经过几个月的选型，2016年9月用友U8＋ ERP正式上线。共选用20多个标准模块，实现从销售接单、生产排产、采购计划仓库管理、制造执行成本核算的全过程管理。

俗话说业务和技术不能脱节，很多企业的信息化规划都是由业务部门来牵头，鑫泰的ERP改造也是由财务部门主导。在改造之前鑫泰首先对所有客户信息进行了整体的梳理，建档，实现基础数据的整合。

山东鑫泰水处理技术有限公司财务经理王大豹说现在ERP可以实时看到物料价格、成本、利润等一系列数字，了解客户的进货周期，预知销售情况更迅速的对接客户新的销售需求。

山东鑫泰水处理技术有限公司财务经理王大豹

ERP也改变了传统纸质订单在审批传递上低效率，现在销售订单的审批节点设置为5分钟，这也让订单审批时间缩短了50%，4小时内完成审批。如果审批人不能进行实时审批，也可委托审批，未来还要实现移动审批。

而且订单数据和业务预测数据的整合还实现了ERP的自动物料规划，替代手工编排计划，严格控制车间入库和领用，提升车间物料管理水平，提升订单交付。

物联网的第一步条码应用

物联网是鑫泰未来的重要发展规划，所以第一步就是做好条码管理，对全部物料进行条码信息标识，这既是鑫泰的特色应用，也是构建企业物联网的基础。

鑫泰原先的产品标识都是用口取纸贴在产品上，但一些原料和供货产品会存放在露天场地，标识经过一段时间就会产生脱落，以至于无法识别物料。所以在条码应用上鑫泰选择进行二维码管理，并且将条码标识扩展到货位、单据，同时选用更耐用的标签纸。

王大豹描述了整个基于条码的现场投料作业流程，生产工人在接到调拨单去仓库领料，通过PD条码枪对调拨单二维码扫描进行审核调拨物料出库；生产车间通过PD扫码枪对领取的物料进行扫描入车间现场库，之后根据指导书进行投料；生产订单完成检验合格后，贴上二维码合格签并进行入库。

基于条码技术鑫泰实现了货位管理及仓库的快速收发作业，保证实时库存。扫码生成ERP单据，在减轻了操作者工作量基础上，降低了对其电脑的水平要求，即使不熟悉实物不熟悉系统也能很快上手，降低企业用工成本。

从几组数据可以明显看到鑫泰信息化的应用效果，库存准确率提高30%，货位准确率95%以上；现场实时扫码投料，数据准确率95%以上；首次将周转桶纳入系统管理，准确率达到90%以上。王大豹表示，每一项小小的成效，都为鑫泰实现物联网更近一步。鑫泰要为水处理行业插上互联网的翅膀，快速连接消费者，为消费者提供更优质的产品和服务！