 Gartner：人工智能将把部分专业工作变成公用事业

据Gartner称，在企业为人工智能（AI）对企业战略和人才聘用所带来的影响做好准备中，CIO发挥着重要作用。Gartner预测，到2022年，智能机器和机器人可能会在医疗、法律和IT等领域取代受过高度训练的专业人士。

至顶网CIO与应用频道 05月15日 评论消息：据Gartner称，在企业为人工智能（AI）对企业战略和人才聘用所带来的影响做好准备中，CIO发挥着重要作用。Gartner预测，到2022年，智能机器和机器人可能会在医疗、法律和IT等领域取代受过高度训练的专业人士。

Gartner研究员、副总裁Stephen Prentice表示：“人工智能和机器学习的经济性将会导致如今很多由专业人员执行的任务变成低成本的公用事业。人工智能对不同行业的影响，将迫使企业调整他们的战略。很多竞争激烈的、高利润的行业将变得更像是公用事业，因为人工智能把复杂的工作转化为像用电一样计量服务，企业可以付费购买这种服务。”

人工智能对企业的影响将取决于所在行业、业务、组织和客户。Prentice举例说，律师需要经过漫长而高成本的教育和培训。任何雇佣律师的企业都必须支付足够的薪水和福利，以作为所聘请的成功律师的培训补偿。另一方面，代替律师的智能机器也需要长期的、高成本的培训时间。但是在第一台智能机器之后，企业就可以增加其他很多智能机器了，因为只需要新增的成本。

金融服务也是一个可以实现工作自动化的行业，例如贷款发起和保险索赔调整等。不过，虽然人工智能可能会在一些行业中取代一部分员工，但是也有其他一些员工能从中受益，因为人工智能和自动化解决了日常工作和重复工作的问题，把更多的时间留给现有员工去提高服务水平，应对更具挑战的职责，甚至是缓解一些高压环境中的压力。

CIO们需要让企业在招聘优先级变化中做好准备

Prentice说：“最终，人工智能和人类将必须区分开。人工智能在解决那些明确定义的、范围较窄的问题方面最成功，而人类是在解决需要解决的、复杂的问题方面表现优异。人类具有广泛的知识和技能，可以以各种方式解决问题，可以相互协作，当情况发生重大变化时，人类可以相应做出调整。”

CIO应该利用企业的5年愿景，来制定一个计划实现人工智能与人类技能之间的恰当平衡。太多的以人工智能为驱动的全自动化可能让企业变得不那么灵活，不太能针对竞争格局的变化做出调整。这种方法还可以帮助确保员工了解在企业中的什么地方、如何利用人工智能。

人工智能挑战CIO 重新架构IT运作

人工智能最终将期待IT部门的很多日常职能，特别是在运作方面，例如系统管理、帮助台、项目管理和应用支持。

一些职责将消失，但是人工智能将解决部分技能短缺的问题，IT部门作为一个整体将更多专注于那些更有创造力、让企业区分化的工作。

Prentic表示：“CIO应该委托企业架构团队来确定那些IT角色将成为一种公共职责，并且为这种变化的可能性制定一个时间表。与人力资源部门合作，确保企业有一个计划减轻人工智能可能导致的任何颠覆性变化，例如提供培训帮助员工转向更具创造性的岗位。”