工业物联网巨星GE和西门子在制造行业齐头并进

随着各种工厂迅速将其业务转移到基于云的物联网平台，通用电气公司（GE）和西门子公司正在以完全不同的软件战略攻占这一高地。越来越多制造业客户开始着眼于收集和分析运营技术数据，GE和西门子则以Predix和MindShpere云平台向不同方向发展。

至顶网CIO与应用频道 05月08日 国际报道：随着各种工厂迅速将其业务转移到基于云的物联网平台，通用电气公司（GE）和西门子公司正在以完全不同的软件战略攻占这一高地。

越来越多制造业客户开始着眼于收集和分析运营技术数据，GE和西门子则以Predix和MindShpere云平台向不同方向发展。

GE试图通过平台开放和合作伙伴关系走向工业市场的前列。GE的Predix云是基于一种多租户的“封闭社区”模式，意味着客户也是工业生态系统的一个组成部分。

与此同时，西门子则以不同的方式进入物联网领域，他们专注于产品设计和工厂自动化，重点投资产品生命周期管理软件。

西门子的MindSphere平台是专门设计用于在工业工厂的自动化生产环境中连接各种资产。西门子的综合数据托管平台还提供了像机器工具分析和能源分析这样基于数据的服务。

Gray Matter Systems是一家位于匹兹堡的，专注于运作技术的解决方案提供商，该公司首席执行官James Gillespie表示：“GE和西门子凭借着他们的运作系统以不同方式在工业市场发展。GE有它自己的应用，现在是一个完整的开发者和解决方案提供商社区，围绕着这些应用他们走到了一起。”

Gillespie表示，技术的民主化在制造市场中占据一席之地。“云技术本身的成本越来越亲民，可靠性和可达性都在提升，这就催生了工业物联网（IIoT，Industrial Internet of Things）运作系统。这不仅仅是关于厂商和他们做些什么，还有围绕这个运作系统的社区。”

Gillespie的公司正在与GE Digital合作，他表示，他的公司提供一系列模块，包括自动化模块Brilliant Manufacturing，以及一款石油天然气的资产管理模块——帮助合作伙伴轻松构建围绕各种工业物联网应用的服务和增值项。

一位正在与GE和西门子合作的运作技术解决方案提供商高管表示，GE Digital正在用Predix打造针对工业市场的案例，但是西门子的专长是自动化，这让它成为一个对客户具有吸引力的平台。

这位匿名的高管表示：“目前GE统治着美国市场，但是西门子也在这个市场发力。工厂自动化可能是西门子业务最强的一块……他们在这方面有很大的投资。”

工业领域是物联网市场一个利润丰厚的领域。根据IDC的数据，制造业是2016年投资最高的物联网使用实例，规模达到1025亿美元。

Zones是一家位于奥本市的解决方案提供商，该公司企业销售副总裁Tony Balistrieri表示，他看到工业客户正在从内部部署升级到云平台，但是他预计今年年底才会看到大规模的加速。

“物联网领域肯定会有很大增长空间，因为很多客户正在云中寻找能够从任何地方、任何时候进行管理的工具。我们所有客户都希望在云的层面进行管理。从任何地点获得设备、管理并监控设备，这对于云来说是一个自然而然的应用。”

虽然位于波士顿的GE公司（一家规模达1230亿美元的多元化企业集团）已经在北美工业物联网市场占绝大部分份额，但是西门子（规模为870亿美元）自从2014年以来在美国投入的研发资金已经增长了近30%。

GE预计未来这一年他们将在工业物联网市场获得来自软件和相关服务的50亿美元收入。2016年GE从Predix平台及软件订单中获得40亿美元收入。与此同时，西门子已经从软件和服务中获得54.9亿美元。

Siemens Digital Factory的数据驱动服务负责人Jagennath Rao表示，公司计划通过从现有合作伙伴——包括Accenture和Atos——中打造在北美的渠道，以更好地打开美国市场。

“我们的目标很简单——那就是纵向扩展，尽可能连接更多的客户——通过系统集成商和经销商，通过打造进入市场的渠道。”

与此同时，GE希望通过Predix平台连接它的制造产品——从燃气轮机，到喷气发动机和灯泡。

“不要误会，我们希望继续成为工业物联网的领导者，你会看到我们的Predix平台有更多创新，你会看到我们开始更多地通过应用以及与生态系统的合作进行创新，将其他应用带给我们的客户，”GE Digital首席执行官Aaron Darcy表示。

“GE的迷人之处在于，因为我们是一家如此庞大的工业企业，有如此大型的工业信息技术组织，我们已经拥有由工业打造的创新通道，而这正在通过我们的Predix平台提供。”

在过去一年中，GE和西门子已经收购了几家美国技术公司，因为他们希望借此在连接制造领域拓宽市场覆盖。

11月，GE以9.15亿美元收购了ServiceMax，一家基于云的现场服务管理提供商，引入了该公司的一系列咨询、集成和物联网合作伙伴例如NTT Data和ABSI。同样是在11月，西门子表示已经以45亿美元收购了工业软件提供商Mentor Graphics，引入了该公司专注运作技术的咨询合作伙伴如Caliber Interconnect Solutions和Mindtree Consulting。

渠道策略

展望未来，工业领域的竞争只会越来越激烈，尤其是其他像Schneider Electric和Rockwell Automation这样的技术厂商开始制订他们的战略瞄准制造领域的利基板块。

西门子和GE都在渠道上投入大笔资金，因为两家公司都希望在工业市场赢得市场份额。

GE Digital从一开始就在北美市场构建了一个广泛的渠道生态系统，包括大型全球系统集成商、硬件制造商和经销商。

该公司的GE Digital Alliance计划有4层——Certified、Select、Premier、Global Strategic——让合作伙伴能够获得来自GE的销售、营销和技术资源，以及工具、培训和支持，在线内容及资产、Predix认证、开发者沙箱、联合交易注册、基于贡献水平的奖励。

在经销商方面，GE有两个围绕工业物联网的计划——向合作伙伴提供围绕Predix平台的Predix认证，以及利用IT及运作技术的合作伙伴。

Darcy表示：“我们正在与IT及工业物联网合作伙伴沟通，尽管目前我们大多数合作伙伴都是在运作技术端的。在工业物联网方面，我们的合作伙伴与众不同之处在于，他们对于一家电厂的运作方式有着独到的理解。我们有很多经销商都具有运作方面的技术专长。”

2016年，GE通过招募渠道以及正式与合作伙伴签订协议来打造自己的渠道，但是随着数字化战略的持续推进，它将“开始调动合作伙伴网络”，GE Digital渠道及联盟全球负责人Guy Taylor这样表示。

与此同时，西门子仍然处于在北美扩张合作伙伴计划的初期阶段，从而帮助整体向该市场的推进。截止2016年，西门子的4层计划中已经有62家北美合作伙伴。

很多获得了西门子协作软件及数据信息管理工具的合作伙伴，都是那些拥有产品生命周期管理解决方案专长的运作技术合作伙伴。

西门子的计划中包含渠道合作伙伴、咨询及系统集成合作伙伴、软件及技术合作伙伴，不过在追赶上全球计划（截止2016年有大约800家合作伙伴）仍然有很长一段路要走。

合作伙伴认为，最终这些云平台将推动面向IT和运作技术合作伙伴的专业服务。

“对我们来说，专业服务端对我们来说是一个巨大的机会，”Zones的Balistrieri表示。“传感器端可能没有这么多钱，这都可以追溯到数据、存储系统、可视化产品。这是一个重要的部分，这推动着我们的技术。”