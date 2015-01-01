聚焦转型、异彩纷呈的GOPS2017深圳站实录

ZD至顶网CIO与应用频道 04月24日 北京消息：4月21日-4月22日，【GOPS全球运维大会2017 · 深圳站】在深圳市南山区圣淘沙酒店(翡翠店)隆重举行，作为运维届最具影响力的盛会，本次现场参会嘉宾2500人次，另外大量朋友线上观看。

第六届GOPS 全球运维大会由高效运维社区(GreatOPS)、开放运维联盟(OOPSA)和CIO时代联合举办。

大会由GOPS荣誉顾问，腾讯互动娱乐运营总经理崔晓春先生致辞，并以“运维的救赎”为主题进行了精彩分享。

他高屋建瓴地回顾了运维的发展历史，并指出：“传统运维的没落难以避免，智能运维是大势所趋，运维理应属于技术运营，致力于业务更有发展前途。”

随后高效运维及GOPS发起人萧田国同学做主题演讲《基于 DevOps 的新运维成长路径》。运维跑道太短，新形势下如何延续运维的职业生涯已是一个重要命题。

随后，由高效运维发起人 萧田国、中国新一代IT产业推进联盟秘书长 姚乐老师、英国雷丁大学信息科学研究中心主任 刘科成教授以及高效运维社区合伙人张乐老师，联合宣布“中国新一代IT产业推进联盟 DevOps 委员会”成立。

蔡明德(鸟哥)的到来是大会的高潮点，在大会上讲了自己与 Linux 的不解之缘，作为运维届大师级人物，看到一千多名激动不已的观众，鸟哥表示很开心。

百度前资深敏捷及 DevOps 教练、架构师 张乐同学发布了多名顶级专家联合开发的“DevOps 全开源端到端部署流水线”。

由运维行业众多资深运维老专家合力编写的《运维三十六计》终于公布，该秘诀出品人是萧帮主，腾讯梁定安和高效运维董伟担当主编，希望能惠及更多运维同仁，避免重复踩坑。

本次大会更特设多个深度交流专场，让参会者与专家零距离平等交流。