百会：CRM系统+营销自动化，大幅提升业绩

在引入一款CRM系统之前，很多企业提到：难道使用营销自动化工具，真的还要引入一款CRM来进行网络分析跟踪吗？

ZD至顶网CIO与应用频道 04月24日 北京消息：在引入一款CRM系统之前，很多企业提到：难道使用营销自动化工具，真的还要引入一款CRM来进行网络分析跟踪吗？

在如今大数据、云计算技术飞速发展的情况下，我们都处在一个多设备、多渠道的环境，这就使得收集的信息，呈现出海量、碎片化的现象。那么此时，CRM的出现，在整理、分析凌乱、杂碎的数据时，能够更好地将散落在各个渠道的数据进行统一格式的清理和存储，并且通过大数据技术，可以实现对数据的分析从而得出精准的科学结论，让数据为企业所用，最终提升企业的经济效益。

CRM软件与营销自动化工具相结合

在大数据时代，只有全面了解数据信息，才能够对企业的营销运作、销售运作等进行更好地管理。将CRM软件与营销自动化工具结合起来，可以让营销团队更好地理解客户的真正痛点和真正需求，从而组织有针对性的市场活动，来调动起潜在客户的积极性。这样收集到的线索，也有利于销售人员更好地分析，哪一条销售线索更有价值，对于后期销售活动的开展，起着重要的作用。如使用百会CRM系统，与营销自动化工具的结合，可以使得各个营销渠道过来的潜在客户信息，能够存储在百会CRM系统中，这样就可以全面跟踪每位潜在客户的动向。而所有的潜在客户，其实也就是销售漏斗原理中“漏斗的顶部”，但是对于销售业绩起真正作用的，通常是销售漏斗的中部和底部。那么通过百会CRM系统对客户的全程追踪，可以得出科学的销售预测。

获取最全面的营销洞察

使用百会CRM与营销自动化工具的结合，通过长时间对客户的观察和分析，包括对访客登录网站所停留时间的长短，所停留的页面，点击了哪些链接，等等，都可以清晰观察。在如今在线营销活动精细化管理的情况下，配合使用一款CRM系统，如百会CRM，可以清晰了解，有多少人点击了所发出的邮件，有多少人通过点击邮件后跳转到了网站，以及有多少人是从哪些个渠道跳转到网站的，等等。网站上的哪个主题最受欢迎，付费广告为网站带来了多少流量，有多少转化为了销售线索，又有多少销售线索最终转化为商机，直至成功交易，都可以清晰呈现。百会CRM与营销自动化工具的整合，可以让市场人员以及销售人员更清楚地了解关于所有客户的全貌，能够获取最全面的营销洞察，利于后期销售人员的成单，提升企业的销售业绩。