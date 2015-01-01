腾讯云战略牵手浙大 推动产学研一体化落地

4月20日，中国“互联网+”数字经济峰会在杭州召开，在“重新发现中国制造”为主题的云计算分论坛上，浙江大学紫金众创小镇和腾讯云举行战略合作揭牌仪式，并宣布腾讯云计算学院(杭州CTO班)成立。

ZD至顶网CIO与应用频道 04月24日 北京消息：4月20日，中国“互联网+”数字经济峰会在杭州召开，在“重新发现中国制造”为主题的云计算分论坛上，浙江大学紫金众创小镇和腾讯云举行战略合作揭牌仪式，并宣布腾讯云计算学院(杭州CTO班)成立。腾讯云副总裁黄海清、浙江大学工业技术转化研究院院长、浙江大学科技园发展有限公司董事长赵荣祥出席了仪式。

赵荣祥院长表示，浙大紫金小镇作为杭州城西科创大走廊的重要组成部分，正在积极搭建创新创业平台、集聚创新创业要素，激发创新创业活力，打造创新创业生态系统，促进地方产业转型升级和经济社会发展。这次与腾讯云合作加深产学研协同，将会有效促进相关产业项目的集聚、促进“互联网+”领域创新创业人才的集聚，促进相关科技成果转化、创新企业培育和创业人才培养，有利于紫金小镇创新创业生态系统的打造。

根据协议，双方共同挂牌“浙大紫金小镇·腾讯云基地”，为小镇内云计算众创空间及所孵化项目提供整体云服务，提供腾讯生态体系的资源服务。同时，腾讯云提供云计算技术与解决方案，打造腾讯云技术空间及开放实验室。争取打造成国家级专业化众创空间，探索新型的高等学校与龙头企业合作模式。

在人才培养方面，双方将开展“腾讯云计算学院CTO班”，由腾讯技术专家对浙大校友企业CTO、园区内优秀团队的CTO进行针对性培训。并为创业者营造系统的、一揽子的培育孵化加速环境。

在大众创业、万众创新的热潮下，如何破解科技创新成果向现实生产力转化不力、不顺、不畅的难题，打通科技成果转化“最后一公里”，成为社会关注的焦点。在国务院常务会议上也曾出台支持科技成果转移转化相关措施，促进科技与经济深度融合。其中明确提出，鼓励国家设立的研究开发机构、高等院校通过转让、许可或作价投资等方式向企业或其他组织转移科技成果，并享受多项政策，以调动创新主体积极性。

双方此次的合作致力于探索新型产学研合作创新机制与创新模式，打造新型创新创业载体，集聚国内外相关创新创业资源，推进技术研发、创业投资与创业孵化的紧密结合。腾讯云将提供“云+创业“扶持计划为优质创业公司提供云资源扶持，并为浙大紫金小镇内企业及校友企业提供腾讯云技术及服务对接支持。

作为国内名列前茅的高等学府，浙江大学有着雄厚的师资力量和科技水平。其下属的浙江大学工业技术转化研究院与国家大学科技园共同推进建设的“紫金众创小镇”，正是为师生创业、校友创业、合作企业转型升级提供孵化基地和发展空间。本次合作对腾讯云与高校联合打造产学研一体化模式建立的良好的开端，杭州CTO培训班只是一个开始，未来腾讯云还将扶持更多高校的优秀创业企业，加快国内高校科研成果的实用化和产业化。

腾讯云作为腾讯公司倾力打造的面向广大企业和个人的公有云平台，依托腾讯十余年来在QQ、微信等海量业务的互联网服务能力，为游戏、视频、金融、互联网+、电商等行业提供高速、稳定、安全的云服务。近年来，已先后与苏州工业园区、西安高新区、合肥高新区、武汉东湖高新区、海南生态软件园等达成战略合作，共建“互联网+”创新创业综合试验园区，并取得了良好的效果。

此外，以浙大和腾讯云合作为基础，通过双方合作的示范效果，腾讯云未来还将推动与更多高校的合作，号召中国其他高校与腾讯云在云基地、联合创新实验室、促进产学研合作的全面对接，从国家发展的大方向上，驱动数字经济的快速发展。