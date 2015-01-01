大数据将加快借贷行业发展

如今，还有哪些行业大数据没有触及？几乎所有的行业今后都会受到大数据，以及随之而来的技术发展的影响。而在未来五到十年内，人们可能会看到贷款行业发生变化。

如今，还有哪些行业大数据没有触及？几乎所有的行业今后都会受到大数据，以及随之而来的技术发展的影响。而在未来五到十年内，人们可能会看到贷款行业发生变化。

大数据与贷款之间的关系

人们通常可以找到一个显著受益于大数据的行业或利基。而贷款是在金融业蓬勃发展的最大利基，可以说是这样一个领域。事实上，当人们看待现在的大数据和贷款之间的关系以及未来的预测时，很难想象如果这两个行业之间是如何相处的。

为了了解大数据对贷款行业的全面影响，请查看一些不同的概念和趋势。以下是这一有利可图的关系所产生的一些优势。

1.认证速度更快

多年来，贷款人和借款人所面临最大的困难之一是审批流程冗长。而过去需要几天或几周的时间来批准处理，如今可以在现场进行处理。

“通过大数据，贷款可以更快地获得批准，绕过更传统的通常所需的冗长时间。”数据和技术专家RickDelgado解释说，“这是一个快速的过程，在某些情况下实际上可能导致较低的市场平均利率。不用说，这是一个具有吸引力的选择，许多人被吸引，特别是年轻一代以数字形式进行业务。”

人们已经在孤立的情况下看到这种情况。QuickenLoans是美国第五大在线零售抵押贷款公司，在过去几年中受到极大的欢迎。虽然用于提出贷款审批的专有公式不为公众所知，但大数据显然涉及。

2.改善信用报告

人们有没有想过信用评分决定某人获得贷款的能力是多么可笑？为了获得较高的信用评分，你必须是主要的借款人。当然，这表明你可以按时偿还债务，但也表明你以前没有钱买东西。

例如，一位还有35万美元债务没有偿还的贷款人，拥有三张信用卡，每年55,000美元的信用评分，很可能比一个每年收入15万美元，却很有少或者没有信用卡，并且没有任何债务的人有着更好的信用评分。这完全是信用的一种倒退。

有了大数据，贷款人可能最终能够摆脱这种格式的破坏。借款人不再需要信用评分超过600，以避免支付高利率。贷款人将会看到收入，储蓄，经济责任的迹象以及其他元素，表明正在用自己的资金做出明智的选择。

3.减少文书工作

贷款申请和批准所浪费的纸张数量是惊人的。如果你拥有一所房子，就知道需要多少纸质文件。甚至一个汽车贷款的说明都可能有50多页。大数据将彻底改变这一点。

通过使用大数据工具，贷款人可以绕过传统的贷款流程，并以数字格式处理所所有内容。这减少了对纸张的依赖，并进一步加速了该过程。

未来将会发展到什么样？

由于采用大数据技术，贷款的未来更加光明。贷款人和借款人的处理流程将会更容易，更快捷，更具成本效益。人们现在已经感受到了大数据即将到来的更多益处，那么请为此做好准备。