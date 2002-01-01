第十五届中国政府网站绩效评估结果发布：五个亮点、五个不足和四个建议

3月28日，“第十五届中国政府网站绩效评估结果发布会暨2017年互联网+政务服务论坛”在北京召开。当天的政府网站测评报告会在在前期903个网站采集的基础上，邀请了32名专家对344家单位进行评审，并做了集中的发布。

ZD至顶网CIO与应用频道 03月31日 北京消息（文/孙博）：“在刚刚过去的两会上，二维码已经印到了两高的报告中，并且在政府部长通报会上也有扫码问询服务。此外，从2016年第四次全国政府网站抽查情况中发现，全国政府网站的总数由2016年初的6万多万家减少到4万多家，减少了30%，服务越来越多应用越来越普遍，但是政府网站总数越来越少。”

中国电子信息产业发展研究院院长卢山谈到了两个小例子，他说经过近十五年的发展，政府网站的建设、运营、服务，无论从速度、广度、高度还是深度等方面，都产生了翻天覆地的变化。

3月28日，“第十五届中国政府网站绩效评估结果发布会暨2017年互联网+政务服务论坛”在北京召开。当天的政府网站测评报告会在在前期903个网站采集的基础上，邀请了32名专家对344家单位进行评审，并做了集中的发布。

政府信息资源要从数据链建起

结果正式发布以前，北京大学教授、工信部原副部长杨学山在演讲中提到电子政务中一个问题，他说这个问题是当前电子政务发展中必须要解决的。

北京大学教授、工信部原副部长杨学山

“我相信几十年来大家都有一个体会，在电子政务各项任务推进中间有一个题目是特别难的，就是政府信息资源的共享。”杨学山说，很多人会把政府信息资源共享难的问题归结到部门所有制的障碍，但其实这个答案是不对的。

问题的根源其实是在于没有构建起目标相一致的数据链，因此接下来有关业务流程、技术等优化问题也就无从谈起。“政府信息资源要从数据链开始建起。从政府事务本身分析，通过构建模型、优化流程，消除跨部门业务流程中各个环节的断点，形成完整的数据链。通过构建数据链，为电子政务的发展奠定坚实的基础。” 杨学山总结道。

五个亮点、五个不足和四个建议

中国软件评测中心自2002年起连续第15年跟踪了国内政府网站的发展情况，在当天大会上，中国软件评测中心主任助理、赛迪评估总经理周亮发布了最新一届的政府网站绩效评估结果。以下是根据发布报告总结的三个方面：

1. 政府网站发展的五大亮点

·“全天候”常态化运维监管工作成效显著

·“全流程”一体化网上政务服务模式初现

·“全领域”实用化便民服务体系逐步完善

·“全平台”融合化服务满足用户多元化需求

·“全方位”数据开放及应用格局初步建立

2. 政府网站发展的五个不足

·重点领域信息公开水平有待提高：大多数的地方政府网站对2016年的公开要点信息，如减税降费、扶贫救助、环境保护、执法监督等重点领域信息公开的及时性、全面性有待加强。

·办事服务集约化程度有待加强：主要集中在服务平台和服务资源集约化有待加强。

·政务服务内容实用性程度有待提升：一是政务服务事项动态管理有待加强，二是服务内容规范性有待加强。

·公开、回应第一平台作用有待增强：目前政府网站在加强政务公开、回应社会关切方面发的作用越来越明显，但与国家提出的“强化政府门户网站信息公开第一平台作用”、“在第一时间通过政府网站发布信息”等相关要求还有较大距离。

·基层政府网站安全防护能力有待强化：评估数据显示，当前政府网站的安全形势较为严峻，安全防护能力亟待提升。

3. 政府网站发展面临的要求

·支撑政府治理能力现代化，政府网站作用更加明显

·强化日常运维，网站普查工作日益常态化

·夯实内容基础，网站内容建设日趋规范化

·注重集约协同，政府网站发展逐渐智慧化