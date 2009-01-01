微软Visual Studio 2017：迄今最具生产力的版本，望拥抱所有开发者

据微软开发平台事业部、全球资深副总裁潘正磊透露，从发布到现在的两个星期时间内，客户正积极下载和使用Visual Studio 2017版本，速度甚至超过以往任何版本。

ZD至顶网CIO与应用频道 03月29日 评论消息（文/孙博）：在这篇采访稿的开头，我们有必要一起做下回顾。

差不多三个星期前，北京时间3月8日那天，微软如承诺所言，正式对外宣布推出Visual Studio 2017，同时庆祝Visual Studio的20岁生日。

Visual Studio是微软公司开发工具的系列产品。其中包含了整个软件生命周期中所需要的大部分工具，如UML、代码管控等等。而此次2017版本的发布，微软方面宣称是有史以来最具生产力的版本，它将帮助任何开发者在任何平台上构建任何应用程程序。

据微软开发平台事业部全球资深副总裁潘正磊透露，从发布到现在的两个星期时间内，客户正积极下载和使用Visual Studio 2017版本，速度甚至超过以往任何版本。

微软开发平台事业部全球资深副总裁潘正磊

新版本做了哪些轻便的调优

微软声称这是迄今为止最具生产力的版本，其内建工具整合了.NET Core、Azure应用程序、微服务、Docker容器等内容。而对于新版本如此受欢迎的原因，相较以往版本，此次又有哪些提升，对此潘正磊给出了答案。她先从云的角度谈起。

潘正磊说，此次他们做了几部分的工作。一部分是和微软内部的Azure团队一起合作，让用户不用在云端就可以直接调试代码。一部分是针对整个开发流程，从调试到发布中间的调整。以及当代码发布到云上后，涉及代码的性能、调试等场景进行了优化。

除此之外，在其他方面新版本也做了很多的调优。例如编程语言，用户可以在Visual Studio的平台上，无论使用哪些开发语言，都能够非常容易的进行开发。并且通过对Visual Studio和Visual Studio Code的技术整合，实现代码共享的功能，这样只需一套代码即可。

潘正磊说，Visual Studio变得更为快速、精简，即使所面对的应用开发和项目愈加庞大，也能够让开发者享受到全新的安装体验，让一切变得轻便而模块化。

Any Developer,Any App,Any Platform

“近一两年开始，Visual Studio 2017改变了我们的战略。我们现在的战略是拥抱所有开发人员，所有开发平台，支持开发人员开发任何的应用。”潘正磊说，微软的愿景是“Any Developer,Any App,Any Platform”。

早在Visual Studio2012版本时期，该工具还只支持Windows。在战略转型后，Visual Studio变成了一个跨平台和开源的产品，现在还同时支持iOS、Android、Mac。以此可以折射出微软对开发者的全新态度。

从微软近两年一直在强调的“移动为先，云为先”中不难看出，移动化和云是其着重发展的两大业务。因此对于此次Visual Studio 2017版本的发布，是否是希望借此来推动微软云计算平台Azure的更大发展，对此潘正磊提到了四个字——自然而然。

首先潘正磊肯定了记者的提问，她说Azure作为微软的一个重要平台，的确非常希望用Visual Studio 2017来对其推波助澜。

“放眼全球，软件愈发成为每个大公司的业务核心。对于微软来说，它的DNA里面就是关注开发者的，本身具有非常强的开发工具和服务。我们当然可以利用在开发者心中的位置，这一优势来带动Azure平台的提升。这是自然而然的一件事。”

Visual Studio 2017版本从上线以来还不到一个月的时间， 至于下一级段的打算，潘正磊说希望吸引更多的开发者，从而提高Visual Studio 2017的月活量。同时，还将对Azure功能做进一步的提升，以及针对时下流行的Micro Service（微服务）和Container（容器技术）等在平台上的体现，让用户的开发、调试、分析体验能更加方便快捷。