东网科技、中和资本共同成立大数据产业基金：“抢钱时代”下看好的5个抢钱领域

3月21日，东网资本成立仪式暨东网中和大数据产业基金发布仪式在京举办。据了解，东网中和大数据产业基金是面向大数据新经济领域的专题基金，基金总规模 10 亿元人民币，首期规模为 5 亿元人民币。

ZD至顶网CIO与应用频道 03月24日 北京消息： “你知道吗，第三次世界大战爆发了，抢钱的时代到了。刚毕业的时候参加过第二次世界大战的末尾，第三次世界大战我得抢到前面去。”看似东网科技联合创始人张栋的一句玩笑话，也体现了时代的特征。甚至马云也曾说过，这是一个抢钱的时代，哪有功夫跟那些思想还在原始社会的人磨叽。

俩人都提到了“抢钱时代”。 IT技术的爆发，颠覆着各行各业发展，所以这是一个不确定的时代，也是一个充满机遇的时代。正因如此，企业主们也希望抓紧每一个“抢钱”的机会，让企业能够得以快速成长。

3月21日，东网资本成立仪式暨东网中和大数据产业基金发布仪式在京举办。据了解，东网中和大数据产业基金是面向大数据新经济领域的专题基金，基金总规模 10 亿元人民币，首期规模为 5 亿元人民币。重点关注数据治理与挖掘、大数据行业类应用、人工智能、机器学习、新型数据处理技术等领域的创业公司，持续投资生态内高成长性的企业。

据东网科技总经理杨宝卫介绍，该基金由东网科技和中和资本组建的合资公司东网资本管理，双方在管理公司各持 50% 的股权。“最初东网科技从IT基础设施领域切入，到现在逐渐步入大数据领域，未来希望进入到物联网领域。” 杨宝卫坦言，国内做大数据的公司尤其多，而东网科技目前希望专注城市大数据领域，要做一个城市的大脑出来。

对于该基金的投资策略，此次联姻的另一家，中和资本合伙人张敬庭介绍说，东网中和大数据产业基金关注细分领域，从大数据企业类型和大数据行业产业链进行划分，侧重于关注大数据领域投资标的，同时通过差异化阶段投资，重点挖掘低估值高成长性项目、创造性参与项目。

此外，当天的会上东网资本与中关村大数据产业联盟签署战略合作协议，东网资本将优先投资中关村大数据联盟内企业，资本投资的企业也将优先享有加入中关村大数据联盟的权利。

联盟秘书长赵国栋指出，借助资本的力量，大数据产业环节将被进一步打通，加快产业链的融合与联通，使大数据真正发挥其自身具备的巨大价值。未来，中关村大数据产业联盟也会与东网资本建立广泛合作，建立东网资本对中关村大数据联盟内企业的扶植通道，实现共赢。