短视频将成主流内容输出形式 视频帮发布21个平台一键上传工具

3月21日，视频帮创始人徐小萌现场发布了视频帮“一键21个短视频平台分发工具”，“MCN多账号管理工具”，中国首个汇总全网短视频平台数据的“中国短视频榜”这三大以服务短视频主为导向的工具性产品。

ZD至顶网CIO与应用频道 03月24日 北京消息："2014年底，那会儿视频帮还没有诞生，短视频也还没有成为风口。那个时候我去美国出差发现美国的短视频创作已经达到了一个非常高的高度，无论是创作者的数量还是质量，都达到了非常惊人的水平。当时我感到国内的短视频将会成为媒体输出的主要形式。"视频帮创始人徐小萌谈到成立视频帮的初衷，回忆当时在他看来，短视频一定会成为最主流的内容输出形式。

2017年3月21日，视频帮“破晓以后——短视频行业大会”在京举行。徐小萌现场发布了视频帮“一键21个短视频平台分发工具”，“MCN多账号管理工具”，中国首个汇总全网短视频平台数据的“中国短视频榜”这三大以服务短视频主为导向的工具性产品。

视频帮创立于2016年11月，创立至今已服务4000多个短视频主进行跨平台运营管理及商业变现。据徐小萌介绍，截止目前为止短视频主通过视频帮一键分发短视频内容，总计分发播放量已经达到了37亿，触达粉丝量4.5亿。用户周留存达46%，月留存达37%。

此次“破晓以后——短视频行业大会”是由视频帮主办的首届短视频行业大会，当天下午，40余位短视频专家、明星短视频主、一线投资人与600位短视频从业者齐聚一堂，面对面倾力分享短视频的运营，商业变现和投资相关内容。

在大会当中，视频帮精心筹备为现场短视频主们献上了3个精彩纷呈的圆桌讨论环节。

圆桌：短视频的运营之道

邀请到了“芭比辣妈”李楠，“Fancy范欣”范欣，“小片片说大片”吕刚，“杨公子要上进”杨国臣从自身实战经验出发，就短视频项目的冷启动，如何从0到1，又如何从1到100进行分享。

圆桌：短视频的商业之路

邀请到了“新片场”联合创始人李杨，“日日煮”联合创始人汪小筱，何仙姑夫CMO邢川，鹿角熊CCOnG家的猫以“怎样赚到的第一个100万”开始分享，从如何匹配短视频项目的商业模式，广告变现还是电商变现，YouTube达人可借鉴的商业模式等实用性问题纷纷现身说法。

圆桌：短视频的投资逻辑

邀请到了暴风集团首席战略官张燕，星瀚资本创始合伙人杨歌，泽厚资本合伙人刘国炜现场为短视频主们解惑，对短视频项目的评价维度，什么样的发展模式能够和资本产生更好的契合，短视频项目的团队构架及发展等投资人视角进行了分享。

视频帮在大会的最后为在场的短视频主们提供了一个全新认知视角，邀请到了中外合伙的短视频团队“歪果仁研究实验室”的两位创始人，方晔顿与来自以色列的Raz Gal-or，从“歪果仁”的独特切入角度分享他们对于中外短视频差异性的观察，他们对短视频运营的独特方法论以及他们的中外合伙创业故事。

视频帮创始人现场预测最终会有80%的自媒体选择短视频作为内容输出，短视频一定会在未来两三年成为中国自媒体主流的内容输出形式。视频帮作为中国唯一一个短视频服务平台，希望用最开放、最便捷的服务来帮助整个行业推波助澜，能够帮助行业内、行业外的人在行业中做的更好。