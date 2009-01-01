GMGC2017：一个游戏的大会上 除游戏外我们还能谈什么

上周五，第六届全球游戏大会（GMGC北京2017）在北京国家会议中心闭幕。大会涵盖了游戏、未来科技、直播、电竞、IP联动、VR等多个领域的内容。

ZD至顶网CIO与应用频道 03月22日 北京消息（文/孙博）：一个连手机游戏都不玩的人竟然去参加了一场游戏大会。

上周五，第六届全球游戏大会（GMGC北京2017）在北京国家会议中心闭幕。大会涵盖了游戏、未来科技、直播、电竞、IP联动、VR等多个领域的内容。本来抱着全程听不懂的心情去参会，却意外发现了三个时下谈及最多的IT技术，听演讲嘉宾们探讨它们与游戏的联系。

移动支付和游戏

“目前为止，中国通过手机端每天产生的支付交易的总规模现在已经达到每天1800亿左右。这个数据跟16个月前相比，增长了将近九倍。并且今年一整年的年交易规模也可能会达到一百万亿左右。”爱贝CEO丘越崑在演讲中谈到，从线下到线上，移动支付的市场潜力总是让人惊讶不已。不过，移动支付其实不仅局限于通常意义上的实体交易。在虚拟经济中，从2013年开始从移动端产生的第一笔手机游戏交易，直到目前也已经产生了一定的影响。

除了整体市场规模，丘越崑还谈到了一个有意思的一点。丘越崑说，在2012-2013年期间，当时他们针对游戏的付费用户群做过调研。从终端数据中他们发现当时付费主力用户群是70后跟80后，类似一批当年从端游、页游迁移过来的用户。而随后从2014-2015年阶段，用户逐渐变得年轻化，特别是一些新进用户的加入，于是一些针对85后卡牌类的游戏开始兴起。

从最近12个月的数据来看，调研结果又发生了一些变化：最老的一辈人玩过一波游戏产品之后，热度开始下降，同时他的消费产出开始减少。新的用户群体，特别是95后和00后，开始成为手机游戏中最有价值的用户，成为市场的主体用户群。

VR和游戏

“今天我们聊聊一个最惨烈的话题——VR游戏在2017年的死法。”还在发烧的魔视互动CEO王科，貌似探讨了一个更令人难过的话题。不过，王科又说，其实所谓的死法也可以称之为“活法”。“每一个平台，每一个模式都有盈利的机会。如果你知道自己的团队适合的打法，躲开各种坑，就会找到属于自己平台的位置。”

第一死在PC平台上。主要讲的是STEAM和Oculus，不同的平台需要有针对性的选择。

第二死在移动平台上。未来移动端一定会蓬勃的发展，但最大的问题是产品是否付费直接影响到下载量的多少。“他们会选择用直接赠送或者半买半送的形式把VR设备推向市场，因为它的成本低。而当一窝蜂推向市场的时候，并没有选择。这里大多数根本不是真正的玩家，所以付费实际上很难打动这些人，可能还需要漫长的时间，等用户和设备真正普及起来的时候，才能看到移动端的崛起。”

第三死在线下平台。线下平台不需要太多的产品，更多的是倾向于重度的发展方向，围绕一款游戏的周边进行深度挖掘、包装。

第四死在交互设计。VR和传统游戏最大的区别就是交互设计，而越贴近真实才能实现最大的自由度，成为最好的设计。

第五死在技术和美术。当VR行业逐渐兴起的时候，技术和美术成为了最大的加分项，做好了才能让画质变得更精细，游戏体验更完美。

第六死在信心。

人工智能和游戏

没有提到人工智能这个话题似乎就不能算作IT圈的大会。在GMGC大会上，科大讯飞轮值总裁胡郁分享了他对于人工智能时代的看法，以及如何让人工智能技术与游戏相结合。

胡郁说，至今人工智能技术面临最大的挑战是仅人类独有的——独立思考能力，所以从认知智能的角度来看，语言的理解、知识的学习、逻辑的推理等才是技术发展的核心。

从目前来看，相较其他技术，人工智能还并没有太多的应用案例。所以对于未来该项技术将如何发展，胡郁给出了两个主要的的落地方向。“过去人工智能有的时候等于深度神经网络，或者人工智能等于大数据。其实人工智能技术能做的我觉得，第一人工智能将改变人和机器的自然交互，影响我们的日常生活。第二，在各行各业里面，人工智能将替代行业里面最稀缺的资源，优质的专家。现在人工智能已经能够在教育、医疗、司法等很多方面代替行业里面最稀缺的专家资源。”

既然是一场游戏大会，除了上面提到核心的行业以外，人工智能如何促进游戏产业的发展，胡郁也进行了简单的介绍。胡郁说，尤其在手游领域里面，人工智能技术可以相辅相成。“根据我们最新发现，语音交互已经成为手游社交一个必不可少的环节。”

根据描述，更具体点说就是在玩手游的时候，玩家的眼睛和手都很“忙”，这时候语音成为了重要的切入点。“在后代的音色定制，我们希望你们的NPC都有自己的声音。我相信将来有一天游戏里面的NPC会像真人玩家一样。”胡郁说道。