3月20日，腾讯云“云+视界”大会在京顺利召开，众多视频直播行业的大咖齐聚一堂，共同探讨直播领域的新格局，新趋势。

ZD至顶网CIO与应用频道 03月21日 北京消息：3月20日，腾讯云“云+视界”大会在京顺利召开，众多视频直播行业的大咖齐聚一堂，共同探讨直播领域的新格局，新趋势。

腾讯云公布视频直播新趋势 打造终端+云端一体化方案 腾讯云“云+视界”大会在京顺利召开，众多视频直播行业的大咖齐聚一堂，共同探讨直播领域的新格局，新趋势。

腾讯视频云总经理王帅发布云端+终端解决方案

腾讯云助力视频直播，视频云中的领航者

在“云+视界”大会上腾讯视频云总经理王帅表示，腾讯云已服务直播APP榜单中TOP100里超过70%的企业，并且渗透到90%以上金融、电商等新兴领域。在网红、主播方面，腾讯云覆盖率高达60%。腾讯云已经处于国内视频云领域的领航地位。

此外，腾讯云还结合直播平台企业对海外直播推流、分发、观看以及跨洲际的实时传输等需求，在去年年末推出腾讯云全球视频直播解决方案，能够为视频企业提供当地主播推流、海量云端实时处理、六大洲的CDN网络、终端用户互动观看等一整套服务，腾讯云已然成为国内直播企业出海的交通要道。据了解，东南亚最大互联网公司Garena、东南亚最大的音乐播放平台JOOX都通过腾讯云开展了直播业务。腾讯云也帮助猎豹live.me进军海外，现在已覆盖东南亚，美西等区域。

直播领域下半场，四大痛点如何解决成难题

随着直播行业的发展以及企业的快速交替，直播平台已然完成了一次大洗牌，依靠砸钱、推网红等蛮力来生存的直播时代早已一去不复返。在新一轮的赛场中，视频直播平台新的挑战也开始出现，平台稳定性差、高运维成本、同质化现象严重、内容监管不力已成为视频直播领域的四大痛点。

针对以上四大痛点，腾讯云制定了针对游戏电竞直播、视频门户、在线教育、秀场直播以及垂直社交，电商，金融，广电&新媒体等8个应用场景的解决方案。腾讯云具有云计算按需付费、按量计费的低沉本运维，并且其基于QQ、微信等海量技术实践，其灵活可靠的弹性计算，可以保障用户在流量超大的时候还保持交流畅通无阻。此外，腾讯云在监督管理方面，为视频直播平台提供了天御安全直播解决方案，该方案基于腾讯优图实验室强大的图片识别能力，为直播平台的监管提供了视频鉴黄、人脸核身、颜值鉴定三大能力。

云端+终端，打造行业第一完美解决方案

此外，腾讯云为了更好的解决终端和云端组合在一起，覆盖更多的场景，打造全链路解决方案，其内部也不断地探讨和创新，其推出的云通信、云直播、互动直播等服务，打造了云端+终端的全新解决方案。在云端，腾讯云保证了视频直播的各个环节的流畅传输，分解各环节的重点技术保障，提供稳定、高质量的视频能力，每年支持了超过1000场NBA直播，100场演唱会，300场电竞比赛。

在终端，已经有2亿用户终端使用腾讯云SDK，其中更有超过10家的独角兽直播平台。腾讯云也用十余项独特的增值能力奠定了自己在终端的业界第一地位。其中包括高音质连麦、金融直播场景、实时字幕、绿幕直播、手势识别、直播+VR等能力，都是腾讯云特有的终端能力。

通过强大的终端和稳定的云端，腾讯云独家提供了“云+端”的解决方案，但这并不够。腾讯云背靠微信等社交平台，能够在短时间内为直播企业提供亿级流量的导入，避免平台因流量不够陷入融资困境，更是加大了企业流量方面的保障，增加企业的核心竞争力。未来，腾讯云将投入更多的技术资源及支撑服务体系，协助用户发力视频直播市场，推进更多的视频直播平台落地。