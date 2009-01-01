腾讯云举办“云+视界”大会 打造视频直播新格局

3月20日，由腾讯云主办，联合国内直播行业巨头参与的“云+视界”大会在京顺利开幕。大会上视频直播行业一众巨擘齐聚现场，聚焦视频直播行业的新趋势，共话直播生态与视界未来。

ZD至顶网CIO与应用频道 03月21日 北京消息：3月20日，由腾讯云主办，联合国内直播行业巨头参与的“云+视界”大会在京顺利开幕。大会上视频直播行业一众巨擘齐聚现场，聚焦视频直播行业的新趋势，共话直播生态与视界未来。腾讯云此次高调会盟国内直播行业大半江山于一堂，旨在直播洗牌年伊始之际，为直播行业带来一场云+思维革命。

腾讯集团高级执行副总裁、社交网络事业群总裁汤道生演讲

视频行业齐聚一堂，行业大咖论剑云+

此次腾讯云“云+视界”大会共邀请了来自视频、直播、广电、 新媒体、金融、电商、文化、娱乐相关全产业链的500余位领军人物，文化部市场司副司长马峰也来到现场致辞。

与会期间，快手CEO宿华登台阐释了对直播内容产生和变化的深刻理解；美丽联合集团联合创始人岳旭强、沪江创始人伏彩瑞则分别从直播在电商、教育等领域的创新与应用出发，带来直播应用的全新诠释；熊猫直播COO张菊元、映客直播副总裁王昊、梦想直播创始人吴云松则聚焦直播行业的发展趋势和未来业态进行了探讨和演绎。此外，欢聚时代CTO杨学斌、陌陌视频副总裁雷丹、映客直播CEO奉佑生、国广星空总裁王明轩也做客“云+会客厅”一起坐而论道。斗鱼直播CEO张文明、龙珠直播CEO陈琦栋、触手直播CEO曹建根、全民直播CEO潘长煌等行业巨头也在大会论坛上分享了各自在视频直播、游戏等领域的洞见。

腾讯云“云+视界”大会期间，国内9家直播平台——腾讯大学、映客直播、斗鱼直播、龙珠直播、熊猫直播、全民直播、梦想直播、PPTV聚力、YY LIVE等对此次大会进行了全程线上直播，将此次全视频直播行业的“奥斯卡”盛会通过视频直播的方式传达给行业惠及的每一个人。

腾讯云会客厅现场探讨直播新趋势

直播趋势报告发布，6大趋势引领直播+

目前直播市场仍然处于快速发展阶段，据投资银行瑞信预测，中国直播市场规模在2017年将达到近50亿美元。大会上，腾讯云联合腾讯科技企鹅智酷发表了《2017中国直播行业生态报告》，用重磅行业数据解读了国内直播现状，并围绕金融、电商、教育、游戏、娱乐等行业领域演绎了2017年直播行业的生态与趋势。

报告指出，下一阶段的直播将全面渗透各类垂直领域，成为“直播+”，且将不单单停留在垂直内容的表现形式，更会拓深至垂直领域的业务层面，成为垂直领域开展业务的服务工具。报告还深度概括了直播行业未来6大趋势，分别从政策规定、商业模式演变、产业化程度、技术革新以及细分领域融合等方面出发，勾勒出直播行业未来发展新蓝图。

全新趋势直播变局，内容为王重塑社交

在会议中，腾讯集团高级执行副总裁汤道生提到：“视频与直播，让情感更真实，视频与直播迅速融入各个行业，场景变得更加多元。”伴随着直播行业商业模式逐渐成熟更趋多元，直播行业也全速步入产业化进程。在金融、教育、广电、新媒体等领域，越来越多的企业将视频直播视为重要的新能力。

《2017中国直播行业生态报告》中指出，经过直播元年的变迁，在未来，内容依然是直播用户最核心的需求，在未来能打破原有直播节目内容的固有框架便意味着在吸引用户方面取得优势。各个平台在大会的演讲中也相继提到内容的核心价值。

构建生态助力直播，技术促进平台变现

腾讯视频云总经理王帅在大会上表示，腾讯云凭借完善的云+端解决方案，便已获得直播APP排名TOP100的平台中超过70%的认可，渗透入90%以上的电商和金融等领域。

腾讯云打造的全链路解决方案全方位打通了云+端组合的连通壁垒，点播、直播、互动直播、云通信4大直播技术已经深入到各个直播场景。2015年腾讯云发布天御系统，结合腾讯优图世界领先的OCR、活体检测和人脸识别技术，又为直播平台带来图片鉴黄、人脸核身、颜值鉴定三大核心功能。

凭借着在全端一站式解决方案方面的深厚积累，腾讯云在视频直播商业多元化的趋势中为视频直播平台提供了多样而高效的商业变现方案，以直播平台为入口，配合用户打赏、商品导购、会员增值等多渠道服务，使得直播平台商业模式的迅速成熟。

腾讯云全球直播解决方案的提出，也大力推动了视频直播行业全球完整生态的建设进程，为国内直播产品出海提供强力支持。此外，腾讯云依托腾讯的内容和IP优势，还为提供直播平台合作伙伴创造更多直播优质内容的机会，在下一个内容依旧为王的直播时代，抢占内容创新的山头。

直播平台的诞生给信息内容的生产、传播和消费方式带来了革命性的改变。经历了直播元年的野蛮扩张后，腾讯云此次集结国内视频直播众多领军人物，共商未来之路也将为视频直播行业的未来发展定下基调。期待在腾讯云的助力下，视频直播行业迎来下一个“爆发元年”。