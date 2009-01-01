千亿级企业财务管理转型推动商业创新

企业财务管理2.0时代在决策支持、成本管控、业务分析上要发挥重要作用，而其中财务共享服务是一个基础条件，运用云计算、大数据等新技术推进财务管理的转型。用友网络科技股份有限公司高级副总裁王健认为，如今财务转型迫在眉睫、财务共享服务成为重要推力。

ZD至顶网CIO与应用频道 03月14日 北京消息：中国正进入新经济时代，它的特点是稳中求进，深入推进“三去一降一补”。其实去产能、去库存、区成本等都是财务问题，北京国家会计学院院长秦荣生也提出在财务管理山更应该进入创新改革时代，进入财务管理2.0时代。

企业财务管理2.0时代在决策支持、成本管控、业务分析上要发挥重要作用，而其中财务共享服务是一个基础条件，运用云计算、大数据等新技术推进财务管理的转型。用友网络科技股份有限公司高级副总裁王健认为，如今财务转型迫在眉睫、财务共享服务成为重要推力。

用友网络科技股份有限公司高级副总裁王健

财务是为企业为经济服务，三家千亿级企业，中铝公司、碧桂园集团、信发集团都在进行着财务管理转型实践。

中国铝业

中国铝业公司是53家国有重点骨干企业，中铝已经拥有500多户企业，分布在世界20多个国家。在业务单元多且全球化分布的趋势下，中铝公司财务管控体系支撑了其发展。

中国铝业公司副总会计师王军表示，要依据自身企业的发展，形成相对合理的管控方式。

同时财务管理的核心是人，要靠一条垂直线来号令统一，当然也需要财务软件进行辅助。现在企业要对管理会计补课，管理会计可以知道哪些信息为未来趋势创造价值，以此构建企业方向。

碧桂园集团

碧桂园集团在2016年的销售额超过了3000亿元，在日益全球化背景下，其也面临着更多的压力。碧桂园共享服务中心总经理欧阳腾平指出，新时期我们面临着四方面的压力，即全球竞争、业务复杂、管控风险和人才缺失。其中，业务复杂主要体现在供应链越来越长、客户差异化越来越大，从而导致业务复杂程度不断提升。为此，标准化、规范化和流程迫在眉睫。

碧桂园财务共享中心总经理欧阳腾平

从2015年10月底开始可行性评估等准备，到2016年12月已经上线14个区域。碧桂园财务共享成效已经明显：制定财务管理制度、业务规范，确保服务有章可循（2016年财务共享发布了5个重要制度、14个规范文件和73个业务操作指南）；46个全核算业务主流程实现标准化、统一化、信息化和一体化；通过系统自动化统一标准、提高工作效率；统一费用报销平台，简化流程，更高效、更快到账；共享批量集中处理，为区域财务减轻工作量；降本增效显著；通过义务规范驱动系统前端改造提高数据质量；资金风险管控，规避风险；减轻月度结账压力按目标提起2天结账。

经过一年的实践，碧桂园已经实在感受到财务共享带来的转型成果。而在2017年，碧桂园财务共享将承担更多的使命。

信发集团

1972年信发集团还是一个地方热炼厂，现在已经是山东省龙头企业，围绕电解铝和氧化铝几大产业发展下游。信发集团的特点是内部交易多，而且产业间有很大的相关性。

信发集团对财务共享的态度不是建不建而是如何建。信发集团网络中心主任姜晓林针对上线财务共享的动因时，一是传统制造业内外交困、转型升级已成必然；二是信息技术日新月异，为企业转型提供量级；三是集团集中管控日趋严格，风险意识加强；四是财务内在需要转型。

信发集团网络中心主任姜晓林

信发集团财务共享服务中心主要有四大定位，即资金收支的保险柜；会计业务的加工厂；财务队伍的变压器；战略决策的助力者。姜晓林强调建立财务共享服务中心的前提是前端业务系统要足够健壮，同时整合业务是关键。

用友推动大型企业迈入财务共享2.0

越来越多的大型企业乃至千亿级企业通过财务管理转型进一步推动企业的商业创新。用友网络科技股份有限公司助理总裁付建华指出2017年在财务领域有两大关键词，即转型升级+创新发展、进入深化阶段和实践阶段。2017年更多的企业需要加速向财务2.0时代转型，其目标是从核算型财务向价值创造型财务转型。

用友网络科技股份有限公司助理总裁付建华

财务2.0时代最显著的两个转变是共享财务和管理会计，通过共享财务可以把工作进行统一，提高工作效率；管理会计可以帮助企业建立战略财务能力。

关于新技术在财务转型中的作用体现在五个方面：

一、借助新技术构建财务共享服务实现弯道超车；一个生产系统支撑企业全部经济体，可以支持上万员工不间断的提交申请。

二、仅有依托完整的信息化平台，才能真正构建企业经营会计体系；形成一套相对管理成熟会计核算系统结构，同企业ERP系统整合经营会计核算体系。

三、业务财务一体化有着很好的技术实现路线；在中国企业经营行业分布，和多元化程度非常高，解决业财一体化时候难度很大。

四、依托IT系统，才能真正充分发挥全面预算工具的价值；通过预算管理工具把ERP整合，让预算管理更上一个台阶。

五、利用大数据技术，助力“智慧企业”。让大数据支持企业决策分析，确定管理方向和目标。

用友财务共享服务实施主要包括7个步骤，即：项目准备、承接咨询、需求调研、系统设计、系统建设、上线切换和持续支持。同时，用友公司也认为管理会计会给企业带来的价值也体现在各个层面，即实现全体人员参与经营；根据核算衡量部门共享度，加强目标意识；实现可视化经营；“上情下达”和“下情上达”的协调；培养有经营意识的人才。

大型企业迈入财务2.0时代不是某个企业的发展需求，而是这个时代的共识。无论是财务共享服务，还是管理会计，亦或是做技术支撑的云计算、大数据等，最终都要与企业业务形成完美融合，最终实现价值创造型财务，从而推动企业的商业创新。