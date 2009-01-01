打破上课固有印象 微软忙着加速国内教育变革

过去人们常说“学好数理化，走遍天下都不怕”，而今天教育所要应对的，已经不仅仅是“数理化”这样单纯的命题了。云计算、大数据、物联网、人工智能……新技术的普及和应用，也推动着教育这样一个发展较为缓慢行业自身的数字化转型。

ZD至顶网CIO与应用频道 03月01日 北京消息（文/孙博）：过去人们常说“学好数理化，走遍天下都不怕”，而今天教育所要应对的，已经不仅仅是“数理化”这样单纯的命题了。云计算、大数据、物联网、人工智能……新技术的普及和应用，也推动着教育这样一个发展较为缓慢行业自身的数字化转型。

从传统的板书、PPT模式，未来的教学甚至需要在一个统一的平台上进行，打破物理限制，实现学生随时随地的个性化学习体验。“过去老师只精通PPT就行，而现在还要不断学习新型授课模式，才能跟上教育的变革。”从北京大学附属中心博雅学院院长孙玉磊那记者了解到，现如今学校老师需要定期接受Office 365的应用培训，并纳入到教师考核，以此确保授课的质量。

微软大中华区副总裁兼公共事业部总经理杨晨

只做技术，不做内容

北大附中是微软教育行业解决方案在国内落地的标杆用户之一。面对国内千亿级的教育信息化市场，微软希望建立多个像北大附中这样的用户案例，然后在全国推广开来。现阶段，微软的战略是在学生、学校、职场和社会三个方面，分别通过移动设备、混合云助力三通两平台以及应用人才培养，予力教育数字化转型。

“微软要做的是把技术平台搭建好，给大家搭台唱戏。”当被问到如何将教育资源整合到微软平台上去时，微软中国教育行业市场发展总监王亚鹏强调，长期以来微软一直定位自己是一家平台和生产力公司，微软在教育资源方面并不是专家，所以只负责搭台，然后让更多合作伙伴将丰富的内容资源整合进来。

云时代的来临，让微软这样的传统软件企业也开始全面进行数字化转型。在与合作伙伴的关系方面也从相对独立转向了合作生态，微软需要合作伙伴去完成“最后的一公里”，才能更好的为中国客户提供更具本土化的解决方案。“我们在教育行业里面之所以能够给国内客户提供良好的服务，其实是基于我们与合作伙伴良好的关系，大家是互惠共赢的。我们提供技术底层，他们提供更好的用户体验，甚至包括内容和在我们的技术之上构建自己完整的数字化学校方案等，这样的合作伙伴是我们看重的。”王亚鹏说，微软一直提倡合作伙伴要有自己的知识产权，这也是把整个生态系统建得更大、更完整的前提条件。

从学生、学校、职场三方面，分别打造标杆案例

上文提到，微软针对国内教育行业的解决方案，主要从三个角度入手。在近日微软的媒体沟通会上，微软大中华区副总裁兼公共事业部总经理杨晨，则分别介绍了目前已经实施的几个典型的项目案例：

其中一个是“西部农村教育信息化项目”，与微软一起利用Office 365远程云服务和Kinect体感技术，打造一套简单易操作的实时远程教学解决方案。该方案通过Skype for Business可视网络会议系统构建起虚拟课堂，同时利用Kinect的体感和动作捕捉技术，实现了直观、生动的实时远程教学互动。利用这套系统，教师在城镇学校里正常授课的同时，农村小学的学生就可以通过同步视频直播身临其境地参与课程。截止目前，这套解决方案已经在青海乐都县和贵州松桃县得到成功应用，超过600名学生和60多名教师因此受益。

“三通两平台”建设，是国家积极推进“互联网+教育”策略的重要举措，同时也是微软与各级教育机构、院校及合作伙伴积极合作，推动教育事业数字化转型的发力重点之一。去年3月，微软宣布和北大附中开展“未来学校”的项目，通过使用Office 365提供的教育混合云服务，实现从学校管理到一线教学，从学生的课堂学习到家校沟通在统一平台上的高效协作。

一年后，谈到近一年的使用体会，孙玉磊说，在选择微软以前，极端的时候学校甚至整合过十几个不同供应商的应用。这里面最大的硬伤，是应用更新太慢和固化不灵活，导致无法跟上层出不穷的学习需求。而后来决定改用微软Office 365的原因，则是看重了其整体的生态。“不论从最初课程的设置，到课程的实施，到最后课程的评价，全线下来所有应用都被挖掘到了边界。”

北大附中博雅学院院长孙玉磊

拿OneNote举例，其中的协同功能，让不同成员可以在一个页面的不同区域同时编辑，且会生成不同版本记录，从而保障了学生与学生、学生与教师之间思想更有效的交互，最终构成了网状、开放的学习关系，教师的中心点左右被去掉。“把机器能做的事情交给机器，教师做只有人才可以做的事情，这才是教师不能被AI取代的原因。”孙玉磊介绍，现在学生和老师都可以直接在已提交的在线文档上做批注，并便利地分享给任何一个人。

在对人才培养方面，杨晨介绍微软在全球主要开展了“编程一小时”和“创新杯”两个活动，培养年轻人计算思维和解决问题的能力，帮助他们更好地应对日渐升级的数字世界的挑战。从面向基础教育领域的微软创新学校，到信息技术职业教育的微软IT学院、微软技术实践中心，以及微软技术认证体系，微软通过与教育部、各级政府以及各地教育主管部门的合作，已经在中国建起了一套全面的应用型高科技人才培养体系。