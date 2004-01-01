海外CDN破解跨境生意的网络难题

跨境就意味着要服务大量海外用户，我们知道中国的网络就相当复杂，在中国之外网络就更加不可控。所以客户体验也成为跨境B2B电子商务的首要问题，而CDN（内容分发网络）是一个破解之法，在网络加速、提升用户体验的同时，还对电商企业具有一定的网络安全防护。

ZD至顶网CIO与应用频道 02月16日 人物访谈（文/王聪彬）：互联网从诞生那一天起的愿景就是让世界可以不再受地域限制，这也带动了跨境生意越来越红火。目前跨境电商已经成为我国整体贸易中的重要组成部分，其中B2B已占七成以上。

跨境就意味着要服务大量海外用户，我们知道中国的网络就相当复杂，在中国之外网络就更加不可控。所以客户体验也成为跨境B2B电子商务的首要问题，而CDN（内容分发网络）是一个破解之法，在网络加速、提升用户体验的同时，还对电商企业具有一定的网络安全防护。

跨境B2B电商潜力巨大

CNNIC发布2016年第38次中国互联网络发展状况统计报告中显示，截至2016年6月，中国网民规模达7.10亿，半年共计新增网民2132万人。互联网普及率为51.7%，较2015年底提升了1.3个百分点。

借助互联网可以创新出各种各样的商业模式，电子商务是互联网早期最为常见的形式。数据显示2016年上半年，中国电子商务交易额达10.5万亿元，同比增长37.6%，增幅上升7.2个百分点。其中B2B市场交易规模达7.9万亿元，网络零售市场交易规模2.3万亿元。

虽然大众网购的普及率很高，消费能力也不容小觑，但B2B交易还是占据了其中很大的市场份额。

尤其同消费者端火热的海淘一样，跨境B2B也在中国迅速兴起，以东部、南部地区最为明显，广东、浙江和福建三省在跨境电商规模指数中位列前三，订单数和交易额占比均超过90%以上的市场份额。

B2B电子商务从贸易出口国角度来看，目前以美国、加拿大及西班牙、澳大利亚及新西兰等为代表的发达国家，均以超过40%的年增速成为我国主要的贸易伙伴和出口国。在发展中国家中，东盟地区作为“一带一路”的重要组成部分，市场潜力巨大。

业务挑战就是网络挑战

成立于2004年的敦煌网就是中国一家B2B跨境电子商务平台，致力于帮助中国中小企业通过电子商务平台走向全球市场。敦煌网已经实现120多万国内供应商在线、3000多万种商品，遍布全球224个国家和地区以及1000万买家在线购买的规模。每小时有10万买家实时在线采购，每3秒产生一张订单！

从2004年1.0版系统上线，2008年升级到2.0版本，再到2012年更加优化的3.0版本，敦煌网经历了三次系统升级。其定位是从各个角度进行优化，像服务化拆分、分布式架构等。

尤其在底层技术架构上进行了提升和完善，比如外围CDN优化、网络加速、网络安全等性能。

这些都是敦煌网运维总监刘文涛的主要工作，因为敦煌网是面向全球用户的跨境生意，在网络速度上是一个巨大的挑战。他说因为受到网络基础设施等因素的影响，全球互联网的发展并不均衡，像南美、东南亚等地区网络环境发展并没有那么迅速，这也直接影响了我们的服务体验。

敦煌网运维总监刘文涛

电子商务网站是有海量的商品信息、图片、网站样式等静态资源组成，海外网络环境的好坏将直接影响网站的加载速度。另外再支付功能上还需要通过全球数据安全标准认证，并在网络安全传输上进行加密传输，保证了客户隐私不被第三方劫持。所以海外CDN的使用是一个保证业务体验的关键。

CDN打通用户的最后一公里

由于跨境电子商务的特性，海外CDN是一个必然选择。刘文涛在选择CDN时主要看中三方面，第一、带宽，边缘服务器承载流量能否满足促销时的访问量；第二、对于多种协议的支持，尤其是HTTPS加密协议；第三、成本，互联网公司在CDN上都有很大的支出，所以需要严格的预算控制。

Akamai是敦煌网海外CDN的选择，全球20多万台服务器，30TB带宽可以很好地承载不同网络环境和终端适配，用户可以就近访问Akamai的节点得到优质体验。同时在风险控制上Akamai可以对HTTPS加密进行优化，在网络安全上得以保证，契合了业务特性和成本需求。

当然互联网公司业务为了覆盖全球更多区域，也会使用多家CDN服务。

CDN技术本身并不太复杂，刘文涛认为，未来CDN会慢慢云化，因为企业越来越多的在使用云服务，甚至将DNS进行托管，所以云CDN的使用也就顺理成章，根据用户的需求轻松快速的扩容。

海外买家是CDN使用的最终受益方，敦煌网每小时有10万个买家在同时采购，为了提供遍布全球买家无缝的服务体验，CDN打通了用户的最后一公里。