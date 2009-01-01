国家发改委公布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）

日前有关部门对《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2013 版作了修订完善，形成了《目录》2016 版。《目录》2016 版依据《规划》明确的 5 大领域 8 个产业，进一 步细化到 40 个重点方向下 174 个子方向，近 4000 项细分的产品和服务。

作者：孙博 来源：ZD至顶网CIO与应用频道 【原创】 2017年2月7日

ZD至顶网CIO与应用频道 02月07日 北京消息： 为贯彻落实《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（以下 简称《规划》），国家发展改革委会同科技部、工业和信息化部、财政部等有关部门根据战略性新兴产业发展新变化，通过咨询战略性新兴产业专家委员会、网上征求全社会意见等方式，对《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(以下简称《目录》) 2013 版作了修订完善，形成了《目录》2016 版。《目录》2016 版依据《规划》明确的 5 大领域 8 个产业，进一 步细化到 40 个重点方向下 174 个子方向，近 4000 项细分的产品和服务。

以下节选了其中的部分内容：

新一代信息技术产业

1.网络设备。新一代移动通信设备。主要包括基于4G移动通信技术（包括 LTE、LTE-Advanced 宽带无线移动通信技术及其后续演进技术）和5G的接入网设备、核心网设备等。其中，移动通信基站 类设备支持20MHz的系统带宽和下行100Mbps/上行50Mbps以上的传输数据率。

2.下一代互联网设备。包括核心路由器，单槽位处理能力≧ 400Gbps，整机处理能力 ≧ 6.4Tbps （ 双向 ）， 支持10Gbps/40Gbps/100Gbps 等多种速率接口，同时也包括面向互联 网骨干节点和数据互联中心节点的大规模集群路由器，应至少支持 2+x（x≧4）。支持 10Gbps/40Gbps/100Gbps 等多种速率接口的、支持IPv6路由协议的宽带网络接入服务器、以太网交换机、 三层交换机、OpenFlow 交换机。

信息技术服务

新兴软件及服务。基础软件——包括通用基础软件，嵌入式操作系统和数据库，新型网络化基础软件，关键信息基础设施配套的基础软件和支撑工具。

云计算软件及服务——云计算软件包括虚拟化管理软件，新一代海量信息智能搜索软件，数据挖掘软件，云端融合应用运行支撑平台软件，度量计费、管理运营等支持云计算技术设施服务的其他软件产品。云计算服务包括软件即服务（SaaS），平台即服务（PaaS），设施即服务（IaaS）——工业等领域云计算服务。

移动计算软件平台——包括移动服务运营支撑与开发平台，智能移动终端软件系统。

数据处理和存储服务——包括数据加工处理服务，存储服务等。

工业软件——包括嵌入高端装备内部的软件，产品研发设计软件，产品制造过程管理和控制软件，经营管理和协作软件，节能减排控制和支撑软件，公路交通管理与决策软件。

“互联网+”应用服务

主要包括“互联网+”创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、益民服务（教育、医疗、就业、社保、广播电视、智慧社区等领域）、高效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态等方面的应用服务。

公共信息服务。包括市场主体身份验证、市场信息管理与共享、市场交易安全保障等公共服务，以及电子商务纠纷处理、争议调解、法律咨询、在线信用信息服务等公共服务。

大数据服务

利用分布式并行计算、人工智能等技术对海量异构数据进行计算、分析和挖掘，并将由此产生的信息和知识应用于实际的生产生活中。包括数据探矿、数据化学、数据材料、数据制药等新业态新模式。

人工智能

1.人工智能平台。包括开放数据平台、基础资源与技术平台、双创服务平台。

人工智能公共数据平台包括面向社会开放的文本、语音、图像、视频、地图及行业应用数据等多类型人工智能海量训练资源库和标准测试数据集。

人工智能基础资源与技术平台包括满足深度学习等智能计算需求的新型计算集群共享平台、云端智能分析处理服务平台、算法与技术开放平台、智能系统安全公共服务平台、多种生物特征识别的基础身份认证平台等基础资源服务平台，以及面向前沿研究的类脑基础服务平台。

人工智能双创服务平台是指提供人工智能领域的研发工具、检验评测、安全、标准、知识产权、创业咨询等专业化创新创业服务的公共平台。

2.人工智能软件

主要包括理论与算法、基础软件、应用软件。

人工智能理论与算法包括深度学习、类脑智能等理论与算法。深度学习是指基于感知数据、多媒体、自然语言等大数据的深度学习理论与算法，类脑智能是指类脑神经计算系统、类脑信息处理等类脑智能领域的前沿理论与算法。

人工智能基础软件包括面向人工智能优化的操作系统、中间件、开发工具等软件技术，包括开源的软件开发平台或函数库。

人工智能应用软件包括计算机视听觉、生物特征识别、复杂环境识别、新型人机交互、自然语言理解、机器翻译、智能安全预警与控制、智能决策控制、网络安全等应用软件技术。

3.智能机器人及相关硬件

包括智能工业机器人、智能服务机器人、特种机器人，以及括面向人工智能的处理器、智能传感器等重要器件。

4.人工智能系统

人工智能系统包括人工智能通用应用系统、行业应用系统。人工智能通用应用系统主要包括应用人工智能技术的综合生物验证系统、智能搜索系统、智能翻译系统、智能客服系统等。人工智能行业应用系统主要包括在制造、健康医疗、教育、环境、交通、商业、金融、物流、文化、网络安全、社会治理、益民服务等重要生产性及公共服务领域的人工智能系统。典型应用系统如智能家居、智能汽车、智能无人系统、智能安防、智慧健康等智能应用系统。

智能制造装备产业

1.工业机器人与工作站。工业机器人在工业生产中替代人类做一些作业，例如搬运、焊接、装配、涂装、水切割等。工业机器人工作站，指以工业机器人为主体，配以相关装置，为完成某一工序相对独立的工作系统。工业机器人工作站可以与其他工作站或装置构成自动生产线或其他复杂自动化智能系统。

2.智能加工装备。数控机床，指数值控制的金属加工机床。包括数控金属切削机床、数控金属成形机床、数控特种加工机床等。

智能基础制造装备，指用于各种成形、连接、热处理、表面处理的智能装备和系统及自动生产线。包括智能铸造岛、智能焊接系统、智能热处理生产线、智能锻造生产线、用于复合材料生产的智能设备和生产线等。

3.智能物流装备。指用于制造车间内或车间之间物料移动、搬运的智能装备，包括自动导引小车（AGV）、激光导引小车（LGV）、智能悬挂输送系统等。

智能仓储装备，指能自动存储和取出货物的智能装备和系统，包括自动化立体仓库及其自动识别系统、巷道堆垛机、专家系统等。

智能港口装卸设备（用于自动化码头集装箱、散货等装卸、输送的智能装备和系统，包括集装箱自动导引车、自动摘锁装置、无人堆场智能控制系统、港口集装箱起重机远程操控系统等）。

农产品智能物流装备，指用于农产品物流微环境及农产品质量安全和货架期信息智能监控及预警预报的农产品仓储及运输专用装备、农产品专用智能物流包装装备等。

相关服务业

1.标准化服务。标准技术指标实验验证、标准信息服务、标准研制过程指导、标准实施宣贯等服务，基于标准化的组织战略咨询、管理流程再造、科技成果转移转化等服务，标准与相关产业融合发展衍生的“标准化+”服务。

2.双创服务。“双创”示范基地、众创空间、孵化器、技术交易市场和大学科技园等服务设施建设和运营。开源社区、开发者社群、资源共享平台、捐赠平台、创业沙龙等各类创新创业平台服务。各类创业辅导服务。其他科技中介服务。

3.相关金融服务。飞机、机器人等战略性新兴产业相关领域租赁服务，战略性新兴产业领域创业投资服务，战略性新兴产业领域产业投资基金管理服务、战略性新兴产业领域众筹平台服务。