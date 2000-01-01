数字化转型不是选择，而是唯一出路

一场数字革命正在世界市场全面推开。从世界范围来看，经济的新形势，加上受到新兴技术公司的冲击，传统企业向数字化转型升级的趋势愈发成为共识。数字化转型已经不是选择，而是唯一出路。

ZD至顶网CIO与应用频道 01月22日 北京消息（文/孙博）：一场数字革命正在世界市场全面推开。从世界范围来看，经济的新形势，加上受到新兴技术公司的冲击，传统企业向数字化转型升级的趋势愈发成为共识。数字化转型已经不是选择，而是唯一出路。

数字化转型已经开始

数字化转型的概念代表了革命和机遇，尤其在竞争加剧的今天，为了生存，传统企业需要获得持续发展的能力。而通过转型，一方面企业可以借助数字化创新，加快内部流程、业务模式等方面的变革；另一方面，通过变革，企业逐渐转变成为由数据驱动的组织，意味着企业决策和发展更具洞察力。

此前调研机构IDC曾对2000位跨国企业CEO做过一项调查，结果显示其中有67%人认为，截止2017年底，数字化转型将成为所在企业的战略核心。预计到2018年底，全球有超过50%大型企业将拥有完善的数字化转型战略。

此外，《2016埃森哲技术趋势与展望》中也指出，到2020年，全球数字经济占全球经济总量比例将从2005年的15%增长到25%。

“我深深感到数字化浪潮对全球各行各业，对每一个人的影响都达到了前所未有的程度，而企业对于数字技术的运用也在向更深更广的领域拓展。”微软公司资深副总裁、大中华区董事长兼首席执行官Alain Crozier对此有着同样的体会。

企业如何应对变革

然而，转型也并不是一帆风顺。例如企业组织架构的调整、人才培养和储备、企业文化的转变……在创新的道路上，很多中国企业尚处在摸索和学习阶段，企业决策者也面临着重重挑战。

“积极探索实践大数据、云计算、移动互联网、物联网、人工智能、区块链等相关技术，建立更加市场化、具备创新氛围的数字化人才培育机制。” 太平洋保险信息技术中心应用支持部副总经理胡罡认为，这是数字化转型企业IT组织的发展双轮。

在HDS副总裁兼中国大陆及台湾地区总经理庄国光看来，企业在数字化转型之前，也要做好充分的准备——首先要有公司文化层面的转变，否则转型之路就很容易沦为盲目之举。“看到技术‘新潮’就盲目选择该技术，最后的结果是，或者无法与业务转型完成深度契合，或者沦为‘空中楼阁’而无法实现落地。”

国内的转型趋势才刚刚开始，尽管对于转型路径每个人有着自己的看法。不过总而言之，对企业而言，从开发、供应链到销售，企业内部的每一个环节都应该比以前更加迅速和敏捷，这样才能尽快提升竞争能力，未来才不会被淘汰。