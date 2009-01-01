打破医院围墙 数字化平台之上的想象力

医疗行业有互联网+医疗、医疗大数据、分级诊疗、精准医疗等很多关注领域。医疗行业正在借助数字化不断发挥想象力，持续提升服务效率和服务质量。

ZD至顶网CIO与应用频道 01月17日 人物访谈（文/王聪彬）：从今年2月起，北京儿童医院、积水潭医院纷纷取消了单一挂号功能窗口，正式进入了“非急诊全面预约”时代。除了窗口、医疗工作站线下预约外，取而代之的是北京市预约挂号统一平台、微信、支付宝等7个线上预约渠道。

在今年年初，北京市发布“挂号新政”，按照北京市计划，2016年底前，22家市属三级医院将取消现场挂号，这不仅仅是在挂号上杜绝黄牛，更是医疗行业借助互联网的创新变革。

在挂号之外，医疗行业还有互联网+医疗、医疗大数据、分级诊疗、精准医疗等很多关注领域。医疗行业正在借助数字化不断发挥想象力，持续提升服务效率和服务质量。

医疗需要全方位的数字化

医疗行业是一个风口浪尖的行业，医改也在不断深化的过程中。2016年12月21日，国务院常务会议通过“十三五”卫生健康规划，明确提出加大互联网医疗应用。

发展以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费，加快发展基于互联网的医疗、健康、养老、社会保障等新兴服务。鼓励医药行业利用电子商务平台优化采购、分销体系，提升企业经营效率。

“互联网+医疗”有很多新型的应用，上文提到的线上预约挂号就是其中一种。当然未来将全国的预约挂号全部转为线上，也将是一个不小的挑战。

现在数字化转型又成为各行业焦点，它的概念相比“互联网+医疗”更为全面，旨在从不同层面推动传统医疗的数字化。当然这里所说的数字化并不是简单的从纸变成电子，而是把当代计算机技术、信息技术应用于整个医疗过程的一种新型的现代化医疗方式。

在北大医院信息中心主任马靖翔看来，平台建设是医院现阶段数字化转型的重点。为什么这么说，从20世纪80年代开始医疗信息化就已经起步，相对于众多行业是一个先行者。但不同供应商带来的是不同的信息系统，渐渐形成了一个个孤岛。如果将它们整合在统一的平台上，这样数据的标准也就有了，之后大数据分析和挖掘也得以更好地应用。

而且由于技术的不断演化，数字化平台可以在传统业务不受干扰的情况下，使用消息队列的方式来实现，让医院的业务连续性能够得到保证。

创新变革医疗服务模式

数字化转型和医院信息化建设有着密切的关系，但医院信息化建设就好比厨房，永远都是众口难调，很难让所有人都满意，我们需要沿着既定的目标不断地推进，不断取得阶段性的突破。

现阶段医院都在保证业务连续性不受影响的前提下，开始移动医疗、远程医疗、影像云、医疗大数据分析等尝试。

移动医疗可以使得医院在诊疗和查房上更加便捷、快速的获取病人信息，提高诊疗效率。远程医疗在一些特殊病人的治疗上已经大大超过原先的诊疗效果，马靖翔举了一个例子，一个癌症放疗病人可以通过各地区甚至各国专家的会诊，制定病人的放疗规划，让病人的治愈率大大增加。

一家三甲综合性医院每天都会产生T级别的数据，其中大部分是PACS系统（医学影像存档与通讯系统）所产生，这些数据通过脱敏技术放在云端形成影像云，对于医院减轻了存储压力，方便医院使用。

同时医院的数据具有大量的价值，对科研、教学、诊断都有很大的帮助，使医疗逐渐走向精准化。上海市卫生局已经利用分布式存储、分布式计算进一步挖掘大数据在综合管理、辅助决策、数据挖掘、数据探索等重点领域的价值，并将同样的机制与民营医院进行互联互通、协同服务。马靖翔说，临床数据和科研的结合是医院最想看到的一件事，这对于未来医院的发展有着重大的促进作用。

医疗行业未来还有很多待解问题，医院信息化建设也有着很大的发展空间，如何借助新技术不断发现创新是医疗行业未来持续要做的一件事。