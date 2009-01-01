京东万象助力数据流通 采用区块链技术促行业健康发展

扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
ZD至顶网CIO与应用频道 01月12日 北京消息：自2015年国务院印发《促进大数据发展行动纲要》以来，信息技术与经济社会的交汇融合引发了数据迅猛增长，数据已成为国家基础性战略资源，大数据从抽象概念真正走入了消费者生活与企业经营中，随之而来数据流通逐渐受到社会各方高度关注。
11日，京东云旗下的综合性数据服务商城京东万象在京召开主题为“破界，数链未来”的2017中国数据流通峰会，发布一系列产品与服务包括京东万象EID、数据质量管理、数据图谱、数据集成和区块链应用，以科技助力数据流通与行业健康发展。
京东集团副总裁，京东云总裁何刚先生表示：数字化转型正在成为企业变革的新动力，云计算、大数据作为基础性战略资源，正成为拉动技术进步和产业发展的强大引擎。京东万象致力于通过技术能力帮助企业更好地获取数据和使用数据，解决数据从何而来，是否可信，如何转化为价值等问题，助力中国数据生态从根源上健康、有序、创新发展。
京东集团副总裁，京东云总裁何刚
打造数据智慧时代的发动机
京东万象此次发布的产品与服务包括京东万象EID、数据质量管理、数据图谱和数据集成，结合不久前应用的区块链技术，形成了一整套从版权、质量、安全、指导到集成的端到端数据流通解决方案。
1、京东万象EID运用
京东万象结合公安部EID技术，为数据交易双方提供可识别的认证服务，并将数据授权和流通各个环节记录到数据流通的区块链上，以证明数据流转的安全性和可信性，保证整个数据流通的安全可追溯。
图1：个人数据交易授权及隐私保护流程
2、数据质量管理
京东万象结合多年的实践，制定了数据质量标准供数据使用方参考，包括吞吐量和响应时间、并发能力、容错能力、负载能力等，帮助需求方在购买过程中获得更多有关数据的信息，以指导其选购行为。
3、数据图谱
从数据类别、名称、应用行业、应用场景等维度生成数据流通网络图谱，该图谱使行业与数据的关系、热度得以清晰呈现，指导数据需求方找到目标行业最需要关注的数据，并指导数据提供方拓展数据方向、有的放矢。
4、数据集成
开发人员在实现一个业务应用场景时，往往需要将多个数据服务进行集成，耗时耗力，不同的接口规范和数据格式给开发者的数据迁移带来很大挑战，需要不断调整接口、调用模块。京东万象数据集成服务为开发者降低开发混合应用复杂度，在平台上集成第三方应用接口，将多个数据服务在平台端完成集成，通过一次调用，即可实现业务场景。
基于区块链技术的数据交易溯源平台
京东万象是国内首个采用了区块链技术的大数据交易平台，京东万象总经理杜宇甫谈道，当前数据流通有三种形式分别为API、数据包和数据报告，在流通和使用过程中存在着数据源分散、质量良莠不齐和标准不一致的问题。同时由于数据信息透明度低、数据伪造篡改、数据交易存在非法倒卖等现象，造成数据开放、共享、交易和流通受到制约，这些问题都阻碍着大数据流通领域的发展。
京东万象总经理杜宇甫
京东万象基于研究指出，区块链技术可保证数据交易相关权益：
图2：基于区块链技术的数据交易溯源平台
区块链技术作为一种新型去中心化协议，能够安全透明地记录交易或其它数据，且记录不能被篡改。京东万象数据服务商城已经将区块链技术用于大数据的流通和交易，通过实现数据的溯源、确权，并无需第三方认证。通过采用区块链技术，京东万象平台把数据变成受保护的虚拟资产，每笔交易和数据都有确权证书。而未经许可的盗卖没有确权证书，或者证书与区块链确权不匹配，数据提供方就可要求法律保护。此举将通过树立正版数据，打击盗卖，重塑数据市场的流通规则，激发数据交易的积极性，促进流通的繁荣。
图3：数据资产在区块链中的发行与流通
携手促进产业进步与发展
2017中国数据流通峰会期间，中国数据共享公约组织宣布成立，该组织由积极投身于大数据产业的企业、大学、科研机构等单位组成，核心任务是探索行业组织模式创新，促进数据提供商、服务提供商、技术提供商、数据需求方以及研究机构在数据基础材料、技术研发、产品开发和数据服务、数据安全流通等领域进行深入合作，整合行业资源，塑造中国数据共享行业的联盟品牌，助推形成绿色低碳的新型大数据流通产业体系，推动经济发展从要素驱动向创新驱动转变，实现产业与行业应用共繁荣。中国数据共享公约组织由CAICT中国信息通信研究院担任理事长单位，京东云、中国电信和金蝶等14家企业出任副理事长单位。
图4：中国数据共享公约组织成立仪式
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅ZDNet技术邮件将是您的最佳途径之一。
自主空间（TEMPO平台）V2.0发布
【IT最大声12.24】PC将死？ IDC说不能够吧！
MIC1000 2017第二届中国制造千人会
AWS re:Invent 2016——ZD至顶网现场直击
【IT最大声】李书福：无人驾驶汽车5年内做不到量产