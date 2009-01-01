京东万象助力数据流通 采用区块链技术促行业健康发展

自2015年国务院印发《促进大数据发展行动纲要》以来，信息技术与经济社会的交汇融合引发了数据迅猛增长，数据已成为国家基础性战略资源，大数据从抽象概念真正走入了消费者生活与企业经营中，随之而来数据流通逐渐受到社会各方高度关注。

ZD至顶网CIO与应用频道 01月12日 北京消息：自2015年国务院印发《促进大数据发展行动纲要》以来，信息技术与经济社会的交汇融合引发了数据迅猛增长，数据已成为国家基础性战略资源，大数据从抽象概念真正走入了消费者生活与企业经营中，随之而来数据流通逐渐受到社会各方高度关注。

11日，京东云旗下的综合性数据服务商城京东万象在京召开主题为“破界，数链未来”的2017中国数据流通峰会，发布一系列产品与服务包括京东万象EID、数据质量管理、数据图谱、数据集成和区块链应用，以科技助力数据流通与行业健康发展。

京东集团副总裁，京东云总裁何刚先生表示：数字化转型正在成为企业变革的新动力，云计算、大数据作为基础性战略资源，正成为拉动技术进步和产业发展的强大引擎。京东万象致力于通过技术能力帮助企业更好地获取数据和使用数据，解决数据从何而来，是否可信，如何转化为价值等问题，助力中国数据生态从根源上健康、有序、创新发展。

京东集团副总裁，京东云总裁何刚

打造数据智慧时代的发动机

京东万象此次发布的产品与服务包括京东万象EID、数据质量管理、数据图谱和数据集成，结合不久前应用的区块链技术，形成了一整套从版权、质量、安全、指导到集成的端到端数据流通解决方案。

1、京东万象EID运用

京东万象结合公安部EID技术，为数据交易双方提供可识别的认证服务，并将数据授权和流通各个环节记录到数据流通的区块链上，以证明数据流转的安全性和可信性，保证整个数据流通的安全可追溯。

图1：个人数据交易授权及隐私保护流程

2、数据质量管理

京东万象结合多年的实践，制定了数据质量标准供数据使用方参考，包括吞吐量和响应时间、并发能力、容错能力、负载能力等，帮助需求方在购买过程中获得更多有关数据的信息，以指导其选购行为。

3、数据图谱

从数据类别、名称、应用行业、应用场景等维度生成数据流通网络图谱，该图谱使行业与数据的关系、热度得以清晰呈现，指导数据需求方找到目标行业最需要关注的数据，并指导数据提供方拓展数据方向、有的放矢。

4、数据集成

开发人员在实现一个业务应用场景时，往往需要将多个数据服务进行集成，耗时耗力，不同的接口规范和数据格式给开发者的数据迁移带来很大挑战，需要不断调整接口、调用模块。京东万象数据集成服务为开发者降低开发混合应用复杂度，在平台上集成第三方应用接口，将多个数据服务在平台端完成集成，通过一次调用，即可实现业务场景。

基于区块链技术的数据交易溯源平台

京东万象是国内首个采用了区块链技术的大数据交易平台，京东万象总经理杜宇甫谈道，当前数据流通有三种形式分别为API、数据包和数据报告，在流通和使用过程中存在着数据源分散、质量良莠不齐和标准不一致的问题。同时由于数据信息透明度低、数据伪造篡改、数据交易存在非法倒卖等现象，造成数据开放、共享、交易和流通受到制约，这些问题都阻碍着大数据流通领域的发展。

京东万象总经理杜宇甫

京东万象基于研究指出，区块链技术可保证数据交易相关权益：

区块链提供了可追溯路径，能有效破解数据确权难题。 区块链通过网络中多个参与计算的节点来共同参与数据的计算和记录，并且互相验证其信息的有效性，既可以进行信息防伪，又提供了可追溯路径。 把各个区块的交易信息串起来，就形成了完整的交易明细清单，每笔交易来龙去脉非常清晰、透明。 当用户对某个区块的“值”有疑问时，可方便地回溯历史交易记录进而判别该值是否正确，识别出该值是否已被篡改或记录有误。

图2：基于区块链技术的数据交易溯源平台

区块链技术作为一种新型去中心化协议，能够安全透明地记录交易或其它数据，且记录不能被篡改。京东万象数据服务商城已经将区块链技术用于大数据的流通和交易，通过实现数据的溯源、确权，并无需第三方认证。通过采用区块链技术，京东万象平台把数据变成受保护的虚拟资产，每笔交易和数据都有确权证书。而未经许可的盗卖没有确权证书，或者证书与区块链确权不匹配，数据提供方就可要求法律保护。此举将通过树立正版数据，打击盗卖，重塑数据市场的流通规则，激发数据交易的积极性，促进流通的繁荣。

图3：数据资产在区块链中的发行与流通

携手促进产业进步与发展

2017中国数据流通峰会期间，中国数据共享公约组织宣布成立，该组织由积极投身于大数据产业的企业、大学、科研机构等单位组成，核心任务是探索行业组织模式创新，促进数据提供商、服务提供商、技术提供商、数据需求方以及研究机构在数据基础材料、技术研发、产品开发和数据服务、数据安全流通等领域进行深入合作，整合行业资源，塑造中国数据共享行业的联盟品牌，助推形成绿色低碳的新型大数据流通产业体系，推动经济发展从要素驱动向创新驱动转变，实现产业与行业应用共繁荣。中国数据共享公约组织由CAICT中国信息通信研究院担任理事长单位，京东云、中国电信和金蝶等14家企业出任副理事长单位。

图4：中国数据共享公约组织成立仪式