卡西欧传统零售变革的全渠道新生

实体零售从兴盛到下行，再到重生，应连平作为其中的一员有着切身的体会，地处杭州这个电子商务高度发达的城市，一家充满科技感的卡西欧智慧型门店的开业，标志着卡西欧全渠道零售在中国的首次触地。

ZD至顶网CIO与应用频道 01月03日 人物访谈（文/王聪彬）：80年代，一部动画片牵动了一代人的神经，阿童木这个聪明、勇敢、正义，上天入地的小机器人形象深入人心。作为影响一代人的经典，《铁臂阿童木》能来到中国也非常有意思，并不是直接被引进，1980年卡西欧向中央电视台免费赠送了《铁臂阿童木》，其附带条件是捆绑播放卡西欧产品广告。

阿童木在太空中展示了卡西欧的手表和计算器等产品，这也是中央电视台播出的第一支外国广告。“卡西欧是一个非常有创意的品牌，”络克（杭州）贸易有限公司董事总经理应连平说，作为卡西欧中国50多家代理商中最大的一家，我们23年经营中主要运营的产品就是卡西欧。

实体零售从兴盛到下行，再到重生，应连平作为其中的一员有着切身的体会，地处杭州这个电子商务高度发达的城市，一家充满科技感的卡西欧智慧型门店的开业，标志着卡西欧全渠道零售在中国的首次触地。

络克（杭州）贸易有限公司董事总经理应连平

消费市场变化让零售遇到拐点

零售行业是一个传统的劳动密集型行业，电子商务的到来让实体零售面临了前所未有的危机。按照应连平的切身体会，2014年是一个收益曲线的转折点，在这之前营业额一直处于不断攀升，网点也达到峰值的150多家，之后市场发生了变化、消费者行为也发生了变化。

靠不断开业网点来提升营业额的时代已经一去不复返了，实体零售迎来了前所未有的压力和困惑。应连平也有过彷徨，他甚至一度安排好了员工的遣散政策考虑退休，但一次偶然接触互联网的机会让他又有了动力，之后每天想的都全是怎么让互联网和自己的业务做结合。

现在应连平每周都会忙于和互联网公司开会，他开玩笑说现在开会我永远是年纪最大的。其实卡西欧代理业务早就入驻天猫，但在运营上相对滞后，2015年下半年也正式发力电商，用了12个月从之前2万营业额做到298万。

这个速度让团队非常兴奋，但实体零售真的会消亡吗？对于有着几十年实体零售经验的他认为，实体和互联网是不可分割的，互联网是一个渠道、一个手段，要做的是怎样把整个营销过程打通。

而且商业的本质也是要给消费者更好的服务，更好的产品。业内有一个说法是未来零售行业有三分之一的门店关店，有三分之一门店新生。

这和零售行业很多人都在谈的新零售息息相关，马云今年在“五新一平”中也提出自己的理解，主要包括四方面，第一、线上线下趋于统一化、专业化；第二、大型零售体或将面临整合重组；第三、体验式消费、个性化服务融入消费者生活；第四、企业生产更智能、科技化。

零售需要的是思想观念的转变，以商品为中心到以顾客为中心。络克贸易在传统线下覆盖了二十多个城市，上百个网点形成了一张线下的网，现在线上电商也有一张网，通过线上线下两张网的结合实现全渠道零售，更好的了解客户，洞察客户的需求，更精准的营销。

全渠道零售的样板工程

基于全渠道零售的转变和新技术的应用，让应连平在今年8月有了做智慧型门店的想法，在同卡西欧品牌商和银泰CEO交流后一拍即合，很快不到3个月这个想法就变成了现实，赶在了今年“双十一”之前，11月6日卡西欧杭州银泰新门店正式开张。这也是天猫全球首家全渠道智慧型门店，其打通了线上线下供应链，为消费者营造出了新的购物体验场景。

这家门店应连平可是卯足了干劲，从选铺面、选导购所有的一切有关新店的事他全要亲自参与，同时我作为一个消费者也亲身体验了一下首家卡西欧智慧门店的服务。

首先在门店玻璃上设计了互动大屏，投影到玻璃上让顾客更直观的进行互动，通过体感做出相应手势，摄像头会进行拍照，通过扫描二维码，用户可以获得这张照片，并分享到微信进行传播，获取各种优惠。这中间实现了多屏互动、微信吸粉、品牌传播等多种体验。

互动大屏

微信分享

店内还有一个定制的触摸屏，上面滚动展示卡西欧的手表产品，互动屏可以感知人体位置，显示点我引导互动，点击看中的手表可以显示出其价格等商品信息，扫描二维码可以进入天猫页面打通线上线下。

电子触摸屏

不同的消费者进入，大屏显示的商品也都有所不同。英特尔、阿里的大数据分析技术会根据消费者的消费习惯和购物诉求，即时展示最适合的商品，促进业绩销售，提升效率。

同时进入店内顾客的行为信息都可以被获取进行分析，店内划分了不同的区域，通过摄像头捕捉影像统计出进店的流量，检测各货架顾客逗留时长，分析商品关注度。通过热力图可以展示各区域热度，为营销陈列提供依据。

用户行为数据分析

由于消费习惯不同，尤其是高价值产品，很多顾客不会当场产生购买，店内导购员也会引导顾客手机扫码将商品加到购物车。从销售数据看很多最终购买是来自线下引导，而且这些业绩也会算到这家门店。

门店开业两周以来，通过游戏引流已经超过一万人次。“之前的线下门店很难捕捉到用户的信息，运用英特尔云到端、物联网、传感器技术将线下门店进行改造，智慧型门店通过数字化大屏、互动游戏可以获得用户的ID（微信、天猫等），了解今天谁来过这家店，多少人来过，看了哪些商品，购买哪些产品甚至加购了哪些产品。”方案提供商无锡创思感知科技有限公司营销总监李刚说，现在对消费者购买的全流程都可以进行感知，实现数字化可追溯。

全渠道数据整合

整个智慧门店由游戏云、购物云、行为分析云三朵云构成，游戏云帮助门店吸粉，增加转化率；购物云打通线上线下实现全渠道融合落地；行为分析云收集消费者数据，为决策提供依据实现精准营销，集合三朵云帮助实体零售转型智慧型零售。未来迭代上运用视觉识别和集成芯片等技术还可以通过RFID实现单品的被感知。

“在卡西欧这间智慧型门店中，英特尔架构的标准化软硬件方案，帮助卡西欧实现了快速部署。英特尔硬件平台支持了数据的实时捕捉、存储和分析”，谈到未来的合作，李刚表示，“我们还将与英特尔深度合作，优化整体软硬件架构，通过制作‘标准化，拿到即用’的方案，帮助零售业用户快速部署，快速实现业务价值”。