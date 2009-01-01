书生云王东临：真正的超融合产品要像“机器猫” 开箱即用

现在书生云成功转型后，凭借多年来累积的企业级服务经验和打造用户体验的能力，希望将刚推出的超融合一体机产品更快推向市场。

ZD至顶网CIO与应用频道 12月26日 人物访谈（文/孙博）：“经过6年的发展，我们已经为技术找到了非常好的落地产品，可以突出我们的优势，现在到了我们大展宏图的时候了。”20年前书生集团从电子公文业务起家，后来经营过电子书网站， 6年前开始进入云存储领域，在存储技术取得突破后专注提供云基础架构。

书生集团的历史用创始人王东临的话说，是一个顺应IT变革趋势不断创新的过程。现在书生云成功转型后，凭借多年来累积的企业级服务经验和打造用户体验的能力，希望将刚推出的超融合一体机产品更快推向市场。

书生集团董事长 书生云CEO王东临

未来的IT基础架构是这样的

“国内云计算市场发展还不够快，最多是个毛毛雨的规模。”王东临说，未来所有的IT基础架构整体是要颠覆的，目前正处在变天的前夜。经历了20年行业起伏的王东临，对于IT未来的趋势有着自己的看法，他认为今后所有昂贵、封闭的企业级设备，将被由廉价硬件组成的分布式系统所代替。所谓的去“IOE”不仅仅是政治的需要，更是行业发展的趋势。

书生云对IT的行业预见

“将来烟囱式物理架构都要被淘汰，所有IT基础架构都将升级为云架构。”王东临打了个比方，当年满足于功能手机发短信和接打电话需求的所有人，在智能手机横扫全球的时刻早已纷纷倒戈。与之对应的是，云计算的发展也将让传统企业的IT架构重新洗牌，通过虚拟化和池化，“云”的出现解决了传统IT架构在固定资产投入大、成本高的痼疾，大幅提升了资源的利用效率。或早或晚向云架构升级，已然成为企业的必答问卷。

正如智能手机的主要市场份额是开源的安卓系统一样，在王东临看来，云平台的未来架构也将以开源系统为主，而当下最火的开源项目OpenStack将扩大领先优势，打造出一个具有强大竞争力的良性生态，成为全球大多数企业云建设的基石。为此，书生云瞄准行业变革的趋势，推出了自己的OpenStack超融合一体机。

机柜即数据中心

超融合的概念最早可以追溯到2014年，这种底层采用标准化x86硬件平台，上层采用软件定义的方式，将计算、存储、网络等资源集成在一起的架构，不仅缩短了部署时间、降低了运维难度，而且还大幅减少了此前企业在IT投入上的成本开支。因此，超融合自诞生就得以快速发展，成为了企业级市场新的热点，业界也在积极探讨超融合技术能否成为未来企业在IT基础设施部署上的主流趋势。

当前，中国的超融合市场虽处于起步阶段，但发展持续升温，不仅Nutanix等国际厂商争相进驻，本土众多的超融合解决方案也应运而生。但在王东临看来，当前市场上还没有一款真正意义上的超融合设备，即便是国际上领先的超融合产品，也仅仅是在物理节点上集成了存储和计算资源，而缺少网络部分的模式，只能算是半融合，就好像将宜家家居买回家还得重新组装一样，而真正的超融合应当像机器猫一样，从“兜”里掏出来就能用，将繁琐的安装部署过程极度简化。

书生云超融合一体机

基于这样的行业分析，书生云在全球寻求联合力量，向真正的超融合发起冲击。9月中旬，书生云正式推出超融合一体机，基于SUSE OpenStack Cloud企业版和定制化硬件配置。书生云一体机提出“机柜即是数据中心”的概念，整机交付零实施，开箱即用，免除传统云平台部署、实施、安装的众多门槛，励志让天下没有难建的云。据王东临介绍，产品发布后不到三个月的时间里，该产品的意向订单已超过1亿元人民币。刚刚投放市场就收到了很好的反应，王东临说这都归功于他们超融合一体机更具竞争性的优势。

书生云推出的 “租赁式私有云”服务，以按月支付服务费的方式租用超融合一体机，实现将传统私有云和公有云的优势相互结合。具体点说，通常我们认为公有云基于以租代买的模式，避免超额的成本负担，并且零运维也为企业省心省力。而私有云更是实现了高性能和安全可控等方面。书生云超融合一体机，通过“租赁式私有云”——与公有云相同的以租代买的模式，替代传统一次性的资金投入，只需按月支付最低一万多元服务费，在保障了安全和性能的同时，还兼顾了成本因素。

“比如，书生云超融合一体机的一个机柜相当于其他产品的多个机柜，今后即使是大企业也只需要一个机柜就全部搞定了。”王东临曾给用户算过一笔账，将腾出来机房面积的房租，甚至可以租用一台书生云的超融合一体机，相当于免费不花钱。“就像把过去的大型计算机变成了PC，不再仅限于专业人士，几乎每人个人都能以傻瓜的方式进行操作。”仅有半个机柜大小的书生云超融合一体机，解决了OpenStack架构下企业对于技术能力不高，不懂如何做服务的各种坑。

据透露，书生云超融合一体机售价在50-1000万左右，可以满足企业云平台建设入门级、标配及满配的不同需求，半个小时就可以完成部署过程。

着眼于超融合的大市场，王东临更是对自己一手缔造的产品信心十足。 “云平台的搭建成本高而且费时、费力，真正的超融合模式没有用户是不愿接受的。”他说书生云始终坚持国际化理念，书生云OpenStack超融合一体机从产品研发到落地，不惧任何竞争，也不会局限于中国市场，在2016年初步试水后，明年将开始继续产品迭代工作，一步一步将书生云的超融合一体机推向全球市场。