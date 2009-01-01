Vuforia让AR不仅仅是营销这么简单

Vuforia的使命就是要做一个增强现实开发技术的普及推手，当然普及的并不是增强现实的交付方式，而是能开发出各种AR应用的底层技术模块，这样更多的人可以更快、更简单的开发AR内容。

ZD至顶网CIO与应用频道 12月23日 北京消息（文/王聪彬）：“AR不同于VR呈现的虚拟世界，其是基于现实附加增强一些信息，所以AR的体验会随着应用场景和机会的变化而变化。”PTC公司Vuforia总裁兼总经理Jay Wright说，未来AR眼镜将更加颠覆体验，取代各种屏幕。

PTC公司Vuforia总裁兼总经理Jay Wright

Vuforia的使命就是要做一个增强现实开发技术的普及推手，当然普及的并不是增强现实的交付方式，而是能开发出各种AR应用的底层技术模块，这样更多的人可以更快、更简单的开发AR内容。

目前Vuforia的市场份额超过了75%，目前在全球有30万注册开发者，中国占12%，这一数字是去年的一倍，当然也是由于中国AR市场的火爆。

Jay Wright认为用了Vuforai就拥有了理解世界的能力，例如识别一个平面、一个物体、甚至字母，在理解这个物体之后可以用更有效的方式进行交互。

“唐”是比亚迪一款混合动力汽车，通过扫描比亚迪海报一辆比亚迪“唐”就会出现在你的移动终端上，用户可以通过虚拟按键实现加油和刹车，更改汽车颜色。甚至通过3D动画看到汽车内部构造，进行交互式的体验，用户所在的地点俨然变成了一个4S店。

如果你想在宜家买一个家具，那么你只要将产品目录册放置在想要购买家具的位置，使用宜家App扫描产品目录册，通过目录册的尺寸可以推算出实物的大小呈现出来，用户可以选择任何想要购买的家具显示在空地上进行互动，了解其大小、款式等是否合适，如果选定可以直接跳转到购物平台进行下单。

小熊尼奥是一款早教玩具，帮助孩子学习各种词汇。通过扫描学习卡片，智能终端上可以在卡片上显示该词的虚拟形象，像恐龙、大象等，让孩子更好的通过对应实物来学习词汇，通过点击虚拟形象还可以进行互动。

消费端的体验非常直观，比亚迪、宜家家居、小熊尼奥带来了不同的交互体验。当然Vuforai的用途不止于此，在工业领域企业可以带来持续的交互，帮助企业进行设备的运维，将一个复杂的过程用AR的模式简单的表现出来，形成一个易用的操作指南。

Vuforia是一个平台型的技术，横跨了不同的应用领域、应用场景、软件、硬件平台。支持安卓、iOS、Windows10等操作系统，以及各种智能终端设备，其深度的优化整合让用户不需要因为这些问题而苦恼。

Vuforia目前的结合点有三大类，游戏、ISV、设备制造商。由于服务内容的不同，在三方面的合作形式上也有所不同，Jay Wright表示，第一、软件平台技术提供商主要体现在前两者，提供SDK能力并提供技术支持；第二、如果一些新的场景和功能目前SDK不支持，将通过合作模式提供；第三、硬件上同配件厂商和OEM进行合作，以便更好的适配提供更优的体验。

同时Vuforia采用复合型商业模式，既有销售分成模式，也有授权费模式，这需要通过不同的应用场景来区分。例如营销工具在大多数情况下可以一次性购买授权，因为应用场景的不同，用户可以根据内容自行判断，自助的完成授权操作。