企业突破式增长 GrowingIO 3.0五大数据采集功能升级

12月17日，由国内领先的数据分析公司 GrowingIO 主办的 「2016 数据驱动增长大会」在北京召开。增长黑客是外国传入的一个概念，简单来说就是如何用数据来做营销。在会上GrowingIO发布了3.0产品，其在数据采集上实现了5大提升。

ZD至顶网CIO与应用频道 12月21日 北京消息：12月17日，由国内领先的数据分析公司 GrowingIO 主办的 「2016 数据驱动增长大会」在北京召开。增长黑客是外国传入的一个概念，简单来说就是如何用数据来做营销。

此次增长黑客之父 Sean Ellis也来助阵，他认为增长黑客的方式可以为企业带来爆炸式的增长，当然前提是你要有一个产品与市场匹配，创造价值同时优化传递价值的过程，最后就是这样扩大增长规模。

增长团队、增长过程、更多的测试三方面是黑客之父 Sean Ellis给企业的增长建议，GrowingIO就是帮助企业做这件事，在会上GrowingIO发布了3.0产品，其在数据采集上实现了5大提升。

增长黑客之父 Sean Ellis

GrowingIO 3.0五个重要功能升级

GrowingIO 3.0基于无埋点进一步强化了五个方面的数据采集能力，成为国内首款支持全平台数据采集、采集方式最完备的数据分析产品。

一、通过微信公众号与H5相结合，在微信H5页面中实现自动无埋点数据收集。

二、支持微信小程序无埋点数据采集，通过可视化方式帮助客户分析微信小程序的用户转化、留存和获取等各种指标。

三、结合深度链接技术，帮助企业运营和营销人员全面追踪用户安装APP的渠道来源，更精细地衡量获客渠道。

四、在无埋点基础上，强化服务器端人工数据埋点支持，将企业客户端和服务端数据无缝打通。

五、支持 React Native 开发框架和混合型App 开发框架。

前端遵循三大核心优化原则

1.更简单。弱化工具栏，减少需要用户操作的行为；支持不同业务角色人员关注自定义指标看板。

2.更智能。在数据呈现基础上，提供更直观的决策支持工具，帮助用户直接找到用户流失和激增的原因，比如智能路径、魔法数字等功能。

3.商业场景化。将数据分析与产品、市场、运营等业务环节更好地结合，自动帮用户生成快捷增长模型，提供可执行的增长解决方案。

GrowingIO 创始人张溪梦表示，“ GrowingIO 对自己的定位从来就不只是一家做数据分析工具的公司。中国企业真正需要的也不仅仅是数据分析工具，而是需要能够立刻看到商业结果的增长解决方案。所以构建一个更加场景化和商业结果导向的产品，比打造一个有无数功能堆积的数据工具更有意义。而 GrowingIO 的核心团队成员都在数据分析领域沉淀多年，整套方法论和产品体系非常成熟。我们将自身出色的分析能力融入产品，这才是 GrowingIO 所具备的真正优势。”

一年半，5000+企业实现突破式增长

从GrowingIO 成立2015年5月，到现在一年半的时间有5000多家企业在用GrowingIO进行数据化运营的增长。之前企业自身是很难实现的，因为在流量红利、人口红利、投资红利同时下降的现在，企业仍然需要持续的增长。

GrowingIO是通过无埋点精细化数据分析，帮助互联网公司实现更高效的增长。张溪梦强调：“ 传统数据采集流程漫长、耗时耗力。无埋点数据采集的方式，能够帮助企业快速获取全量实时用户行为数据，解决数据追踪、数据分析难题，用更精细化的运营方式提高用户注册率，降低运营成本。我们最开心的就是看到客户的业务真正实现增长。”

GrowingIO 创始人张溪梦

本次更新也更突出场景化，张溪梦不想做工具，必须把商业运营和企业增长变成场景，让用户简单节能的时限。

注册转化率提高了4倍、运营成本降低20倍，每天都有很多客户的成功案例。点融网 CTO 孔令欣表示：“GrowingIO 无埋点技术帮助我们团队缩减了在数据采集和可视化工作中2/3的时间，大幅度提高了数据分析团队的效率。”

链家上海研究院院长陈泽帅介绍：“在使用不到一周， GrowingIO 的转化路径分析功能就帮助我们找到一个能够迅速提升转化率的产品增长点。我们发现在全站二手房详情页上使用过地图找房功能的用户，详情页转化率比平均转化率高出60%以上。但当时地图找房功能的整体用户使用率只有7.35%。于是在改版中我们优化了地图找房功能的入口位置，让地图找房功能的用户使用率增加了31%，最终实现了全站二手房详情页转化率 9.8% 的增长。”