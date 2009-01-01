掘金全球最大商务差旅市场 SAP旗下Concur联合中数通进军中国

Concur，作为 SAP旗下全球差旅与费用管理解决方案供应商，12月1日宣布与中国电信旗下中国通信服务股份有限公司合作，并与SAP、中国通服双方的合资企业中数通信息有限公司达成战略合作协议，联合开展Concur产品在中国地区的落地及运营。

ZD至顶网CIO与应用频道 12月02日 北京消息：世界上出差最多的是哪个国家？反正给我的第一感觉一定是美国，因为那里是全球经济最发达的地方，企业众多，商务活动一定少不了。不过，在昨天的一场发布会上，却颠覆了记者此前的直观印象。在未来的一年中，中国商旅市场将占到全球商旅花费的25%，预计将达到2.4万亿人民币支出，赶超美国的2万亿人民币规模。今天，中国已经成为全球最大的商务差旅市场。

根据GBTA调研显示，其实早在2015年，中国商务差旅市场规模达到了2912亿美元，同比增幅11.4%，并超过美国的2898亿美元，跃居全球首位。与此同时，随着全球一体化进程的推进，以及中国“一带一路”等战略规划的实施，许多中国企业开始进军海外市场，积极布局全球业务，这也使得中国企业在海外的商务差旅需求随之激增。

这样巨大的市场潜力自然而然地成功吸引到了，在全球市场发展了超过二十年Concur的注意，决心掘金中国差旅市场。作为SAP旗下全球差旅与费用管理解决方案供应商，Concur在12月1日宣布与中国电信旗下中国通信服务股份有限公司合作，并与SAP、中国通服双方的合资企业中数通信息有限公司达成战略合作协议，联合开展Concur产品在中国地区的落地及运营。

“通过双方此次合作，中数通将为Concur云产品保驾护航，将全球化的卓越应用和本地化的一流服务体验传递至更多的中国企业。”中数通信息有限公司总经理陈晓民表示。此次合作标志着Concur中国发展计划正式开启，后续Concur还将从本土化、全球化、数字化三个方面为用户带来高效、透明的差旅与费用管理整体解决方案。

从左至右依次为：中数通信息有限公司总经理陈晓民、中国通信服务股份有限公司副总经理梁世平、Concur全球总裁Mike Eberhard，Concur大中华区董事总经理侯文泰

本土化： 不同地区、不同企业对于差旅和费用管理服务的需求不同。对于国内市场来说，结合中国的财务管理政策，Concur将帮助客户满足中国增值税改革、合规性等多方面的政策要求。同时，结合中国用户出行特点，Concur已经与携程、滴滴出行等众多创新性的企业进行合作，提供专为中国商旅市场定制的一体化差旅和费用管理解决方案。

全球化：“Concur在全球差旅和费用管理领域拥有超过20年的实践经验，能够为中国企业提供高价值的跨行业费用管理服务，使其在全球化过程中符合各国财务合规性的要求，帮助他们有效管理差旅费用，优化成本，从而实现投资回报最大化。” Concur全球总裁Mike Eberhard介绍，为帮助中国企业更便捷地管理海外报销费用， Concur将通过与全球其他国家业务伙伴的合作，一起帮助中国企业实现员工在海外差旅花费的退税，从而为企业有效节省成本。

数字化转型：Concur费用管理平台基于电子化的数据，可生成完整、多维度的财务报告，方便企业财务团队随时随地查询；同时，这些报告将差旅报销数据、差旅预批准信息、预定信息、企业资源规划 (ERP) 和信用卡信息集成到一个统一的系统，生成独立、全面、清晰的视图，使企业财务团队对员工的开支状况一目了然，进而开展相应的管理措施。未来，Concur还将云计算、大数据、移动等更多的创新科技融入企业的财务系统中，更快实现财务管理的全面数字化。

Concur公司全球总裁Mike Eberhard发表主题演讲

“中国代表着一个巨大的市场机遇，我们在这里已经为众多跨国企业的中国分支提供了差旅和费用管理服务。我们很期待未来能够在中国继续扩大业务，将Concur的优质服务传递给更多的中国企业。与中数通信息有限公司的合作，让我们能在云端为中国企业提供更加优质的服务，从而全面拓展中国市场。以此为开端，Concur将在本土化、全球化和数字化三个方面持续投入，与合作伙伴一起，为更多中国企业在本地和全球发展提供支持。”Mike说道。