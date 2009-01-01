ZDNetCIO与应用频道除了智能制造，制造企业还应该关注些什么？

除了智能制造，制造企业还应该关注些什么？

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

12月8日，第二届中国制造千人会将在上海举行。作为制造行业风向标的“中国制造千人会”，本年度的会议主题为 “新技术·新工业·新商业”。我们希望通过这样一场行业盛会，向业界传递制造业可借力的最新技术手段，有启发性的商业思维……

邹大斌 来源：ZD至顶网CIO与应用频道 【原创】 2016年12月1日

关键字：中国制造千人会 制造业 智能制造 新工业

中国制造，没有智能制造，是不行的！但是，只有智能制造，是远远不够的！

实现智能制造，资金如何解决？人才如何培养？工业效率如何提升？

上了智能制造，就能保证你的企业不out吗？去哪里引进新技术？怎样把新技术快速落地？

还有，你注意到身边的自贸区了吗？怎样享受自贸区带来的便利？

更重要的是，怎么做出令客户满意的产品？怎么找到喜欢你产品的客户？

12月8日，第二届中国制造千人会上，他们会回答你的一切问题。

 

12月8日，第二届中国制造千人会将在上海举行。作为制造行业风向标的“中国制造千人会”，本年度的会议主题为 “新技术·新工业·新商业”。我们希望通过这样一场行业盛会，向业界传递制造业可借力的最新技术手段，有启发性的商业思维，帮助中国制造业拓展基于互联网的传播能力，提升产品设计能力，最终实现制造业的创新与升级。 

》》》报名请点击此链接

会议日程（拟）

日程

主题

发言方

上午

09:15-09:30

大会致辞

上海自贸区管委会副主任李兆杰

中国经济体制改革研究会产业改革与企业发展委员会会长 廖明

上海外高桥集团股份有限公司副总经理、上海外高桥保税区联合发展有限公司总经理 李伟

09:30-10:10

当前经济环境下，中国制造企业的方向选择

原国家体改委副主任、著名经济学家 高尚全

10:10-10:40

工业4.0驱动下的制造业数字化转型

SAP大中华区副总裁、《制造业数字化转型》作者 彭俊松

10:40-11:10

人工智能与工业创新

微软大中华地区首席技术官 徐明强

11:10-11:40

从国际化视角看中国制造竞争力

上海外联发商务咨询有限公司副总经理 刘旭

11:40-12:20

圆桌对话：人才培养，中国制造业转型的内在源动力

主持人：中产委中国智能制造联盟执行会长、工业4.0协会会长  汪清跃

东南大学智能网络与测控系统研究所所长、教授、博士生导师 陈俊杰

苏州大学机电学院副院长、教授 尤凤翔

上海商学院物联网工程系主任 司文

曼彻斯特大学大学中国区总裁、中国中心主任

傅潇霄

青岛科技大学中德经济工程研究所所长 李庆党
 

下午

13:30-13:55

面向互联网打造高口碑产品

“三个爸爸”空气净化器联合创始人 戴赛鹰

13:55-14:20

智能制造的人机料法环

百度物联网拓展总监

袁闻骞

14:20-14:45

智能制造驱动制造业新一轮变革

江苏徐工信息技术股份有限公司总经理 张启亮

14:45-15:10

认知技术引领智能制造新未来

IBM全球智能制造总监 

邓钦

15:10-15:35

以大数据洞察中国新一代消费者

京东商城研发部产品总监

何方

15:35-16:00

社交时代，如何让你的产品更性感

LKK洛可可集团

首席设计官 连振

16:00-16:25

互联网驱动新造车运动

阿里巴巴YunOS互联网汽车首席产品经理 范皓宇

16:25-16:50

人工智能+  未来已来

科大讯飞市场部副总经理林波

16:50-17:30

中国制造业如何突破式发展

主持人：至顶网总经理兼总编 高飞

中德工业4.0研究院

卢文军

万国数据创始人、董事长兼首席执行官 黄伟
 
文章评论
  登录 (没有帐户？快速注册)
使用第三方帐号登录:
邮件订阅

如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅ZDNet技术邮件将是您的最佳途径之一。

重磅专题

    业界热点:

    北京第二十六维信息技术有限公司（ZD至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号