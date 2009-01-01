白山云科技：首创“乐高式松耦合”架构 提供像拼积木一样的云分发服务

相较行内的老牌厂商，白山云科技（以下简称白山）尚处创业阶段。这家成立于2015年4月的国内首家云链服务提供商，以云分发为切入点，为企业客户提供高效数据内容应用与交换的定制化服务。

ZD至顶网CIO与应用频道 12月01日 人物访谈（文/孙博）：国内这两年云计算的发展，让很多人看准了其中各个垂直领域的创业方向。相较行内的老牌厂商，白山云科技（以下简称白山）尚处创业阶段。这家成立于2015年4月的国内首家云链服务提供商，以云分发为切入点，为企业客户提供高效数据内容应用与交换的定制化服务。截止到目前，白山已完成B轮融资，已签约包括今日头条、美团、秒拍、搜狐、汽车之家、暴风集团等两百多家大中型互联网企业客户。

所谓“云链”（CCX），是白山率先在中国市场引入的服务，其核心是建立数据与数据的连接，为数据的产生、传输、消费和归档提供完整的生命周期服务。云链包括云分发、云存储、云聚合，针对企业数据内容的高速分发、在线存储、流动与整合需求，建立网络服务系统。“云分发是起点，云存储是基础，云聚合是创新变革的对象。”采访中白山联合创始人兼产品副总裁王康这样评价道。

白山联合创始人兼产品副总裁王康

上文提到，起初白山是以云分发切入市场的。在国内这样一个直播“满天下”的年代，为云分发行业带来了可观的增长红利。王康说，国内云分发市场正处于一个异常活跃但面临重新洗牌的阶段。大型公有云企业推出云分发服务的同时，新兴的专业云分发公司也在不断涌现。所以，随着客户需求的不断提高以及行业竞争的日趋激烈，白山为客户提供更透明和更加定制化的服务。

的确，短视频和直播的发展，也带火了云分发这样一个云计算中的垂直领域。如何满足网站的需求，带给终端用户最优质的视频观感，成为了云分发服务商们竞争的焦点。

作为白山的起点，其创新型云分发平台，基于“乐高式松耦合”架构，为用户提供全透明、定制化服务。

说到松耦合，这个概念并不陌生。当前，随着业务的升级，企业越来越需要灵活地处理业务流程的更改，以及与合作伙伴的交互方式，而松耦合架构能够实现灵活的升级或者变更其中一个模块，而不会对其他的模块造成影响。

“以生活中的场景为例，孩子用的桌椅需要随着身高的变化逐渐调节，但是直接更换就会造成浪费，如果桌子是松耦合的结构，就可以随着孩子的身高逐渐更换不同高度的桌腿，不同大小的桌面。”王康说，白山的“乐高式松耦合”架构不仅能够做到任意调整，同时还可以根据用户需求，实现像乐高积木一样的定制化服务方案。

在采访进行中，王康曾给记者讲了他们项目中的一个小故事。曾经他们接到了一个十分紧急的项目，在最初预计需要14天内才能完成。但经过考量，在所剩时间不多的情况下，白山团队也并没有立即执行，却思考着另一种方案的可行性，而最终在转换了思路以后，时间竟然缩短到了原来的三分之一。“这个事情教会我们‘慢就是快’，该慢的地方要慢，这样才能让产品设计得更合理，方案更完整，创意更出色。”王康说道。

以下为王康主要观点：

问：针对云分发市场，企业用户的主要需求有哪些？

王康：1.加速。视频、直播等流量井喷，终端用户需求在升级，比如人人都希望可以随时随地有更好的视频观赏体验，这使企业对加速的要求比以往更高。

2.稳定。企业客户对用户的争夺异常激烈，更好的稳定性意味着更多的用户吸引和留存，这使得稳定性成为云分发服务商之间较量的焦点。

3.支撑流量波动。客户更期待云分发服务商能够更好地应对流量的波动，使客户能以更小的成本，更好的效果，应对大幅波动的流量，例如双十一等活动，或者不可预期的突发事件。这对云分发企业的技术积累和服务的应变力提出了更大的挑战。

以上这些，都需要云分发的技术更加精进，服务更为定制化，这也是白山一直在做的。

问：作为一家成立不久的初创企业，白山在该领域的差异化优势都有哪些？

王康：1.白山的团队在云分发行业拥有多年经验，对这个行业具有很深的理解。

2.白山在西雅图成立子公司，不断吸收国际人才，为我们的技术研发持续提供新的想法与创新技术。

3.白山的平台采用“乐高式松耦合”架构，可以提升研发效率，快速拥抱市场变化。

4.创新技术，极大提升了用户体验。比如将全网刷新速度由5分钟提升至0.7秒。

5.白山提出的“云链”，覆盖数据的全生命周期。云链搭建了云之间的桥梁，做的是数据连接的平台，所以能让数据流动起来，从而实现数据应有的价值。

问：请您简单介绍下松耦合这个概念。相较紧耦合，松耦合架构有什么优势？

王康：每个客户的需求不同，我们将功能做成标准化的组件，像乐高积木一样插入到平台中，快速定制化地实现需求。例如，白山的云分发产品CDN-X采用了“乐高式松耦合”架构，与传统CDN相比，CDN-X离业务更近。作为中心的管理平台不负责业务，只负责各个软件的版本、配置、组件间逻辑关系、消息队列等模块的管理。

松耦合的主要优势主要包括：

1、快捷引入新特性。例如我们使用P2P消息管理机制结合收敛算法，将全网刷新速度由5分钟提升至0.7秒，我们对系统没有进行大范围改变，只是替换了其中的消息机制，利用当前基础的通讯机制和基础数据，过去所做的优化与UI仍可以继续使用。引用这些新特性时十分轻量级，对其他组件几乎没有影响。

2、开发量大幅减少。当有新需求需要时，我们只需要研发核心功能，其他监控、计费等可以调用原来的模块。只需要编写非常轻量级的落地代码，单个模块落地之后加入其他模块，就可以服务运营。

3、运维自动化提高。在问题定位时，如果人工跟踪一般是“是与否选择”的串行计算，而在事件管理系统中，则进行并行计算，即：调用监控系统，判断节点是否正常；调用第三方数据进行及时测试，判断节点当前服务是否正常；调用客户App数据验证服务质量；使用ELK系统分析日志，精准、快速的定位问题，分析时间由10分钟大幅度缩减为3分钟。

问：从去年成立到现在，白山遇到最具挑战的问题有哪些？

王康：

·在早期获得客户的信任。例如，去年的9·3大阅兵直播：我们原本是备选，但是因为正选厂家出现问题，我们“替补上场破门得分”，承担了相当大的流量。因为我们当时刚成立不久，而直播大阅兵对技术和服务能力的要求很高。如果我们出现了差池，客户就会受到极大的影响。客户把最后的希望寄托在白山身上，最终白山以高质量的服务完成了直播任务。

·技术研发过程中的挑战。云分发包含的内容很多，有非常多的功能模块，也有很多细节需要做到最好才能让性能出色。但是我们又需要很快地开发完成出来。很多东西，需要在很短的时间做完，还要保证质量，所以我们初期采用了全员混岗制，大部分都可以既开发后台，又开发前端，还可以写一些底层的内核驱动或者模块。然后我们像潮汐一样，组织一波波精兵强将，分别完成一个个模块，完成后，重新打散，继续组织后，再完成新的模块。这个方式，让每个人都能贡献自己最大的价值，不断地集中精力啃掉一个个模块，最终，很快地完成云分发平台常用功能模块开发，以及几个革命性的功能模块。满足了客户期待在短时间内交付高质量高可用平台的需求。

·招入更优秀的人才。从创立之初，白山就保持着“招人的洁癖”，并坚持着“以情聚，以利守”的原则。公司管理团队很大的压力来自于如何引入更优秀的人才。为此，公司花费了巨大的成本网罗高手，以使团队建设能跟得上公司发展的节奏。一方面，白山严格遵守招人的“高标准”，比如在白山厦门分公司所属的产业园，若能通过白山面试，往往会成为员工实力的有力背书；另一方面，白山最大程度地把发展的成果，分享给每一位成员。目前，在云分发、云存储和云聚合三条业务线上，白山建立起了业内顶尖的团队。

问：在您看来，未来国内的云分发市场该如何发展？

王康：公有云将占领中小客户市场，尤其是小客户市场。因为公有云其标准化的服务特点，仅仅适应大部分用户的需求。而大中型客户，仍然会选择使用专业的云分发服务商，因为有更多性能和定制化服务的需求。未来云分发市场，会慢慢地拆分为大中型客户和中小型客户。

整个市场，应该还能保持很长时间的黄金期，因为现在还有很多带宽提速的红利没有用完。以前，有网民数量激增的红利，造就了2009年-2013年的繁华。而这几年，网民数量的增长已经比较稳定，但是各地带宽都在大面积提速，这个红利至今还未完全释放。但正如上所述，在红利期中，专注技术和定制化服务的公司会有更大的机会。

问：未来一年中，白山将如何快速拓展市场？计划扩展哪些领域的业务？

王康：一方面，白山将继续以技术研发为驱动，不断提高云分发、云存储服务的质量，让客户有更好的体验；另一方面，以分发和存储为基础，白山将推出云聚合产品，构建更加完整的云链产品体系。