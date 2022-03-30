2022管理者必看的预算管理十大趋势

预算管理是统领企业战略落地的重要手段，预算的数字化管理是提升企业整体数字化转型的重要起点和突破口。

不确定性是企业运营的潜在风险，数字化转型是企业寻找应对不确定环境的必然选择和高质量发展的必经之路。预算管理作为企业经营管理的重要抓手，是从管理会计的视角来审视业务的效益和价值，从而多层次、多维度地量化企业经营成果和效益。为了应对企业环境的不确定性以及大幅度提升企业发展能力，预算管理必然需要进行相应的数字化转型和数字化创新。

预算管理是统领企业战略落地的重要手段，预算的数字化管理是提升企业整体数字化转型的重要起点和突破口。在数字化转型背景下，2022年预算管理的演进方向呈现新的发展趋势：

趋势一 预算定位从“管控型”向“赋能型”转变

预算管理的价值与职能随着时代的发展加速演变。传统的预算管理是基于两个假设前提条件，一是企业所处的经营环境和外部市场条件相对可预测，二是企业内部的组织架构和岗位分工相对稳定。在这样的条件下，传统预算管理的作用主要体现在战略落地和资源配置两个方面。

在数字化时代，传统的商业模式不断的受到新的冲击，业务是在不断试错和及时决策的过程中推进，年末的组织架构和年初相比相差会很大，造成的直接影响就是预算管理不能像原来稳扎稳打，因此精确化管理越来越向赋能化发展。

在数字化时代，对预算管理的理解要跳出传统的认知，应当从数据、模型、算力、算法等方面构建、优化和完善“赋能型”预算管理体系和预算解决方案，赋能各级管理者对企业经营的不确定性进行管理，实时调整企业经营行为，更好的实现企业经营目标。

趋势二 数据驱动成为预算管理的新主线

数据是预算管理的血液。在数字化时代，企业的数据生态发生了极大变化，企业拥有的数据不仅仅是财务数据和部分业务数据，企业可以获得海量数据（包括内部数据和外部数据）。这些海量数据给企业提供了无限的可能。利用这些数据，通过“数据驱动”的方式可以使预算管理触角深入到企业经营的全过程，围绕数据进行深度的价值挖掘。

区别于“以数据为中心进行决策”，数据驱动强调的不是用数据被动支撑决策，而是机器基于数据和模型主动帮助或替代人作出决策。在应用实践中，数据驱动通过数据搜集、数据治理、数据建模、自动决策、指挥执行、反馈改进形成自动发展的闭环。其中，数据搜集环节是数据驱动的起点，是创造数据、重构系统和建立连接的过程；数据治理环节是数据标准化、数据资产化的过程，数据建模环节是通过建模将数据转化为结构化的知识的过程；自动决策是自动化、智能化地开展数据洞察，推动业务和管理决策的过程；指挥执行是用决策的结果直接驱动行为的过程，包括下达任务指令、监控执行过程、分析执行结果、评价执行效果等一系列活动，确保数据驱动价值的实现；反馈改进是系统结合决策和执行中的反馈情况，通过深度学习算法去自动修正和完善，最终形成一个动态的、自主发展的闭环。

通过数据驱动，企业经营更关注与业务经营相关性更高的目标，将预算管理和业务活动进行充分融合，形成业财融合的双向数据互动模式，使预算管理能够真正驱动企业发展。

趋势三 以数据中台为底座重塑预算管理体系

数据中台是一套全新的数据体系，是对企业数据能力的赋能，它更加强调数据的全域、标准、智能、安全、可复用。在管理会计思想指导下，通过对数据存储、数据加工、数据标准、数据治理、数据共享、数据模型、数据应用等涉及数据全生命周期的建设，全面升级企业的数据管理能力，把数据变成知识和洞见，更好挖掘和发挥数据的无限价值。

在预算管理过程中，以“数据中台”为底座，协同发挥各个“预算模块”的不同作用，使基于“目标管理”的年度预算、基于“运营指导”的滚动预算、基于“专项资金或重点任务”的项目预算、基于“业管一体”的场景化预算、基于“过程管控”的预算控制和基于“执行情况”的预实分析融为一体，相互促进，重塑预算管理体系，形成一个完整“预算数据集”赋能业务、支持决策，引领企业数字化能力建设全面升级，从而达到“承接战略、资源配置、信息沟通、行为引导、过程监控、夯实基础、树立标杆、挖潜增效、促进管理”的目标，使预算管理真正成为企业经营管理的抓手。

趋势四 预算管理从“静态目标管理”向“动态运营指导”延伸

随着经济环境的日渐复杂和竞争日趋激烈，企业的战略能见度正变得越来 越低，受制于市场等环境的不确定因素，企业预算越来越难做得具体、细致和准确，大多数企业的预算管理还停留在“重静态、轻动态”阶段。

在年度预算的基础上引入滚动预算，来应对企业经营管理所面对的不确定因素，使企业预算更贴合实际，真正发挥预算指导经营运作的效果，将成为企业的一种普遍选择。随着预算管理的“动态运营指导”功能日益受到重视，滚动预算的频次、精准度要求将不断提升。预算管理也将逐渐从公司级向部门级、项目级转变，从关注“全局、长周期、静态目标”向“特定业务、短周期、动态调整”转变。

尽管基于“动态运营指导”滚动预算存在着很多优点，但是滚动预算在企业中的应用目前并不广泛，应用效果也并不理想，首先是因为管理层对滚动预算的重要性和必要性认识不够，业务部门参与的积极性不高、配合度不够；其次是企业滚动预算模型“很重”，需要投入大量人力物力但效果不佳，在很大程度上限制了企业预算管理应用的深度和广度。

趋势五 年度预算和滚动预算模型向轻量化转变

预算管理作为管理会计的重要工具，在几乎所有大中型企业都进行了实践，具备良好的应用基础，但整体预算管理水平偏低。许多企业没有厘清各个“预算模块”应有功能和作用，过分强调全面预算管理“全员、全业务、全过程”特性，片面的追求预算数据能够通过智能化和自动化方式生成，将预算模型带入了“模拟会计核算”的误区，让预算管理负重前行，使预算管理的效率和效果大打折扣。

因此，企业需要厘清不同“预算模块”应用功能和重新审视现有预算模型是否科学合理，遵循“轻量化”的原则优化预算模型（特别是年度预算和滚动预算模型），让全面预算“拨冗”减负前行，提升预算管理工作的效率和效果，确保预算管理能够有效落地。

趋势六 场景化预算赋能业务发展

在传统的预算管理模式下，企业一般每年开展一次年度预算的编制和调整，从预算编制申报到预算批复下达耗时约4个月的时间。这种以不变应万变的预算管理模式，难以适应企业经营决策的动态复杂性。

企业为了应对市场环境急剧变化，业务决策周期日益缩短，预算管理“业务化”变得越来越重要，客观上需要预算管理与业务经营的融合更紧密。新技术的发展给预算管理带来了更强大的数据基础、更实时的运算速度和更灵活的展现方式，推动预算管理由目标管理向业务运作转变、由全面化向场景化转变。

以全面预算管理为引领、以业务精细化管理为基础、以大数据为助力、以数据中台为底座，对项目投资管理、资金计划和风险管理、研发投资管理、全周期项目成本管理、营销费用管理、多维盈利分析等业务场景进行深化应用，不断探索和推进“业管融合”的场景化预算，可以使预算和业务连接更紧密并赋能业务发展，更好地践行“算为管用”的管理理念，从而提升企业预算管理数字化建设水平。

趋势七 智能化预测使预算更贴合实际

预测是预算的基础，预测的准确与否直接影响预算最终的实施效果。数据、模型、算法是预测非常重要的三个要素，直接影响到预测的科学性、准确性。内存多维数据库、敏捷BI、大数据等新技术赋予了企业获取海量数据的能力、敏捷的建模能力、强大的计算能力和智能的算法，企业可以从物联网、云平台、移动互联网等多种渠道获取海量数据，基于敏捷的建模能力和强大的计算引擎可以构建智能化的业务预测体系，经由分布式计算、内存计算等加速数据变现，助力企业科学、合理的制定业务计划的和业务策略，使预算更贴合实际。

同时，通过将算法与AI等新技术深入应用到企业最基础的细分业务环节中全面提升“场景化”预测的科学性、准确性。基于“智能化”预测结果优化企业运营策略，可以促进企业降本增效，对异常状况及时采取预防和改善措施，提升企业“智算未来”的能力。

随着对预测模型科学性的需求与日俱增和预测数据精准度的要求不断提升，“智能化”预测已成为大势所趋。企业迫切期望拥有一个能够敏捷构建场景化预测模型的工具库，以满足其依托场景化预测模型工具库应对高频“智能化”预测需求。

趋势八 数智运营成为预算管理的新高地

随着企业可以获得大量的数据，包括财务数据、业务数据、内部数据、外部数据等，数据作为企业重要资产，如何把数据变成知识、洞见，并赋能场景、一线部门及业务部门，如何分析和利用这些数据助力企业业务发展，却成为困扰企业的重大难题。

越来越多的企业通过对云计算、 内存数据库、人工智能等新技术的应用，大幅提升了数据计算和数据分析能力，实现了数据分析的智能化、敏捷化、业务化和实时化，从而针对性解决企业管理存在的缺乏互通机制、自动化程度不足和辅助决策能力有限等问题。在整体预算分析之外，场景化分析日益受到企业的关注和青睐。场景化分析是针对企业业务经营的具体场景开展数据分析，并将分析结果反馈于对特定场景业务的运营和决策之中。

在数据分析能力大幅提升和场景化分析应用日益广泛的基础上，企业管理开始呈现新的“数智运营”发展趋势。随着企业收集和掌握的数据越来越多，借助人工智能、数据中台、知识图谱等数据智能方式，深度挖掘数据价值，理清数据背后的商业逻辑，AI算法重塑人与数据的关系，为企业管理者打开洞察视野，在众多选项中找到最适合当时当情、最适合自身业务的选项，不断提高预算管理中的决策质量和数智运营能力，促进业绩增长。

趋势九 预算控制从“零散型”向“集约型”转变

在企业的预算控制实践中，整体应用和管理水平偏低，不同企业在预算控制的应用广度、深度上差异较大，存在很大的可以改善的空间和需求。在预算控制与授权审批制度没有分离、预算控制分散在不同的业务系统（例如，差旅系统、OA系统、采购系统等）、预算控制模型不能灵活定义的情况下，预算控制效率和效果无法保障预算有效执行，甚至成为预算实践中的一个瓶颈问题。

通过构建统一的预算控制中心，实现事前审批与预警机制，加强事中实时监控，完善事后分析评价，形成全方位的预算控制体系，可以提升预算控制的“归口管理”能力和效果，促使预算控制从“零散型”向“集约型”转变。统一的预算控制中心，具有如下特点：

一是够灵活定义预算控制模型，满足不同预算控制场景。二是能够与外围系统（如商旅、费用、合同、采购等）进行便捷、高效、友好的数据交互（如查询预算、占用预算、转发生、释放预算等），进行数据钻透，形成标准的API接口。三是能够形成完整的预算数据集（如预算数、实际数等），便于进行统一的统计、分析、查询。

趋势十 预算主体从头部企业向中小企业拓展

以全面预算为主要内容的预算管理体系在大型头部企业的应用已经基本普及并在持续优化完善。但是，很多中小企业在经济活动中往往侧重于财务会计，存在对管理会计尤其是预算管理工作重视不足，或者体系不健全，或者方案不科学的问题，能够把预算管理应用好的中小企业凤毛麟角。

在新形势下和数字化浪潮中，不管企业规模大小，企业管理层基本都有建立健全和优化完善预算管理的需求和认识。中小企业更加迫切希望通过预算管理为企业的有序发展保驾护航，预算管理需求将日益凸显。受自身条件所限，中小企业更应当在预算管理方法中融合对新一代信息技术的应用，以此准确预测生产、经营、管理等方面信息，从而提高企业竞争力。

预算管理云平台可以为中小企业提供良好的数据支撑与统计，并节省中小企业信息系统建设成本。通过构建预算管理云平台，运用云数据大量储存与目标关键词识别分析等技术，实现所需结构化数据与非结构化数据实时抓取、信息共享的目标，可以为中小型企业提供无需特定软硬件条件、不依赖工作环境的预算管理方式，优化中小企业预算编制、预算执行与分析、预算评价体系，提高中小企业预算管理的工作效率。

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