警务和执法领域的五大科技趋势

科技正在彻底改变商业和其他生活领域，科技同样也在重新定义打击犯罪的手段。人工智能（AI）、自动化、大数据、扩展现实以及我们在其他领域发现的所有最重要趋势同样在警务领域大放异彩。

这些技术为警察和情报机构在保证我们的安全及打击犯罪活动时提供了前所未有强大手段。科技也有助于解决犯罪分子利用技术和数据而出现的新型犯罪形式的问题。

下面我们来看看一些最新的科技发展，这些科技会在时下及不久的将来在警务工作中发挥关键作用。

智能设备数据

各种设备产生的数据量爆炸性增长，很多数据在打击犯罪时可能用得着。物联网（IoT）设备（如视频门铃和语音助手）可以捕获所在环境中偶然发生的事件，因此正日益成为警官和侦办人员寻找证据的宝贵情报来源。美国的一个法庭曾利用Alexa智能音箱的数据协助处理一起双重谋杀案。Fitbit健身追踪器的数据也曾被用于一些案件，包括最近被指控杀害妻子的男子的案件。

400多个警察部队与视频门铃制造商Ring开展合作，进而可获取从Ring设备捕获的数据（在获得设备所有者许可的前提下）。此外，智能城市基础架构也有助于建立预防犯罪和侦查的功能，例如控制交通灯协助警察和救护人员迅速到达犯罪现场或事故现场。

ShotSpotter是个专门为帮助解决犯罪问题而建立的设备网络。ShotSpotter包括一个连接在城市基础架构（如路灯）上可以检测枪声的麦克风阵列。ShotSpotter可以向执法人员发出实时警报，执法人员可以更快地作出反应，比坐等目击者报告更快。这项技术的存在已经有一段时间了，现在则正被越来越普遍地使用。

计算机视觉

计算机视觉可用于警务工作中的几个重要使用案例。也许最常见的使用案例是自动车牌识别（ALPR），达到利用摄像机识别车辆及其司机的目的。比较新的应用是面部识别，面部识别的使用可能会有争议，英国的一个警察部门曾被发现非法使用面部识别。之所以非法是因为使用时“非一视同仁”以及没有采取措施做到不受种族或性别偏见影响。

但各地警察正越来越普遍使用这项技术，最近美国在识别那些参与1月6日国会大厦袭击和2020年“黑人的命也是命”骚乱的人就部署了这项技术。

新一代测谎仪也用上了计算机视觉，其工作原理是分析被测者的眼睛和脸部的微观运动。有些地方已经在嫌疑人自愿的前提下使用名为EyeDetect的同类测谎仪系统，也有雇主在求职面试用上了 EyeDetect。

计算机视觉甚至还真的可以用于电影《少数派报告》里那种犯罪前的先发制人的检测。目前有人在研究将机器学习应用于视频数据，创建类似《少数派报告》里的预测算法，算法根据环境中人员的积累、交通、天气和环境中可检测到的物体提示犯罪可能发生的地点。这可能涉及从闭路电视摄像机或甚至从无人机镜头中捕获的数据。

机器人

显然机器人在执法中是非常有用的，因为机器人可以进入危险的环境。虽然目前的社会和技术可能还未能接受日常生活中的机器人警察，但在未来几年里，自主移动装置将在一些专业领域发挥越来越重要的作用。

机器人在这方面最重要的一项工作是处理炸弹、可疑包裹和其他可疑及潜在的危险物品。这种机器人20世纪70年代开始出现，最新一代的机器人则可以通过VR（虚拟现实）头盔进行控制，其自主程度操作程度比早期型号大得多。有些开发机器人可以爬楼梯甚至跳墙，从而人类操作员可以避免在工作前需要手动将机器人放置在可疑炸弹附近。

安全部门和执法部门可以利用机器人进行监视。波士顿动力公司造的机器狗利用激光雷达进行导航，还配备了热成像仪，所以即使在黑暗中也能发现闯入者。有人则计划将机器人用于人质谈判场景。

执法机器人市场预计今年将达到57亿美元，因此我们可以肯定，可能会有更多有趣的用例出现。

数字孪生

数字孪生指某个现实世界物体、系统或过程的计算机模型。数字孪生的本质是数据，即那些来源于物联网技术和传感器的大量数据，因此可以准确地模拟自己的孪生。中国广东的一个临时警察部门与城市当局合作创建了一个市区实时地图，实时地图可以显示事件发生的地点以及映射公众互动、电话、警察资源的使用以及可疑或潜在的威胁。来自10个独立政府部门的反馈信息被整合到该模型中，再通过一个可视化的数据分析平台为警察部门提供一个完整的实时概览。警方因此可以模拟和评估对各种事件的反应，包括全市范围内的紧急情况、资源分配等日常问题的处理，例如街头抢劫和社区滋扰等。

虚拟现实（VR）和增强现实（AR）

VR和AR具有很多令人兴奋的潜力，我们已经见到VR和AR在培训和警察日常工作的应用，VR和AR能够减轻这一类工作的难度。Axom公司开发的VR和AR系统旨在训练警察的各种技能，包括令对可能出现暴力的情况都冷却处理以及如何在出现各种复杂因素（如可能的听力障碍或阿尔茨海默氏症）时与公众打交道。

美国俄克拉荷马州的警察则使用名为Apex Officer的另一种系统，Apex Officer系统可以帮助训练接听一些涉及心理健康问题的电话。其他一些系统则使用360度视频墙，视频墙四面包围着受训者，受训者无需戴耳机。

AR除了用于训练以及实况以外也有用处，警察通过AR可以保持对附近发生的事情的初步了解，同时通过计算机图形的叠加进一步深度理解事件。中国的警察已经在利用AR眼镜识别嫌疑人和被通缉的人。这种AR眼镜由枭龙科技（Xloong Technology）创业公司生产打造，警察戴上该AR眼镜就可以实时使用面部识别和车牌识别功能。虽然由于隐私问题这项技术不太可能很快被西方警察部门采用，但这种技术对未来执法技术的可能发展方向提供了启示。