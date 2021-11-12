在云上玩转媒体与娱乐行业

媒体娱乐行业在近两年已经呈现出了不可阻挡的发展势头，尤其是2020年，媒体娱乐行业的需求增长可以用史无前例来形容，广播供应商、内容制作商、消费者及发行商，甚至全行业都受到了不同程度的影响。

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其实媒体娱乐行业在近两年已经呈现出了不可阻挡的发展势头，尤其是2020年，媒体娱乐行业的需求增长可以用史无前例来形容，广播供应商、内容制作商、消费者及发行商，甚至全行业都受到了不同程度的影响。

在亚马逊云科技全球媒体与娱乐行业首席技术官Eric Iverson看来，媒体娱乐行业有三大业务特点，首先，该行业技术需求非常独特；其次，媒体娱乐行业的内容丰富多样；最后，行业全工作流需要更高的效率和更快的速度。

亚马逊云科技全球媒体与娱乐行业首席技术官Eric Iverson

随着媒介和呈现形式的不断变化，今天的媒体娱乐行业正面临全行业的转型，像创造内容的方式，媒体供应链优化，在流媒体、播放和面向消费者的平台争取更多观众的关注。

总结而言，媒体娱乐行业主要面临五方面挑战：

第一，内容制作，无论是直播还是转播， 如何快速高效地创作出引人入胜的节目内容加速了向远程和虚拟制作方式的转型；

第二，供应链和存档，过去几十年来存储的素材量持续增长，很多本地存储地内容没有被激活，如何让素材在整个供应链中流转起来，将以前可能很难找到的内容真正的释放出来；

第三，直接面向消费者和流媒体，如何帮助客户打造和提升消费者的个性化体验；

第四，播放，传统广播电视客户将整个创意、处理、制作、分发业务迁移到云端；

第五，分析，通过数据处理和分析受众，进行广告分析、预测库存等。

行业的特性和转型需求都迫使媒体娱乐行业进行数字化转型，亚马逊云科技也为此提供了五大媒体与娱乐解决方案，包括内容制作、媒体供应链和存档、播放、直接面向消费者平台和流媒体、数据科学与分析。

内容制作

现在对新鲜、独家和多样化的内容需求比以往要更快速，并且要在减少高品质产品的制作时间和成本的同时，实现与全球团队远程和虚拟协作。

亚马逊云科技为客户提供了像VFX Bust Rendering Framework、VFX Workstations on Amazon Web Services等解决方案，同时针对内容上云有AWS Elemental Live、AWS Elemental MediaLive，渲染有Render Farm Deployment Kit，以及迅速打造一个视效的工作室的Amazon Nimble Studio。

Untold Studios是第一个完全诞生于云端的创意工作室，现在全球的创作者都可以快速地参与到Untold Studios的项目中来，自由地专注于各领域的创意。

媒体供应链和存档

现如今，在各个时间、地点都可以实现内容的制作，内容存档，而且国际发行推动更多本地化业务发展，客户需要更加专注于工作流程，保证业务运营的持久与整合。

亚马逊云科技的Amazon Media2Cloud、Amazon Content Analysis提供了额外的内容分析能力，还有通用型的解决方案AWS Elemental MediaConvert、Amazon Rekognition。

VIACOMCBS（维亚康姆集团）通过使用Amazon Rekognition支持实现工作流程自动化，例如用原数据标记视频帧，以及使用Amazon SageMaker等AI模型对比赛结果进行预测。

播放

越来越多的内容平台都在争夺消费者注意力，而且投入从硬件转向软件，从资本支出转向运营支出，希望将节约的成本用于创新，打造满足消费者不断变化的内容需求。

亚马逊云科技提供的服务包括，实现播放信号连接的AWS Elemental Live，针对实时录像连接传输的AWS Elemental MediaConnect，以及Amazon Cloud Digital Interface、Statistical Multiplexing等。

福克斯公司将自身的播放能力在云端进行了重新的整合，实现了工作效率和性能的提升，在两个小时内就可以将2000个资产转移到Tubi上，同时快速地迁移约8PB的数据。

直接面向消费者平台和流媒体

通过互联网直播和点播带来的媒体传输核心挑战，包括在全球范围内获取新客户，降低流失率，同时实现精简运营和优化创新，快速制作更加本地化差异化的内容。

亚马逊云科技提供了包括全工作流支持的AWS Elemental Media Service、实现流媒体直播过程中互动的AWS Interactive Video Service等等。

Netflix（奈飞）使用了亚马逊云科技几乎所有的计算、存储、数据库、分析、推荐引擎、视频转码等数百种功能和服务，总共使用了10万多个服务器实例，具备了几乎无限的可扩展性，可以很快进行调整满足用户需求。

数据科学与分析

数据科学与分析有三大趋势，第一，帮助消费者轻松快速地找到平台的内容；第二，针对消费者观看和体验数据进行分析，从而优化消费者体验；第三，通过对获取数据进行分析，制作出更适合目标受众的相关内容。

亚马逊云科技提供了包括Analytics Services、Machine learning Services、Database Services、Amazon Transcribe等服务。

F1方程式每一辆赛车都会安装300多个传感器，实现每秒100万个数据点的抓取。通过对这些数据的收集和分析，可以帮助车队更好地设计赛车，并且在整个赛事过程中，赛车从起点发车到进入到技术站维修到最后到达站点，全过程都可以进行数据分析。

目前亚马逊云科技五个领域解决方案已经实现了全流程端到端的覆盖，而且很多的服务都是基于媒体娱乐客户的需求进行开发。