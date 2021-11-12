英特尔+腾讯云 双轮驱动下的云数智变革

11月4日2021腾讯数字生态大会｜英特尔XPU，全芯、全栈、全能——全面赋能 生态共赢”专场在武汉召开，共同讨论数字化和智能化科技发展的最新趋势，分享腾讯云携手英特尔进行技术和产品创新的进程和成果，以及为产业变革带来的助力。

“晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲”

在“九省通衢”的武汉，不仅黄鹤在此停留，科技也在此驻足，赋予崭新的色彩。

11月4日“2021腾讯数字生态大会｜英特尔XPU，全芯、全栈、全能——全面赋能 生态共赢”专场在武汉召开，共同讨论数字化和智能化科技发展的最新趋势，分享腾讯云携手英特尔进行技术和产品创新的进程和成果，以及为产业变革带来的助力。

“全面赋能 生态共赢”专场通过云数智变革、全栈解决方案、释放数据潜能、制造业联合方案、可信协同共享、可靠可用可服务、云网边变革、GPU助力云渲染、智能边缘等话题全面诠释了“英特尔XPU的全芯、全栈、全能”。

会上重磅发布了腾讯云基于第三代英特尔®至强®可扩展处理器推出的多款新型云服务器，包括标准型S6、计算型C6、内存型M6、持久内存型M6p、安全增强内存型M6ce，采用新一代星星海灵动水系X221服务器作为底座，产品性能显著提高，故障率下降高达50%，为腾讯云深入拓展更多客户的场景提供了坚实的基础。

新一代星星海灵动水系X221服务器发布

英特尔全球云计算客户总监米琦表示，一直以来腾讯云与英特尔的合作创新都是深度的、全方位的，英特尔全栈的产品组合、强大的合作伙伴生态与持续不断的技术创新能力，一如既往地支持着腾讯云，为广大用户提供不断升级的云服务，构建坚实智慧云基石的同时也为产业合作创造了前所未有的空间。

腾讯云副总裁刘裕勋希望，腾讯云与英特尔将持续合作前行，打造更加多元化的技术应用和服务，并持续深化与广泛的生态伙伴的创新协作，切实让新科技、新技术与各行各业充分融合，加速产业的转型与发展，实现更大的生态共赢。

全栈解决方案助力数字化转型

数字化转型是一个老生常谈的话题，现如今新冠疫情使得远程办公、在线学习、线上视频会议成为常态，而且随着5G的普及、物联网的快速发展，从边缘到云对未来数据中心提出了新的要求，企业正在科技的浪潮中加速数字化转型。

英特尔超大规模数据中心战略执行总监李尔成指出，英特尔明年将推出下一代英至强®可扩展处理器，同时基于腾讯云的需求开展深度合作。

不仅如此，英特尔还提供全栈解决方案助力数字化转型。英特尔超大云软件架构总监魏彬提到，英特尔致力于以至强®全栈产品为基础，携手腾讯打造全面、智慧、安全的XPU基础设施平台，并通过软件协同创新和强大的生态体系赋能，满足多元化场景下的复杂工作负载要求。

突破存储瓶颈 释放数据潜能

数字技术与其他技术交叉应用，让数据的价值更为凸显，在对人们生产生活带来巨大影响的同时，也给整个产业带来了巨大机遇，为产业合作创造了前所未有的空间。

英特尔®傲腾™技术可以为内存和存储带来创新的解决方案。英特尔数据中心部门持久内存工程部中国区经理吴国安表示，由于计算需求快速增长、DRAM密度无法扩展、内存容量与需求差距增大、存储介质单位容量性能下降等挑战，英特尔推出了傲腾™持久内存和傲腾™固态盘产品，为整个产业带来提升。

2019年英特尔®傲腾™技术就在腾讯开始落地，也让腾讯云CBS成为了云存储行业的新标杆。

英特尔®傲腾™技术

针对腾讯云下一代分布式KV存储，腾讯云数据库副总经理罗云也进行了分享。他谈到，Redis现在是时代的宠儿，是2021年最受欢迎的数据库，Redis提供了丰富的数据模型和指令。

但Redis的高速持久化一直是业界难题，腾讯云数据库团队通过引入英特尔®傲腾™持久内存，自底向上研发的下一代分布式KV存储Tendis，让开发者享受Redis高性能的同时，补足了Redis持久化的短板。

基于Redis存储密度更高、单位存储成本更低的特性，帮助腾讯云企业级分布式数据库TDSQL的客户更为经济地扩展存储容量，在App Direct 模式下的英特尔®傲腾™持久内存具备持久性特性，也可以有效充当Redo日志的数据持久化存储载体。

同时，Change SQL-腾讯云数据库TDSQL精英挑战赛也在会上启动，挑战赛希望在TDSQL和英特尔®傲腾™的生态中一起创造更多价值，同时现场报名超过三百人。

Change SQL-腾讯云数据库TDSQL精英挑战赛启动仪式

基于SGX的机密计算

机密计算可以保护个人隐私数据、保护企业知识产权、保护政务敏感数据、数据上云可信增强、帮助消除数据孤岛、提供新算法新视野。

英特尔平台安全产品总监李志强表示，在今年发布的第三代英特尔®至强®可扩展处理器上搭载了SGX可执行环境，第一次在芯片上实现了机密计算。

腾讯Blade Team技术负责人张博分享了如何利用SGX技术解决数据共享、数据安全隐私保护问题，以及发布腾讯云数链通产品，其在可信执行环境中采用英特尔SGX技术。

腾讯云数链通产品发布

采用英特尔SGX技术的腾讯云数链通能够为用户提供建立起可信且可溯源的数据交互机制，打破数据壁垒，实现数据融合应用。

引领云网边技术变革

企业的数据需要在云、边之间高效、实时、持久和安全地流动、处理和计算才能够最大程度地发挥出数据的效能。

从产品端一直到边缘网络、核心网，数据中心以及云，整个端到端的网络技术持续在变革和革新中，在端到端的整个网络架构变革中去中心化趋势已经变得越来越明显，同时接入网接入功能的中心化的需求也变得越来越强烈。

英特尔网络平台事业部软件研发总监李雪峰指出，为了应对整个端到端网络的技术变革的要求和客户变革的需求以及创新的需求，英特尔推出了一系列的硬件平台以及软件开发套件，来支持每一个环节的技术变革和需求。

GPU助力云渲染

2020年，英特尔发布首款服务器GPU——Intel Server GPU（SG1），其基于英特尔Xe-LP微架构，搭配了128-bit位宽管线、高达8GB LPDDR4显存。目前已支持AVC、HEVC、MPEG2、VP9 Encode/Decode、AV1 Decode等多种媒体格式。

Intel Server GPU（SG1）

此次英特尔推出了英特尔®至强®可扩展处理器+英特尔服务器显卡提供高密度低延迟低成本方案，搭建了中国市场专属的安卓云游系统架构。

在英特尔视觉云首席架构师余志洪看来，英特尔®服务器GPU卡专为云游、云渲染和媒体处理而设计，通过英特尔®至强®可扩展处理器、英特尔服务器显卡与ACGSS相结合，可以提供高密度、低延迟和低TCO的安卓云渲染方案。

云渲染是GPU的重要使用场景，英特尔希望和腾讯云持续合作，把更新的产品、更多的软件特性、更低的TCO给到最终的用户。

而且云渲染是助力云应用实现清晰流畅画质的重要保证，腾讯云渲染的产品矩阵与英特尔一起，以高品质的IaaS层能力和云渲染PaaS方案相融合，摆脱冗长周期和高昂成本，助力软件及应用一键云化。

会上英特尔与腾讯云发布了GPU云服务器渲染型GI1联合解决方案，其搭配英特尔®至强®铂金8255C处理器和基于全新Xe架构的英特尔®服务器GPU，为云渲染和视频转码场景提供高密度低延时低成本解决方案。

GPU云服务器渲染型GI1联合解决方案发布

同时，针对制造业英特尔和用友发布了U9 cloud智能制造联合解决方案，以及在英特尔展台也展示了英特尔全栈解决方案，吸引了众多与会嘉宾的驻足。

U9 cloud智能制造联合解决方案发布

英特尔展台以及会场全方位展示