腾讯数字生态大会 | 英特尔全面赋能生态共赢专场 11月4日精彩将至！

数字技术与传统产业正加速融合，进一步走深向实，数字经济为经济社会发展带来了新动能和新机遇。

11月3-4日，2021腾讯数字生态大会将落户英雄之城武汉，共同见证产业互联网的最佳实践成果。腾讯数字生态大会是腾讯产业互联网规格最高、规模最大、覆盖最广的大会，旨在聚焦产业升级，共建智慧生态，创造发展机遇，打造业界最具影响力的产业盛会。大会由1场主峰会、1场技术峰会、40+专场，以及10000㎡智能体验展区等组成。

此次腾讯数字生态大会上，英特尔基于多年助力企业创新的丰富实践和成果，将于11月4日下午14:00召开“英特尔XPU，全芯、全栈、全能——全面赋能 生态共赢”专场，共同讨论数字化和智能化科技发展的最新趋势，分享腾讯云携手英特尔进行技术和产品创新的进程和成果，以及为产业变革带来的助力。

在2020腾讯全球数字生态大会上，英特尔与腾讯云就达成了一系列深度合作：双方联合开发并推出腾讯云首款星星海四路服务器，以及新一代腾讯云星星海双路服务器-灵动水系列。同时，升级腾讯与英特尔联合实验室，并携手腾讯在人工智能（AI）领域拓展深度合作，将CPU的AI性能应用在腾讯云小微的语音合成中，实现高质量低延时语音合成。

今年腾讯云与英特尔继续深化合作，在助力各行各业加速数字化转型的过程中，取得了一系列最新成果，包括与用友一起，发布制造业联合方案；腾讯云区块链产品的最新进展，推出在英特尔® SGX技术支持下的腾讯云区块链新产品；以及在英特尔® 服务器GPU的加持下，构建更酷炫云游戏的成功实践等，还将展示英特尔与腾讯云推进边缘智能落地，全方位助力云数智变革的新举措，进而携手广大生态伙伴，加速数字化基础设施的建设与创新。

在数字经济发展中数据中心扮演了至关重要的角色，但现阶段，新一代信息技术飞速发展，数据资源存储、计算、应用需求大幅提升，这些都对传统数据中心发展带来挑战。目前传统数据中心正加速与网络、云计算融合发展，加快向新型数据中心演进。今年7月工信部印发了《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》，明确用3年时间基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。

英特尔一直在积极构建以数字化基础设施为核心的智能算力生态体系，发挥对数字经济的赋能和驱动。英特尔与腾讯云也将持续展开合作，打造更加多元化的技术应用和服务，同时继续深化与广泛生态伙伴的创新协作，切实让新科技、新技术与各行各业充分融合，加速产业的转型与发展，实现更大的生态共赢。

来“全面赋能 生态共赢”专场，看英特尔与腾讯云进一步推进数字基础设施的演进，打造数智未来的坚实基础。

11月4日 下午14:00

相约英特尔XPU，全芯、全栈、全能

2021腾讯数字生态大会 · 全面赋能 生态共赢 专场

届时莅临会议现场还有机会赢取大礼

扫描下方二维码，报名参会