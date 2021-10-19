5问强生数字化转型之旅

如果不培养多元化、包容性、以技术为中心的文化，让每个人都有机会塑造自己的发展之路，就无法以客户为中心的方式进行创新。

Jim Swanson在全球最大医疗保健企业强生（Johnson & Johnson）担任执行副总裁、企业首席信息官，在他领导下有遍及全球的大约5000名IT专业人士，但正如他所说，在强生，技术并非仅仅局限于IT领域。

技术在强生公司致力于改变人类健康轨迹的使命中发挥着关键作用，因此，Jim还要专注于确保全球135000名员工都具备数字敏锐度，将他们的业务领域专业知识与技术理解力和数据科学相结合，为患者和顾客创造更多价值。

当Jim接受采访时，他花了很多时间谈论强生公司采取哪些措施来加速数字健康生态系统的发展，但也特别强调了人文的因素。他坚信，如果不培养多元化、包容性、以技术为中心的文化，让每个人都有机会塑造自己的发展之路，就无法以客户为中心的方式进行创新。

此外，Jim详细介绍了他如何将强生转变为一种平台运营的模式，为什么他致力于百分之百的包容性，以及为什么要挑战董事会和商业领袖，让他们优先考虑技术并将其融入到他们的商业战略中。

问：很多企业组织目前正在努力解决的问题之一，是如何从项目向产品或平台运营的模式进行转变。你能谈谈你是如何做到这一点的吗？

Jim Swanson：我认为，为了做出真正重大的改变，你必须得到来自员工的支持。我所在组织有多项计划正在进行中，旨在发展组织的同时实现基于产品的模式。我们招募了最优秀的技术人才来负责相关工作，开发切实可行的解决方案。

这些团队被赋予了推动变革和改变工作方式的权利，包括加速聚焦人才、更深入地关注客户、重新定义业务价值以创造真实且可衡量的成果。

当所有这些结合到一起的时候，我们就拥有了一个精简的、专注的技术组织，为塑造人类健康的美好未来做好准备。

问：你如何围绕所有这些因素传递你的愿景，又是如何得到所有人认可的？

Jim Swanson：我认为你必须要向人们展示这对他们意味着什么，他们需要看到自己在这个愿景中所处的位置，你要向他们寻求反馈，并尊重他们的专业技能。你要确保自己认真倾听，然后制定策略满足他们的需求，并将他们的意见纳入其中。

此外，你需要激励他们。幸运的是，强生公司是一家以目标为导向的公司，我们相信“科技向善”，这是一个深深植根于我们技术组织中的理念。我们通过投资技术，开发各种数字工具来加速为医生、护士、患者和全球数百万客户提供更好的、更高质量的护理服务。

问：你非常关注技术组织的人文因素，能谈谈你对包容性和多样性的看法和承诺吗？

Jim Swanson：我们的目标是100%的包容，我们有很高的参与感评分，但我们必须继续致力于包容所有类型的人——无论是性别、种族、性取向、退伍军人身份还是其他任何方面。我们必须营造一个环境，让每个人每天都能在工作中呈现自己最好的一面。

我们需要多元化的思维来确保业务反映了我们所服务的社区——这体现了多元化的方方面面，例如工作经验或地域多元化——以提供不同的视角。如果我要尝试为某个地区的社区推出一项功能，我需要有该社区的代表来更好地满足他们的需求。

我和我们的人力资源团队进行沟通，我问他们，“我们应该如何更好地为你服务？你遇到了哪些障碍？”即使这也许并不是我想听到的，我也需要他们告诉我，因为我知道有些细微方面也许是我没有意识到的。这个过程让我成为一个更好的倾听者，更具同理心，希望能成为一个更好的领导者。

作为领导者，你必须了解并解决各种细微的不平等问题，最大限度发挥组织的全部能力，推动业务成果。拥抱多样性、公平性和包容性，对于我们的未来发展绝对是至关重要的。

问：Ted Colbert曾接受过我们的采访，他之前是波音全球服务公司的首席信息官，后来成为首席执行官，同时也是ADM公司董事会成员。你认为未来我们会看到越来越多的CIO成为CEO吗，会有越来越多的CIO加入公司董事会吗？

Jim Swanson：我认为随着时间的推移你一定会看到有越来越多的CIO加入董事会。我不知道现在这个数字有多少，但我认为目前企业董事会中并没有多少资深的技术专家。这个情况在逐步改善，但这仍然是一个需要不断发展的领域。

至于CEO的角色，如今CIO需要成为技术和业务的领导者，他们必须承担一些损益责任。因此，如果你正在招募合适的人选并培养他们的技能，那么我们会看到有越来越多即有深厚技术领域专业知识、又有业务领域专业知识的CIO。这就像是一个强有力的组合拳。

问：作为CIO，您对商业领袖和董事会成员的挑战是什么？

Jim Swanson：我们知道，网络安全是董事会成员需要讨论的一个重要话题，而且我认为这个话题不会消失，也不应该消失，尤其是在眼下。但是除了网络安全，还需要去了解一下技术、数据和数据科学是如何推动企业发展的。你可以向高管层提出挑战，要求将这些真正地融入到业务战略中。你需要衡量进展，就像分析损益表和收入一样。技术领导者应该推动对高管和董事会成员的教育，因为无论你在哪家公司，技术都将在你企业的未来发展中发挥作用。