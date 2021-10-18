美集物流CIO：成为一家数据驱动和虚拟协作的敏捷企业

Hakan Yaren在2019年加入全球供应链物流商美集物流（APL Logistics）公司的时候遇到了巨大的挑战。这家总部位于新加坡的公司，此前推出了业界首个基于网络的订单和货物追踪系统，但它并未停下脚步，希望在汽车、消费级市场、工业和零售市场继续进行技术上的创新。

作为该公司的首席技术官，Yaren面对的挑战是（而且现在仍然是）让该公司技术平台变得更加现代化的同时，保持平台的简化——尽管这些平台已经解决了很多复杂的问题。

以订单管理为例。从最基础的层面来说，订单管理就是对采购订单进行整理以降低成本和提高效率的过程，但是随着现代技术产生了越来越多的数据，订单管理已经变成全球供应链中最复杂的问题之一。

从内部来看，美集物流公司面临最大的障碍之一，是现代系统和遗留平台的并存导致了巨大的问题。为了解决这些问题，美集物流公司需要一种融入了业务能力的架构方法，此外，Yaren的团队还必须评估自身的技术能力，在需要的时候引入技术合作伙伴的专业技能。

他表示：“我们不希望只埋头做事，只做技术方面的工作，然后回来为成功沾沾自喜。相反，我们专注于在整个现代化的过程中增加价值，这样我们做的事情就不会被看作是一个‘技术项目’。为了做到这一点，最好的方式就是从一开始就让业务合作伙伴参与进来，将技术举措与组织的战略目标联系起来。”

Yaren希望公司继续专注于数字化转型项目，消除客户体验过程中存在的摩擦，以及在混合工作环境中提供更好的员工体验，对旧平台进行现代化升级改造，并加强自身的安全状况。“我们与业务利益相关者建立了良好的合作伙伴关系，利用技术共同合作解决这些复杂的问题，这让我们感到兴奋和充实。”

尽管这一旅程仍在继续，但Yaren的IT团队已经完成了数字化转型的几个关键项目，主要围绕着以数据为驱动的、采用虚拟协作和敏捷的方法。

让美集物流成为一家数据驱动型公司

在供应链行业，查看数据和数据交互的方式正在不断发展演化。通过获取数据和使用数据为客户提供帮助，是保持竞争力的必要举措，这也就是为什么美集物流IT团队要专注于以下这五个关键领域：

网络安全弹性

云转型

创新物流技术

数字客户体验

数据和集成能力

Yaren说：“作为物流服务提供商，我们能够体现关键增值之处的，是我们能够与其他供应链合作伙伴（包括其他第三方物流提供商、承运人、供应商和客户）之间展开良好合作和整合。我们使用下一代技术平台可以更有效的方式实现这一目标。”因此，美集物流将已投入更多资源开发对客户有用的新功能。

数据管理是美集物流大力投资的领域之一。客户希望并需要在任何给定时间点了解他们供应链的情况，以及需要及时的、高质量和高精度的数据。有鉴于此，美集物流启动了数据湖计划，使用Oracle Cloud Infrastructure (OCI)大规模引入这些能力。该数据湖“帮助我们实现全球范围的覆盖，并将所有这些复杂的数据点整合到一起，让我们可以进行数据分析和深入洞察，同时还可以研究可能导致对下游生态系统带来影响的微观问题。”

疫情期间实现虚拟协作

Yaren于2019年底加入美集物流，6个月后新冠疫情席卷全球。“应对这些挑战、远程工作、以及在这个动荡的环境中为运营和客户提供支持，这是非常具有挑战性的。”

那个时候，Yaren的团队刚刚开始他们的数字化进城，不想因为疫情就此暂停。他说：“当时，我们也刚刚开始向Office 365过渡，结果证明这对我们来说是非常及时的。采用微软Teams的协作功能，让我们可以有效地执行项目。由于团队已经习惯了跨时区和跨地区工作，而且我们的架构和工程资源主要位于新加坡和美国，因此适应虚拟环境并不是一个很大的挑战。”

采用敏捷方法

Yaren的团队还改变了他们处理项目的方式。“我们借此机会在整个企业组织中大量采用敏捷方法。以前，我们可能需要12到18个月才能交付，但这在特殊时期内是不可行的。因此，我们将其分解为最低可行的产品可交付成果，并在3到6个月内为我们的利益相关者提供有价值的成果。”

他们利用各种技术提供商和服务提供商，通过敏捷的方法实现了他们的目标，甚至这些项目的成果到现在还在惠及客户。“正如过去18个月很多人所意识到的，是供应链和物流让全球运转起来，而我们很自豪能够成为这个复杂生态系统中的一个合作伙伴。”